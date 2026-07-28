Kylian Mbappe trải lòng về nỗi đau World Cup 2026 và bước ngoặt sự nghiệp Dù đoạt Chiếc giày vàng và đi vào lịch sử World Cup với 22 bàn thắng, thủ quân Kylian Mbappe vẫn không thể giấu nổi sự thất vọng khi tuyển Pháp chỉ cán đích ở vị trí thứ tư.

Tấm băng thủ quân đội tuyển Pháp mang đến vinh quang nhưng cũng đi kèm gánh nặng tâm lý không nhỏ. Ngay sau khi chiến dịch World Cup 2026 khép lại, tiền đạo Kylian Mbappe đã thừa nhận anh sẽ phải sống cùng cảm giác đau đớn trong một thời gian dài. Bất chấp việc giành danh hiệu Chiếc giày vàng với 10 pha lập công và chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử các kỳ World Cup với 22 bàn thắng, ngôi sao 27 tuổi vẫn trải qua một kỳ giải đầy tiếc nuối khi Les Bleus chỉ cán đích ở vị trí thứ tư.

Mbappe cảm thấy thất vọng khi tuyển Pháp không thể vô địch World Cup 2026. Ảnh: Getty.

Nỗi đau đằng sau những cột mốc lịch sử

Trái ngược với màn trình diễn cá nhân bùng nổ của Mbappe, đội tuyển Pháp lại hứng chịu những thất bại liên tiếp ở giai đoạn quyết định. Đại diện châu Âu để thua 0-2 trước Tây Ban Nha tại trận bán kết, trước khi gục ngã với tỷ số 4-6 trong cuộc rượt đuổi bàn thắng kịch tính với tuyển Anh ở trận tranh hạng ba.

Kết quả này không chỉ khép lại hành trình chinh phục cúp vàng mà còn đánh dấu hồi kết của một kỷ nguyên. Giải đấu tại Bắc Mỹ chính là màn chia tay của HLV Didier Deschamps sau 14 năm gắn bó và gặt hái nhiều cột mốc cùng đội tuyển quốc gia.

Bức tâm thư 520 từ và lời khẳng định cho tương lai

Trút bỏ gánh nặng thi đấu, Mbappe đã đăng tải một bức thư dài 520 từ trên mạng xã hội để chia sẻ cảm xúc. Chân sút thủ quân gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người hâm mộ, các đồng đội, ban huấn luyện và lực lượng hậu cần đã luôn đồng hành cùng đội bóng.

Trong thông điệp đăng tải, tiền đạo 27 tuổi nhấn mạnh rằng các danh hiệu cá nhân của anh đều thuộc về công sức của cả tập thể. Mbappe bày tỏ sự tự hào khi được đeo băng đội trưởng tuyển Pháp, đồng thời tin rằng bóng đá luôn có sức mạnh kết nối mọi người bằng niềm đam mê thuần túy. Quan trọng hơn, anh khẳng định chặng đường của Les Bleus chắc chắn vẫn chưa dừng lại.

Hướng tới chặng đường mới cùng Real Madrid

Sau khi khép lại chiến dịch World Cup, Mbappe dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn trước khi trở lại tập trung cùng câu lạc bộ Real Madrid. Tại đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, anh sẽ bước vào mùa giải mới dưới sự dẫn dắt của tân HLV Jose Mourinho với mục tiêu đòi lại chức vô địch La Liga.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, những hình ảnh đời tư của tiền đạo này cũng thu hút sự chú ý. Chỉ vài giờ sau trận thua tuyển Anh, Mbappe xuất hiện cùng bạn gái là nữ diễn viên Ester Exposito tại một hộp đêm ở Miami. Anh cũng gây chú ý khi đăng rồi nhanh chóng xóa bức hình Exposito khoác lên mình bộ trang phục thi đấu kèm chiếc băng thủ quân của anh.