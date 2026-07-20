Thể thao 360 Kylian Mbappé chính thức giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 Siêu sao người Pháp kết thúc giải đấu với thành tích ấn tượng gồm 10 bàn thắng và 4 đường kiến tạo.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất

Lionel Messi không thể ghi bàn cho Argentina trong trận chung kết, còn Mikel Oyarzabal cũng rời sân mà không cải thiện thành tích. Kylian Mbappé vì vậy chính thức giữ vị trí số một với 10 pha lập công.

Vị trí Cầu thủ Đội tuyển Bàn thắng 1 Kylian Mbappé Pháp 10 2 Lionel Messi Argentina 8 3 Jude Bellingham Anh 7 3 Ousmane Dembélé Pháp 7 5 Harry Kane Anh 6 6 Mikel Oyarzabal Tây Ban Nha 5 7 Bradley Barcola Pháp 3 7 Johan Manzambi Thụy Sĩ 3 9 Mostafa Zico Ai Cập 2 9 Rubén Vargas Thụy Sĩ 2

Mbappé đã tạo nên một cột mốc lịch sử khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại tại các kỳ World Cup (22 bàn). Dù đội tuyển Pháp chỉ xếp hạng ba sau trận thua 4-6 trước đội tuyển Anh (trận đấu mà anh đóng góp cú đúp), anh vẫn hoàn toàn áp đảo trên bảng xếp hạng vua phá lưới so với các cầu thủ bám đuổi.