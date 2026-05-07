Kylian Mbappe và nụ cười ngạo nghễ trước 'bẫy' tâm lý của Paraguay tại World Cup 2026 Bất chấp những pha va chạm ác ý và lối chơi tiểu xảo từ đối thủ, Kylian Mbappe vẫn giữ được sự lạnh lùng để ghi bàn duy nhất, đưa Pháp vượt qua Paraguay vào tứ kết.

Trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra sáng 5/7 không chỉ là cuộc đối đầu về chuyên môn, mà còn là một bài kiểm tra tâm lý cực hạn đối với đội tuyển Pháp. Trước một Paraguay chơi thực dụng và không ngại dùng "đòn bẩn", bản lĩnh của Kylian Mbappe và các đồng đội đã được thử thách đến tận cùng trước khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0.

Pháp đã có một trận đấu đầy khó khăn trước lối chơi phòng ngự lùi sâu và áp sát không ngại va chạm của Paraguay.

Thế trận ngột ngạt và 'đặc sản' tiểu xảo Nam Mỹ

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, Paraguay đã phô diễn một kế hoạch tác chiến rõ ràng: lùi sâu đội hình, thiết lập khối phòng ngự dày đặc quanh vùng cấm và triệt tiêu mọi không gian chơi bóng của các ngôi sao bên phía Pháp. Đội bóng Nam Mỹ không chỉ phòng ngự bằng sơ đồ chiến thuật, họ phòng ngự bằng cả những pha va chạm sát giới hạn và các tiểu xảo nhằm phá vỡ nhịp độ trận đấu.

Mỗi khi các cầu thủ áo lam tăng tốc, họ lập tức bị chặn lại bởi những cú tắc bóng quyết liệt hoặc những tình huống phạm lỗi chiến thuật. Trọng tâm của mọi đòn khiêu khích chính là Kylian Mbappe. Paraguay hiểu rằng, nếu có thể khiến thủ quân tuyển Pháp mất bình tĩnh, họ sẽ nắm giữ chìa khóa để gây bất ngờ.

Trong hiệp một, Andres Cubas đã khơi mào cho sự căng thẳng bằng một pha phạm lỗi từ phía sau nhắm vào Mbappe, dẫn đến màn xô xát giữa cầu thủ hai đội. Không dừng lại ở đó, Matias Galarza tiếp tục có tình huống đánh nguội khiến số 10 của Pháp nằm sân trong lúc bóng đang ở một hành lang khác. Mục tiêu của Paraguay rất rõ ràng: biến sân cỏ thành một cuộc chiến tâm lý hỗn loạn.

Paraguay nhiều lần dùng va chạm và tiểu xảo để khiến Mbappe mất bình tĩnh nhưng tiền đạo này vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc.

Nụ cười của đẳng cấp và bước ngoặt từ Desire Doue

Thay vì bị cuốn vào vòng xoáy giận dữ, Mbappe đáp trả bằng một thứ vũ khí đáng sợ hơn: sự bình thản. Những nụ cười khẩy của anh sau mỗi lần bị đốn ngã như một lời khẳng định rằng mọi nỗ lực tiêu cực của đối thủ đều vô hiệu. Đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu thế giới được thể hiện qua cách anh kiểm soát cảm xúc để giữ vững sự tập trung cho mục tiêu cuối cùng.

Nút thắt của trận đấu chỉ được tháo gỡ khi cầu thủ trẻ Desire Doue tạo nên đột biến. Với một pha rê dắt táo bạo xuyên phá vòng vây của ba hậu vệ Paraguay, Doue buộc đối phương phải phạm lỗi trong vùng cấm. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính đã chỉ tay vào chấm phạt đền – cơ hội vàng để Pháp định đoạt trận đấu.

Ngay cả khi đứng trước quả đá phạt đền, Mbappe vẫn phải đối mặt với những chiêu trò cuối cùng từ Paraguay. Gustavo Velazquez cố tình tác động vào điểm đặt bóng nhằm gây áp lực tâm lý. Tuy nhiên, trong bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng, Mbappe đã thực hiện cú sút lạnh lùng hạ gục thủ thành Orlando Gill, mở tỷ số 1-0.

Mbappe mỉm cười sau khi thực hiện thành công quả phạt đền quyết định, khép lại cuộc đấu tâm lý căng thẳng với đối thủ.

Bản lĩnh của nhà vô địch

Chiến thắng này gợi nhớ lại ký ức World Cup 1998, nơi Pháp cũng từng bế tắc trước một Paraguay đầy gai góc và chỉ có thể đi tiếp nhờ bàn thắng vàng của Laurent Blanc. Sau gần ba thập kỷ, kịch bản cũ lặp lại nhưng với những nhân vật mới. Didier Deschamps, người từng trực tiếp thi đấu năm đó, giờ đây chứng kiến các học trò vượt qua thử thách bằng chính sự kiên nhẫn mà ông luôn đề cao.

Thống kê sau trận cho thấy Pháp kiểm soát bóng vượt trội nhưng số cơ hội rõ rệt không nhiều do lối đá áp sát của đối phương. Tuy nhiên, trong bóng đá đỉnh cao, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng và sự vững vàng về tinh thần là đủ để phân định thắng thua.

Pháp tiến vào tứ kết không bằng một lối chơi thêu hoa dệt gấm, mà bằng khả năng chịu đựng va chạm và ra đòn đúng thời điểm. Với Kylian Mbappe, nụ cười sau bàn thắng chính là câu trả lời đanh thép nhất cho những nỗ lực kéo bóng đá xuống mức độ tầm thường của đối thủ. Tại những sân chơi lớn như World Cup, bản lĩnh để vượt qua những trận đấu "xấu xí" như thế này chính là tố chất của một nhà vô địch.