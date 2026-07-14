La Fiorita gặp bất lợi, UNA Strassen tạo lợi thế ở vòng loại UNA Strassen thắng La Fiorita 0-2 tại San Marino Stadium ở vòng loại thứ nhất UEFA Europa Conference League, qua đó tạo lợi thế sau trận đấu; La Fiorita phải đối mặt với bất lợi lớn.

La Fiorita 0 - 2 UNA Strassen Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu La Fiorita tiếp đón UNA Strassen.

8' Nicolas Perez mở tỷ số cho UNA Strassen Phút 8', Nicolas Perez ghi bàn cho UNA Strassen sau đường kiến tạo của Omar Natami, đưa đội khách dẫn 0-1. UNA Strassen tạo lợi thế từ rất sớm trên sân San Marino Stadium.

22' Giacomo Nigretti nhận thẻ vàng Phút 22', Giacomo Nigretti (La Fiorita) nhận thẻ vàng. La Fiorita tiếp tục chịu sức ép khi đang bị UNA Strassen dẫn trước.

38' valentin steinmetz nhân đôi cách biệt Phút 38', valentin steinmetz lập công, giúp UNA Strassen nhân đôi cách biệt trước La Fiorita. Tỷ số hiện là 0-2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

56' UNA Strassen thay người ở phút 56 Phút 56', Matheus vào sân thay Nicolas Perez, mang đến sự điều chỉnh đầu tiên cho UNA Strassen. Đội khách đang nắm lợi thế lớn sau hai bàn thắng trong hiệp một.

60' La Fiorita thay người ở phút 60 Phút 60', La Fiorita điều chỉnh nhân sự khi Andrea Brighi vào sân thay Marco Mazzotti. Đội chủ nhà cần thêm sức sống trong bối cảnh đang bị UNA Strassen dẫn 0-2.

60' La Fiorita thay người ở phút 60 Phút 60', La Fiorita thay người: Tommaso Guidi vào sân thay Matthias Bonetti. Trong lúc đội nhà đang bị dẫn 0-2, sự điều chỉnh này có thể mang đến thêm phương án cho La Fiorita.

69' UNA Strassen thay người ở phút 69 Phút 69, A. Zenadji vào sân thay Omar Natami bên phía UNA Strassen. Sự điều chỉnh này giúp đội khách làm mới lực lượng trong phần còn lại của trận đấu.

69' UNA Strassen thay người ở phút 69 Phút 69', UNA Strassen đưa João Texeira vào sân thay Kino Delorge. Sau hai bàn thắng trong hiệp một, đội bóng này tiếp tục làm mới nhân sự.

71' Marco Djuric nhận thẻ vàng Phút 71, Marco Djuric của La Fiorita nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Trong thế đang bị UNA Strassen dẫn trước, La Fiorita cần giữ sự tỉnh táo ở những phút còn lại.

76' La Fiorita điều chỉnh nhân sự ở phút 76 Phút 76, La Fiorita đưa Marcello Mularoni vào sân thay Riccardo Zulli. Đang bị dẫn 0-2, đội chủ nhà cần thêm sức bật để tìm kiếm cơ hội trở lại.

77' UNA Strassen thay người phút 77 Phút 77, UNA Strassen đưa Alen Agovic vào sân thay babou seye. Đội khách đang dẫn La Fiorita 2-0.

77' UNA Strassen thay người ở phút 77 Phút 77', UNA Strassen đưa Alexandre Sacras vào sân thay Daryl Myre. Sự điều chỉnh này diễn ra khi UNA Strassen đang nắm lợi thế rõ rệt trước La Fiorita.

83' Ali Molossi nhận thẻ vàng ở phút 83 Phút 83, Ali Molossi của La Fiorita nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. La Fiorita đang bị UNA Strassen dẫn 0-2, và chiếc thẻ này càng khiến những phút cuối thêm căng thẳng.

90' La Fiorita thay người ở phút 90 Phút 90', La Fiorita đưa Thomas Bonifazi vào sân thay Marco Djuric. Đây là sự điều chỉnh ở những phút cuối khi La Fiorita đang bị UNA Strassen dẫn trước.

90' La Fiorita thay người ở phút 90 Phút 90', Hernán Federico Zazas Sánchez vào sân thay Mirko Drudi bên phía La Fiorita.

KT Kết thúc: La Fiorita 0-2 UNA Strassen Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 03:54 15/07/2026

Đội hình chính thức La Fiorita Sơ đồ 3-5-2 · HLV Stefano Ceci UNA Strassen Sơ đồ 5-3-2 · HLV Jeremy Deichelbohrer 27 Gianluca Vivan 5 Marco Mazzotti 7 Valerio Nava 18 Mirko Drudi 28 Giacomo Nigretti 19 Samuel Pancotti 17 Marco Djuric 4 Alì Molossi 23 Andrea Grandoni 21 Riccardo Zulli 77 Mathias Bonetti 67 Koray Ozcan 3 Kino Delorge 5 Galaye Gueye 10 Edis Agović 34 Tim Hall 94 Daryl Myre 11 Omar Natami 18 David Dadashev 28 Valentin Steinmetz 44 Babou Seye 90 Nicolas Perez Dự bị La Fiorita 1 Davide Colonna 3 Andrea Brighi 6 Filippo Santi 22 Hernán Zazas 8 Marcello Mularoni 11 Thomas Bonifazi 20 Daniel Cicarelli 90 Tommaso Guidi 10 Umberto Nappello UNA Strassen 22 Diogo Garrido 99 Ivan Marques 14 Alexandre Sacras 20 Alen Agovic 8 Jimmy Goncalves 9 Amine Zenadji 17 João Teixeira 7 Matheus 27 Mohamed Touré Cập nhật đội hình lúc 02:01 15/07/2026

La Fiorita sẽ đối đầu UNA Strassen tại San Marino Stadium lúc 02:00 ngày 15/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra khi hai đội bước vào màn so tài với kết quả gần nhất trái ngược: La Fiorita nhận thất bại, còn UNA Strassen giành chiến thắng.

Bên cạnh đó, UNA Strassen có thêm lợi thế tâm lý từ lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Tuy nhiên, những dữ liệu hiện có không đủ để xác định mức độ chênh lệch về lực lượng, sơ đồ chiến thuật hay khả năng kiểm soát thế trận của mỗi bên.

Bối cảnh trận đấu

San Marino Stadium là địa điểm diễn ra cuộc đối đầu giữa La Fiorita và UNA Strassen. Với thông tin hiện có, trọng tâm trước trận nằm ở cách La Fiorita phản ứng sau thất bại gần nhất và liệu UNA Strassen có thể duy trì sự tự tin sau chiến thắng vừa qua.

Đây là trận đấu mà trạng thái nhập cuộc có thể đóng vai trò quan trọng. La Fiorita cần hướng đến sự chắc chắn trong giai đoạn đầu để tránh tiếp tục bị ảnh hưởng bởi kết quả gần nhất. Trong khi đó, UNA Strassen có thể bước vào trận với tâm lý chủ động hơn nhờ kết quả tích cực và ưu thế trong lần chạm trán gần nhất.

Phong độ gần đây tạo khác biệt

La Fiorita chỉ được ghi nhận một kết quả gần nhất là thất bại. Dữ liệu này cho thấy đội chủ nhà cần cải thiện khả năng triển khai trận đấu so với lần ra sân trước, nhưng không có đủ thông tin để kết luận nguyên nhân cụ thể hoặc mức độ sa sút.

Ở chiều ngược lại, UNA Strassen giành chiến thắng trong trận gần nhất. Kết quả đó giúp đội khách có điểm tựa tinh thần trước chuyến làm khách, dù chưa thể dùng một trận đấu để đánh giá toàn diện phong độ hay sức mạnh hiện tại.

Đối đầu nghiêng về UNA Strassen

Hai đội mới được ghi nhận một lần đối đầu gần nhất. Ở cuộc chạm trán đó, La Fiorita không giành chiến thắng và cũng không có kết quả hòa, trong khi UNA Strassen là đội thắng.

Ưu thế này không đồng nghĩa UNA Strassen chắc chắn kiểm soát trận đấu sắp tới, nhưng có thể giúp đội khách nhập cuộc với sự tự tin nhất định. Với La Fiorita, việc phá bỏ ảnh hưởng từ kết quả đối đầu trước sẽ là một trong những yêu cầu quan trọng về mặt tâm lý.

Những điểm then chốt về chiến thuật

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm sơ đồ, đội hình dự kiến, nhân sự vắng mặt hay các chỉ số chuyên môn. Vì vậy, chưa thể xác định đội nào sẽ ưu tiên kiểm soát bóng, phòng ngự phản công hoặc gây sức ép cao.

Ở góc độ nhận định, La Fiorita nhiều khả năng cần đề cao tính cân bằng giữa sự thận trọng và khả năng tạo áp lực trên sân nhà. UNA Strassen có thể tận dụng sự tự tin từ chiến thắng gần nhất và thành tích đối đầu để tìm cách gây khó khăn cho đội chủ nhà, nhưng hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào cách hai đội tổ chức trận đấu.

Nhận định trước trận

UNA Strassen đang có hai điểm tựa rõ ràng hơn trước giờ bóng lăn: chiến thắng gần nhất và kết quả thuận lợi trong lần đối đầu trước La Fiorita. Dù vậy, dữ liệu hiện có chưa đủ để đưa ra kết luận chắc chắn về cục diện hoặc tỷ số.

La Fiorita sẽ cần một màn trình diễn kỷ luật và ổn định hơn để cân bằng lợi thế tâm lý của đối thủ. Trong khi đó, UNA Strassen có cơ sở để tự tin, nhưng vẫn phải chứng minh khả năng chuyển lợi thế trước trận thành màn thể hiện hiệu quả tại San Marino Stadium.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất La Fiorita · 0 thắng 0 hòa UNA Strassen · 1 thắng UNA Strassen 1 - 0 La Fiorita US

La Fiorita 5 trận gần nhất B H T B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới UNA Strassen 5 trận gần nhất T T H H H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới

La Fiorita 0% Hòa 50% UNA Strassen 50% 0% 50% 50% Khuyến nghị: Combo Double chance : draw or UNA Strassen and -2.5 goals