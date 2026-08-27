Kylian Mbappe lập cú hat-trick siêu hạng giúp Real Madrid vùi dập Real Sociedad tỷ số 4-1 Màn trình diễn thăng hoa của Kylian Mbappe cùng sự ăn ý từ bộ ba tấn công đã giúp Real Madrid đánh bại Real Sociedad với tỷ số áp đảo 4-1 tại Bernabeu.

Trong ngày HLV Jose Mourinho tái xuất trên băng ghế chỉ đạo tại Bernabeu, Real Madrid đã có màn trình diễn tấn công rực lửa trước Real Sociedad. Nhân vật trung tâm của bữa tiệc bóng đá không ai khác chính là Kylian Mbappe, người đã có ngày thi đấu chói sáng với cú hat-trick đẳng cấp, đưa đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha giành trọn 3 điểm bằng chiến thắng thuyết phục 4-1.

Mbappe khiến hàng thủ Real Sociedad có ngày làm việc mệt nhoài. Ảnh: Getty Images.

Thế trận giằng co và bước ngoặt cuối hiệp một

Ngay từ những phút đầu tiên, Real Madrid đã chủ động áp đặt thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, Real Sociedad cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt khi duy trì cự ly đội hình kỷ luật và tổ chức các đợt phản công vô cùng nguy hiểm.

Phút 22, cơ hội rõ rệt đầu tiên thuộc về đội chủ nhà sau pha cướp bóng dũng mãnh của Federico Valverde. Tiền vệ người Uruguay mở đường để Mbappe kiến tạo thuận lợi cho Vinicius Junior đối mặt thủ môn, song pha dứt điểm của tiền đạo người Brazil lại đi quá nhẹ. Đại diện xứ Basque lập tức đáp trả ở phút 35 bằng cú vô-lê chệch cột dọc trong gang tấc của Sergio Gomez.

Sự kiên nhẫn của Madrid được đền đáp ở phút 40. Valverde tiếp tục có pha dâng cao ấn tượng trước khi tung đường chuyền chuẩn xác cho Mbappe. Chân sút người Pháp xử lý gọn gàng rồi tung cú sút chân trái đầy uy lực mở tỷ số. Dẫu vậy, chỉ 4 phút sau, Luka Sucic đã tận dụng thành công tình huống bóng bật ra để gỡ hòa 1-1 cho Real Sociedad trước giờ nghỉ giải lao.

Sức ép nghẹt thở và đỉnh cao phối hợp ở hiệp hai

Bước sang hiệp hai, đoàn quân áo trắng gia tăng tốc độ trận đấu và đẩy cao khối đội hình pressing tầm cao. Phút 60, Mbappe có pha phối hợp bật nhả một chạm ăn ý với Jude Bellingham trước khi lạnh lùng hạ gục thủ môn Alex Remiro, tái lập thế dẫn bàn 2-1 cho Los Blancos.

Mbappe thăng hoa trong chiến thắng của Madrid.

Sự hưng phấn của Real Madrid tiếp tục dâng cao. Phút 68, Bellingham thể hiện khả năng càn lướt mạnh mẽ để cướp bóng ngay trong vòng cấm đối phương rồi căng ngang thuận lợi, tạo điều kiện cho Vinicius Junior đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 3-1.

Đến phút 80, ngày thi đấu hoàn hảo của Mbappe khép lại với tình huống bấm bóng tinh tế qua đầu thủ thành Remiro sau đường chọc khe dọn cỗ từ Vinicius. Bàn thắng này không chỉ hoàn tất cú hat-trick cá nhân của siêu sao người Pháp mà còn ấn định chiến thắng giòn giã 4-1 cho Real Madrid.

Khẳng định sức mạnh tấn công vượt trội

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 3.14 phản ánh trọn vẹn sự vượt trội và tính hiệu quả trong các phương án tấn công của Real Madrid. Mối liên kết mượt mà giữa bộ ba Mbappe, Bellingham và Vinicius đang dần trở thành thứ vũ khí hủy diệt, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tham vọng chinh phục danh hiệu của thầy trò HLV Jose Mourinho trong mùa giải năm nay.

Đội hình xuất phát của 2 đội. Ảnh: BongDa.com.vn.