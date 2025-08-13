Giáo dục - Đào tạo Lá cờ đầu về phong trào Đội Bằng những hoạt động sáng tạo, thiết thực và gần gũi, Liên đội Trường THCS Nguyễn Du, xã Bảo Lâm 1 (Lâm Đồng) đã khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện và sẻ chia trong thiếu nhi, biến mỗi chương trình, phong trào thành điểm tựa để các em trưởng thành, tự tin và giàu trách nhiệm hơn.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh do Liên đội Trường THCS Nguyễn Du thực hiện góp phần giáo dục truyền thống và bồi đắp tình yêu lịch sử cho học sinh

Tại Trường THCS Nguyễn Du, công tác Đội nhiều năm qua luôn được triển khai bài bản, sáng tạo và gắn chặt với nhu cầu rèn luyện, học tập, vui chơi của thiếu nhi. Các hoạt động giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng sống được tổ chức phong phú, từ “Hành trình em yêu Tổ quốc Việt Nam”, “Hành trình đến với địa chỉ đỏ” đến các cuộc thi tìm hiểu tem bưu chính, thi trực tuyến “Thiếu nhi với Bác Hồ”. Các chương trình tri ân như: thăm, tặng quà gia đình chính sách, người già neo đơn; viếng và dọn dẹp vệ sinh Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ được duy trì thường xuyên.

Song song đó, phong trào thi đua học tập được đẩy mạnh với nhiều đợt thi tiết học tốt, tuần học tốt, bông hoa điểm 9 - 10, cùng các câu lạc bộ học tập, ngoại ngữ, âm nhạc, thể thao hoạt động hiệu quả. Mô hình “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn” thu hút hàng trăm đôi bạn, trong đó hơn một nửa hoàn thành tốt mục tiêu hỗ trợ nhau học tập. Học sinh còn được khuyến khích sáng tạo thông qua các sân chơi STEM, khoa học kỹ thuật, đoạt nhiều giải thưởng các cấp.

Chia sẻ về hoạt động Đội tại trường, em Lương Thị Trúc, học sinh lớp 7A3 cho biết: “Em rất thích các hoạt động của Liên đội, nhất là khi được tham gia những ngày hội lớn, làm việc nhóm cùng bạn bè và giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Điều đó không chỉ giúp chúng em gắn bó với nhau hơn mà còn học thêm được nhiều kỹ năng sống”.

Liên đội Trường THCS Nguyễn Du cũng đặc biệt chú trọng phát triển văn hóa đọc. 100% lớp học đều có kệ sách, thư viện xanh, không gian đọc; hình thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh… với hàng trăm cuốn sách, truyện do học sinh và phụ huynh đóng góp. Các hoạt động như Ngày hội đọc sách, “Mỗi tuần một cuốn sách hay”, “Đọc và làm theo báo Đội” cũng được duy trì thường xuyên, góp phần hình thành thói quen đọc trong học sinh.

Bên cạnh đó, công tác xã hội, thiện nguyện được triển khai mạnh mẽ. Từ phong trào “Kế hoạch nhỏ” với hàng tấn giấy vụn, hàng ngàn vỏ lon, đến các gian hàng 0 đồng, đổi quà lấy cây xanh, Liên đội vừa gây quỹ vừa giáo dục ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường cho học sinh. Nhiều nguồn lực xã hội hóa cũng được vận động để tặng các phần quà cho học sinh khó khăn.

Trong giáo dục kỹ năng sống, Liên đội tổ chức các chuyên đề: “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”, “Luật Trẻ em”, “Giáo dục sức khỏe giới tính”, “An toàn giao thông” cùng nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích. Liên đội còn triển khai các mô hình: “Lớp học xanh”, “Vì mái trường xanh”, “Nhà vệ sinh thân thiện” cùng việc trồng hàng chục cây xanh, chăm sóc bồn hoa, vườn trường. Những ngày “Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong học sinh.

Những kết quả ấy đã đưa Liên đội Trường THCS Nguyễn Du trở thành lá cờ đầu của phong trào Đội địa phương và tỉnh Lâm Đồng. Nhiều năm liền, Liên đội đạt danh hiệu Liên đội mạnh cấp tỉnh, nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn và cơ sở. Đây là minh chứng rõ rệt cho hiệu quả của sự tâm huyết, sáng tạo và đồng lòng trong chăm lo, bồi dưỡng thế hệ măng non.

Theo cô Phạm Thị Lâm Sơn - giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Du, thành công của Liên đội là kết quả của sự đồng hành giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh. Mỗi hoạt động Đội không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn là hành trình gieo hạt giống tri thức, rèn kỹ năng, bồi đắp nhân cách, giúp các em trưởng thành, tự tin hơn.