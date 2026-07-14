Kylian Mbappe và ngưỡng cửa lịch sử: Liệu đã đủ tầm vĩ đại nhất bóng đá Pháp? Trước thềm bán kết World Cup 2026, Kylian Mbappe đứng trước cơ hội vượt qua cái bóng của Zidane và Platini để trở thành biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử Les Bleus.

Trước thềm trận bán kết World Cup 2026 rực lửa giữa Pháp và Tây Ban Nha, một câu hỏi mang tính thời đại lại được đặt ra: Kylian Mbappe đã thực sự đủ tầm để ngồi vào vị trí cao nhất trong đền thờ những huyền thoại vĩ đại nhất bóng đá Pháp? Đây không đơn thuần là cuộc tranh luận về những con số khô khan, mà là sự giao thoa giữa nét lãng mạn cổ điển của thế kỷ trước và sự hiệu quả đến tàn nhẫn của bóng đá hiện đại.

Mbappe đã là huyền thoại của bóng đá Pháp. Ảnh: Getty Images.

Di sản của những vị thần: Từ Platini đến Zidane

Để định nghĩa sự vĩ đại của Mbappe, chúng ta buộc phải nhìn lại những tiêu chuẩn khắt khe mà các bậc tiền bối đã thiết lập. Trong quá khứ, bóng đá Pháp từng được dẫn dắt bởi những thiên tài kiệt xuất như Michel Platini và Zinedine Zidane – những người không chỉ chơi bóng mà còn định hình cả một kỷ nguyên.

Michel Platini, với 3 Quả bóng Vàng liên tiếp, là biểu tượng cho sự thống trị cá nhân tuyệt đối. Trong khi đó, Zinedine Zidane lại là một nghệ sĩ sân cỏ thực thụ, người đã mang về chiếc cúp vàng thế giới đầu tiên vào năm 1998 bằng một phong cách duy mỹ đầy mê hoặc. Nếu quy đổi giá trị của Zidane sang thị trường chuyển nhượng bão giá ngày nay, con số đó chắc chắn sẽ là một kỷ lục không tưởng, vượt xa mọi giới hạn tài chính thông thường.

Sự hiệu quả tuyệt đối của "Cỗ máy" Mbappe

Tuy nhiên, ở tuổi 27, Kylian Mbappe đang tự viết nên một chương sử riêng bằng thứ vũ khí đáng sợ nhất của mình: sự hiệu quả tối đa. Tiền đạo này không cần sự lãng mạn để chinh phục khán giả; anh dùng những bàn thắng để bắt lịch sử phải ghi tên mình. Với 20 pha lập công sau 20 trận đấu tại các kỳ World Cup, Mbappe đang phả hơi nóng trực tiếp vào kỷ lục lịch sử của Miroslav Klose.

Mbappe có thể giúp Pháp vô địch World Cup 2026? Ảnh: Getty Images.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, hiệu suất 64 bàn thắng và 36 đường kiến tạo sau 104 trận đấu là minh chứng rõ nét cho thấy anh là hạt nhân không thể thay thế. Khác với Lionel Messi đang ở chương cuối sự nghiệp, Mbappe vẫn còn ít nhất một đến hai kỳ World Cup đỉnh cao phía trước để thiết lập những cột mốc vô tiền khoáng hậu.

Lời khẳng định tại World Cup 2026

Dẫu vậy, hành trình của Mbappe không thiếu những hoài nghi. Giai đoạn thi đấu tại Real Madrid đôi khi khiến anh nhận chỉ trích vì lối chơi thực dụng, ít tham gia vào hệ thống phòng ngự chung. Nhưng trong dòng chảy của bóng đá hiện đại, kết quả và danh hiệu luôn là thước đo tối thượng. Khi một cầu thủ liên tục tỏa sáng ở những sân khấu lớn nhất, mọi khuyết điểm nhỏ nhặt đều trở nên thứ yếu.

World Cup 2026 chính là bệ phóng quyết định. Đội tuyển Pháp hiện sở hữu một đội hình đồng đều và có chiều sâu, đủ sức để bảo vệ vị thế ứng cử viên hàng đầu. Nếu có thể dẫn dắt Les Bleus nâng cao chiếc cúp vàng một lần nữa trên đất Mỹ, Mbappe sẽ sở hữu hai chức vô địch World Cup cùng hàng loạt kỷ lục cá nhân khi chưa đầy 30 tuổi.

Khoảng cách giữa Mbappe với Platini và Zidane đang được thu hẹp nhanh chóng hơn bao giờ hết. Chức vô địch World Cup 2026, nếu thành hiện thực, sẽ là lời khẳng định đanh thép nhất để đưa anh bước lên nấc thang cao nhất của sự vĩ đại, chính thức trở thành cầu thủ Pháp vĩ đại nhất lịch sử.