Nông nghiệp - Nông thôn La Dạ tổ chức lễ hội sản phẩm nông nghiệp đặc trưng Từ ngày 8 - 9/8, xã La Dạ tổ chức “Lễ hội trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và đặc trưng của xã”, trong đó có nhiều đặc sản trái cây tươi như sầu riêng, măng cụt, mắc ca, dâu da, bơ, chuối....

Điểm du lịch Gió và Mây - Nơi tổ chức “Lễ hội trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và đặc trưng của xã”

Với tiềm năng thiên nhiên phong phú, cảnh quan đặc sắc cùng những giá trị văn hóa bản địa độc đáo, La Dạ đang mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ. Sản phẩm du lịch trải nghiệm và các hoạt động vui chơi giải trí sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, tạo sức hút đối với du khách trong và ngoài địa phương. Đồng thời, phát triển du lịch bền vững không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử và môi trường tự nhiên.

Đây là thời điểm thuận lợi để các doanh nghiệp và nhà đầu tư đồng hành, kiến tạo những dự án mang tính đột phá, góp phần đưa địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch.

Xuất phát từ thực tế trên, để thu hút đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn xã, UBND xã La Dạ xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và sản phẩm đặc trưng của xã.

Sầu riêng, măng cụt ở La Dạ rất được nhiều người ưa chuộng sẽ được trưng bày ở lễ hội...

Dự kiến lễ hội có khoảng 20 gian hàng trưng bày với hơn 100 sản phẩm các loại, trong đó có 8 gian hàng của 8 thôn, 9 gian hàng của hợp tác xã, cá nhân trong và ngoài địa bàn, 1 gian hàng Công ty Du lịch Gió và Mây, 1 gian hàng của Hội Nông dân và hội Phụ nữ xã, 1 gian hàng của Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên xã.

Sản phẩm tham gia triển lãm, trưng bày là những sản phẩm được công nhận OCOP, sản phẩm tiềm năng OCOP, nông sản chế biến, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương (sầu riêng, cà phê, lá bép, rau rừng, heo đen, cơm lam, lúa mẹ, rượu cần…) đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, mẫu mã bao bì đúng quy định.

Mắc ca sạch, một trong những sản phẩm đặc trưng của La Dạ

Ông Mai Văn Minh, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Đa Mi Gió và Mây, đơn vị tài trợ một phần cho lễ hội, cho hay: "Tôi rất tâm đắc khi xã tổ chức lễ hội về đặc sản các loại cây ăn trái và đặc sản ẩm thực. Công ty Du lịch Đa Mi Gió và Mây sẵn sàng góp sức cùng UBND xã La Dạ tạo điều kiện cho các anh chị doanh nghiệp và người dân địa phương có cơ hội giới thiệu sản phẩm của chính địa phương sản xuất. Thông qua lễ hội tạo nên động lực để thu hút các nhà đầu tư cùng nhau phát triển du lịch địa phương, tạo nguồn thu ngân sách nhằm phát triển La Dạ ngày càng giàu mạnh..."

Những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của xã La dạ

Bên cạnh trưng bày các sản phẩm, “phần hội” sẽ biểu diễn những nét văn hóa của từng thôn như cồng chiêng, múa, lễ hội cầu mưa - cầu an, lễ cúng đầu lúa… thông qua nhiều hình thức đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, giá trị văn hóa và truyền thống của các lễ hội. Đồng thời, vận động nhân dân tham gia các hoạt động lễ hội một cách văn minh, an toàn, tiết kiệm, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.