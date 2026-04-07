Kylian Mbappe và tham vọng thâu tóm mọi danh hiệu cá nhân lẫn tập thể năm 2026 Với phong độ bùng nổ tại World Cup 2026, Kylian Mbappe được dự đoán sẽ hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu lịch sử từ chức vô địch thế giới đến Quả bóng Vàng.

Kylian Mbappe đang đứng trước cơ hội lịch sử để biến năm 2026 thành sân chơi riêng của mình. Sau những thăng trầm trong màu áo câu lạc bộ, tiền đạo sinh năm 1998 dường như đã tìm lại được bản ngã hung thần trên sân cỏ quốc tế, sẵn sàng chinh phục mọi đỉnh cao danh giá nhất của bóng đá thế giới.

Sức mạnh từ "chế độ báo thù"

Màn trình diễn của Mbappe tại World Cup 2026 không chỉ là lời khẳng định về đẳng cấp mà còn là sự đáp trả đanh thép dành cho những chỉ trích. Louis Saha, cựu tiền đạo Manchester United và đội tuyển Pháp, tin rằng việc không thể lên ngôi tại La Liga hay Champions League mùa vừa qua chính là chất xúc tác quan trọng nhất để Mbappe bùng nổ.

Saha phân tích: "Mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo. Cậu ấy bước vào giải đấu với tâm thế của một người muốn đòi lại tất cả. Việc bỏ lỡ các danh hiệu lớn ở cấp độ CLB dường như đã khiến Mbappe bước vào World Cup với chế độ báo thù, và trạng thái ấy lại cực kỳ phù hợp với cá tính của cậu ấy."

Vai trò thủ lĩnh và sự gắn kết thế hệ

Bên cạnh kỹ năng dứt điểm thượng thừa, Mbappe còn đang thể hiện tầm ảnh hưởng sâu rộng lên lối chơi chung của toàn đội với tư cách là một đội trưởng mẫu mực. Những hoài nghi về khả năng phối hợp giữa anh và các tài năng trẻ như Michael Olise, Bradley Barcola, Ousmane Dembele hay Desire Doue đã hoàn toàn bị dập tắt bởi sự ăn ý trên sân cỏ.

"Mbappe đang là một đội trưởng tuyệt vời, người biết cách nâng tầm các đồng đội xung quanh. Những gì người ta từng thêu dệt về sự rạn nứt trong nội bộ giờ chỉ còn là những lời nói suông. Mbappe đã dùng hành động để chứng minh tất cả," Saha nhấn mạnh thêm. Với phong độ hiện tại, cựu danh thủ này tin rằng việc Mbappe hướng đến trận chung kết, ghi thêm nhiều bàn thắng và thâu tóm trọn bộ danh hiệu từ Chiếc giày Vàng, Quả bóng Vàng World Cup cho đến Quả bóng Vàng thế giới là kịch bản hoàn toàn khả thi.

Harry Kane và những biến động trên thị trường chuyển nhượng

Trong một diễn biến khác tại World Cup 2026, Anthony Gordon đã không tiếc lời ca ngợi Harry Kane. Cầu thủ này tin rằng người đàn anh tại đội tuyển Anh đã vươn tầm đẳng cấp sánh ngang với huyền thoại Lionel Messi nhờ khả năng lĩnh xướng và tầm nhìn chiến thuật khác biệt trên sân cỏ thế giới.

Thị trường chuyển nhượng cũng ghi nhận những bước đi đáng chú ý khi Marc-Andre ter Stegen chuẩn bị chuyển đến Ajax theo dạng cho mượn để tìm kiếm cơ hội thi đấu. Trong khi đó, Real Madrid đã chính thức đưa ra mức giá rao bán tiền vệ Aurelien Tchouameni, báo hiệu một cuộc thanh lọc lực lượng mạnh mẽ tại sân Bernabeu trong thời gian tới.