Kylian Mbappe thăng hoa với cú hat-trick, cán mốc đóng góp 101 bàn thắng cho Real Madrid Màn trình diễn thăng hoa trước Real Sociedad giúp chân sút Kylian Mbappe vượt qua cột mốc 100 lần góp công vào bàn thắng và tiến thẳng vào Top 25 lịch sử Real.

Cú hat-trick đẳng cấp của Kylian Mbappe vào lưới Real Sociedad không chỉ mang về thắng lợi tưng bừng cho Real Madrid mà còn đánh dấu thời khắc chân sút người Pháp chính thức bước vào ngôi đền lịch sử của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Mbappe cho thấy tầm ảnh hưởng lớn tại Real Madrid. Ảnh: Getty Images.

Chinh phục cột mốc 100 dấu giày in dấu bàn thắng

Theo thống kê từ chuyên gia số liệu MisterChip, pha lập công thứ hai trong trận đấu đã giúp tiền đạo sinh năm 1998 chạm mốc tròn 100 lần trực tiếp đóng góp vào bàn thắng (bao gồm ghi bàn và kiến tạo) trong màu áo Los Blancos.

Không dừng lại ở đó, ngôi sao người Pháp nhanh chóng hoàn tất cú hat-trick thượng hạng để nâng tổng thành tích đóng góp lên con số 101. Tính đến thời điểm hiện tại, tiền đạo khoác áo số 10 đã sở hữu 89 pha lập công cùng 12 đường kiến tạo sau 105 lần ra sân cho đội chủ sân Santiago Bernabeu.

Chính thức lọt Top 25 chân sút vĩ đại nhất lịch sử Los Blancos

Màn bùng nổ trước Real Sociedad cũng chứng kiến Mbappe tạo nên bước nhảy vọt ấn tượng trên bảng xếp hạng các tay săn bàn huyền thoại của câu lạc bộ.

Cụ thể, khi đạt cột mốc 88 bàn, Mbappe đã san bằng thành tích của cựu danh thủ Luis Regueiro để chính thức lọt vào danh sách 25 chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử Real Madrid. Ngay sau đó, bàn thắng thứ ba trong trận đã đưa thành tích của anh lên con số 89 bàn, tiếp tục thăng tiến mạnh mẽ trên danh sách những biểu tượng vĩ đại của đội bóng.

Màn trình diễn siêu đẳng này là lời khẳng định đanh thép cho giá trị và tầm ảnh hưởng chuyên môn vượt trội của Mbappe tại Real Madrid, hứa hẹn mở ra thêm nhiều kỷ lục mới trong tương lai.