Chính trị ”Lá chắn thép” bảo vệ bình yên cuộc sống Dấu ấn đáng tự hào của Công an tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025 là những con số ấn tượng về thành tích phá án và sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy lãnh đạo, ứng dụng công nghệ và tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, khẳng định vai trò nòng cốt, “lá chắn thép” bảo vệ bình yên cuộc sống.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an dự lễ phát động cao điểm ra quân xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (cũ) nay là tỉnh Lâm Đồng

Nòng cốt giữ vững an ninh trật tự

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, lực lượng Công an Lâm Đồng đã khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào những thành quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trước tác động của đại dịch Covid-19 và bất ổn toàn cầu giai đoạn 2020 - 2025 làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, đặc biệt trên không gian mạng, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền - những lĩnh vực dễ bị lợi dụng chống phá, Công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời, ổn định các vấn đề phức tạp nổi lên.

Lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh tặng hoa động viên các đơn vị công an tại lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng được triển khai quyết liệt, bài bản, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Các lực lượng đã triệt phá hàng ngàn vụ án hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường... Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án đặc biệt nghiêm trọng luôn đạt trên 95%, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Những vụ việc khiếu kiện kéo dài, các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, sự len lỏi của tổ chức phản động, hoạt động kích động trên mạng xã hội… đều được ngăn chặn, xử lý từ sớm, từ xa, không để phát sinh thành “điểm nóng”. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cũng được tăng cường và đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ, số hóa quy trình nghiệp vụ.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh, phát triển sâu rộng, huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Hàng trăm mô hình tự quản, tổ an ninh cộng đồng, đội dân phòng, đã được củng cố, nâng cao chất lượng, trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an trong nắm bắt tình hình và phòng ngừa tội phạm ngay tại cơ sở. Đáng chú ý, lực lượng Công an Lâm Đồng còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”.

Thành công trong nhiệm kỳ qua có dấu ấn sâu đậm từ sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong lực lượng công an. Từ công tác tư tưởng, tổ chức đến kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng phong trào quần chúng… đều được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, bám sát thực tiễn. Vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu được đề cao, gắn với trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã đổi mới phương thức lãnh đạo, giảm họp hành hình thức, tăng cường kiểm tra thực tế, tổ chức hội ý nghiệp vụ linh hoạt để xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, phát sinh.

Thiếu tướng Trương Minh Đương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh

Xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại

Trước mắt, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt ra nhiều thách thức không nhỏ. Việc địa bàn mở rộng, dân số gia tăng, nguy cơ bất ổn từ các yếu tố tôn giáo, dân tộc, không gian mạng, tội phạm công nghệ cao ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự chung trên địa bàn… đòi hỏi lực lượng công an phải chủ động, bản lĩnh, quyết liệt hơn nữa trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Với định hướng phát triển toàn diện trong giai đoạn 2025 - 2030, mục tiêu của Công an tỉnh Lâm Đồng là xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại không chỉ về tổ chức bộ máy, nhân sự, mà còn ở tư duy lãnh đạo, phương thức hành động và năng lực ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công tác.

Song song đó, Công an tỉnh tiếp tục đầu tư chiều sâu cho công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nặng nề trong tình hình mới. Đặc biệt, chú trọng xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ công an chuẩn mực về đạo đức, bản lĩnh trong hành động và gần gũi với Nhân dân trong từng nhiệm vụ cụ thể.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích, chiến công đã đạt được qua các kỳ đại hội, trong đó có nhiệm kỳ 2020 - 2025 để định hướng, đề ra những mục tiêu chiến lược, cụ thể nhằm quyết tâm thực hiện đột phá toàn diện ở các mặt: nâng cao chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với hiện đại hóa nền tảng công nghệ trong quản lý, điều hành và phát triển đội ngũ cán bộ đủ tâm - tầm - tài, có năng lực, phẩm chất đạo đức, phong cách làm việc chuyên nghiệp và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần trở thành hạt nhân vững vàng, là chỗ dựa tin cậy cho cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tại cơ sở, góp phần bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển”, lực lượng Công an Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ và Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.