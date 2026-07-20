Tin mới

    Thể thao 360

    Kylian Mbappé chính thức giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026

    Văn Khoa 20/07/2026 05:07

    Siêu sao người Pháp kết thúc giải đấu với thành tích ấn tượng gồm 10 bàn thắng và 4 đường kiến tạo.

    Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất

    Lionel Messi không thể ghi bàn cho Argentina trong trận chung kết, còn Mikel Oyarzabal cũng rời sân mà không cải thiện thành tích. Kylian Mbappé vì vậy chính thức giữ vị trí số một với 10 pha lập công.

    Vị tríCầu thủĐội tuyểnBàn thắng
    1Kylian MbappéPháp10
    2Lionel MessiArgentina8
    3Jude BellinghamAnh7
    3Ousmane DembéléPháp7
    5Harry KaneAnh6
    6Mikel OyarzabalTây Ban Nha5
    7Bradley BarcolaPháp3
    7Johan ManzambiThụy Sĩ3
    9Mostafa ZicoAi Cập2
    9Rubén VargasThụy Sĩ2

    Mbappé đã tạo nên một cột mốc lịch sử khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại tại các kỳ World Cup (22 bàn). Dù đội tuyển Pháp chỉ xếp hạng ba sau trận thua 4-6 trước đội tuyển Anh (trận đấu mà anh đóng góp cú đúp), anh vẫn hoàn toàn áp đảo trên bảng xếp hạng vua phá lưới so với các cầu thủ bám đuổi.

    Đọc tiếp

    World Cup 2026
      x

      Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao 360
        Kylian Mbappé chính thức giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026
        • Mặc định

        Giám đốc: Lê Huy Toàn

        Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

        Địa chỉ:

        Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

        Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

        Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

        Hotline: 0977885454

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO