Kylian Mbappe rực sáng đưa Pháp vào bán kết: Cuộc rượt đuổi vĩ đại với Messi tại World Cup Đánh bại Morocco 2-0, Pháp lọt vào bán kết trong ngày Kylian Mbappe tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao, tạo nên cuộc đua song mã nghẹt thở với Lionel Messi.

Tuyển Pháp đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Morocco. Tuy nhiên, đằng sau tỷ số là một câu chuyện lớn hơn về sự thống trị cá nhân. World Cup năm nay đang được định nghĩa bởi hai thiên tài: Lionel Messi và Kylian Mbappe. Màn so tài giữa họ không chỉ là cuộc đua đến danh hiệu tập thể mà còn là cuộc rượt đuổi lịch sử giữa hai thế hệ xuất sắc nhất bóng đá đương đại.

Màn đối đầu kinh điển: Khi hai thiên tài không ai nhường ai

Việc cả Messi và Mbappe cùng sở hữu 8 pha lập công tại giải đấu năm nay là một thống kê hiếm có trong lịch sử. Đáng chú ý hơn là cách họ liên tục đáp trả lẫn nhau qua từng vòng đấu. Khi Mbappe lập cú đúp vào lưới Senegal, ngay hôm sau Messi trả lời bằng một cú hat-trick. Khi Messi ghi bàn vào lưới Áo, chỉ vài giờ sau Mbappe cũng có lời đáp trả tương tự trước Iraq.

Đây không đơn thuần là sự trùng hợp, mà giống như một trận đấu quyền Anh hạng nặng, nơi mỗi võ sĩ tung ra những cú đấm uy lực nhất để khẳng định vị thế. Sự kịch tính đạt đến đỉnh điểm khi trong trận đấu mới nhất, Mbappe đã tái hiện đúng kịch bản của Messi: đá hỏng phạt đền trong hiệp một nhưng sau đó tỏa sáng rực rỡ để mang về chiến thắng cho đội nhà.

Sự chuyển giao quyền lực tại sân khấu lớn nhất thế giới

Bốn năm trước tại Qatar, Mbappe đã lập hat-trick trong trận chung kết nhưng Messi mới là người nâng cao cúp vàng. Giờ đây, khi Messi đang ở kỳ World Cup cuối cùng của sự nghiệp, vị thế biểu tượng của anh đang dần được chuyển giao. Mbappe, với khát khao mãnh liệt, không chỉ muốn bảo vệ ngôi vương cùng Les Bleus mà còn muốn tự tay vượt qua người đàn anh vĩ đại nhất để xác lập kỷ nguyên mới của riêng mình.

Đẳng cấp vượt trội của ứng viên số một

Trước một Morocco đầy kiên cường, tuyển Pháp đã chứng minh tại sao họ được coi là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps hoàn toàn làm chủ thế trận, khiến đại diện Bắc Phi gần như không có không gian để chơi bóng. Morocco chỉ có duy nhất một cú sút trúng đích ở phút 83, thời điểm cục diện trận đấu đã được an bài.

Dù Mbappe phải rời sân sớm ở phút 77 với một túi đá chườm ở mắt cá chân, nhưng những hình ảnh ăn mừng sau trận cho thấy chấn thương này không quá nghiêm trọng. Với 16 bàn thắng sau 6 trận toàn thắng, "Gà trống Gô-loa" đang tiến vào bán kết với sức mạnh hủy diệt và sự tự tin cao độ.

Thống kê chi tiết trận đấu

Thông số Pháp Morocco Sút khung thành (trúng đích) 22 (8) 5 (1) Kiểm soát bóng 48% 52% Phạm lỗi 10 13 Thẻ vàng 0 1 Phạt góc 5 5 Cứu thua 1 6

Cuộc đua đến ngôi vương World Cup 2026 đang dần đi đến hồi kết. Liệu Messi sẽ có cái kết viên mãn cho sự nghiệp vĩ đại, hay Mbappe sẽ chính thức bước lên ngai vàng để bắt đầu một triều đại mới? Câu trả lời sẽ có sau những màn so tài rực lửa sắp tới.