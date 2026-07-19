Kinh tế “Lá phiếu tín nhiệm” cho những dự án tỷ đô tại Lâm Đồng Trong bối cảnh nỗ lực vươn mình, Lâm Đồng chọn tốc độ hành động làm lợi thế cạnh tranh với hạ tầng, quỹ đất, chính sách ưu đãi. Nhiều dự án tỷ USD đã, đang dần hiện hữu, những cam kết mới được thiết lập, cho thấy môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng minh bạch, thực chất và hiệu quả.

Tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group ký kết hợp tác dự án Cảng hàng không Phan Thiết

Trở thành điểm đến của nhiều “ông lớn”

Những tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng liên tiếp ghi nhiều dấu ấn khi hàng chục tập đoàn, doanh nghiệp đề xuất hàng loạt dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Điều đặc biệt, ngoài những nhà đầu tư lần đầu đến tìm hiểu, nghiên cứu, đề xuất dự án, Lâm Đồng còn tiếp đón nhiều tập đoàn có thâm niên gắn bó với địa phương tiếp tục đề xuất gia tăng sự hiện hữu.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Thanh Hà Niê Kđăm kiểm tra Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Thực tế, trong lĩnh vực đầu tư, những quyết định mở rộng của các nhà đầu tư hiện hữu luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Một doanh nghiệp có thể tìm đến một địa phương vì tiềm năng nhưng chỉ tiếp tục gia tăng hiện diện khi đã kiểm chứng được hiệu quả đầu tư, chất lượng hạ tầng và năng lực điều hành của chính quyền sở tại.

Sau hơn một thập kỷ hiện diện tại Lâm Đồng, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (Tập đoàn VRG) đang lựa chọn cách thể hiện niềm tin bằng những dự án mới.

Mới đây, chuỗi 16 dự án thuộc các lĩnh vực khu công nghiệp, cụm công nghiệp, năng lượng tái tạo, với tổng vốn đầu tư gần 42.000 tỷ đồng được tập đoàn đề xuất đầu tư tại Lâm Đồng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn VRG Trần Công Kha cho biết, với bề dày kinh nghiệm thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng quy mô lớn, năng lực tài chính của một tập đoàn kinh tế nhà nước, VRG muốn xây dựng các khu công nghiệp thông minh, tích hợp sâu hạ tầng năng lượng sạch.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tình hình triển khai dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Tập đoàn mong muốn đồng hành toàn diện cùng Lâm Đồng hình thành đồng bộ hệ sinh thái phức hợp công nghiệp, năng lượng và logistics thế hệ mới.

Đề xuất của Tập đoàn VRG không chỉ thể hiện thiện chí của nhà đầu tư, mà quan trọng hơn đã tăng thêm một “lá phiếu tín nhiệm” có trọng lượng đối với môi trường đầu tư của tỉnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười giới thiệu nhiều tiềm năng, lợi thế của Lâm Đồng đến lãnh đạo Tập đoàn Tô Thương (Trung Quốc)

Tập đoàn VRG đã có 5 đơn vị thành viên đang đầu tư tại Lâm Đồng, hoạt động trên các lĩnh vực như: trồng, khai thác, chế biến cao su và thủy điện. Đơn cử như các đơn vị: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận; Công ty Cổ phần Cao su Bảo Lâm; Công ty Cổ phần VRG Bảo Lộc; Công ty Cổ phần VRG Đắk Nông… Những năm qua, các đơn vị đã hoạt động hiệu quả, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng làm việc với Tập đoàn Trường Hải

Theo ông Kha, Lâm Đồng đang nắm vững những lợi thế vượt trội về quỹ đất, tài nguyên khoáng sản, năng lượng. Cùng với đó là tinh thần cầu thị, đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp được lãnh đạo tỉnh thực hiện xuyên suốt.

Đây chính là nền tảng vững chắc để địa phương thu hút những “ông lớn” hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng, khai thác, chế biến sâu tài nguyên, vật liệu mới và logistics.

“ Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính, công nghệ, nhân sự để triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, an toàn nếu được Lâm Đồng sớm chấp thuận chủ trương. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn VRG Trần Công Kha

Trước đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương đề xuất tại Lâm Đồng chuỗi gồm 8 dự án thuộc lĩnh vực năng lượng, tổng vốn hơn 2 tỷ USD (tương đương gần 50.000 tỷ đồng).

Ngoài những dự án đề xuất chủ trương, hiện nay, đơn vị có 2 dự án lớn đã đầu tư, đi vào vận hành tại Lâm Đồng, đó là Cảng quốc tế Vĩnh Tân (xã Vĩnh Hảo) và Nhà máy điện gió Thái Hòa (xã Hòa Thắng). Cả 2 dự án này được đánh giá là những công trình có quy mô lớn, góp phần tạo động lực tăng trưởng cho Lâm Đồng trong thời gian qua.

Sau khi hợp nhất, Lâm Đồng hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế trên các lĩnh vực

Ông Phan Lê Hoàng, Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương chia sẻ, đơn vị luôn lựa chọn Lâm Đồng là nơi đầu tư và gắn bó lâu dài.

“ Cùng với tiềm năng, lợi thế, chúng tôi ấn tượng với sự quyết tâm, quyết liệt, tinh thần “dám nghĩ, dám làm”, khát vọng phát triển của tập thể lãnh đạo tỉnh. Đây chính là động lực để nhà đầu tư mạnh dạn đề xuất thêm nhiều dự án, góp phần cùng Lâm Đồng trong quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương Phan Lê Hoàng

Việc liên tiếp xuất hiện các tập đoàn, nhà đầu tư đề xuất các chuỗi dự án hàng tỷ USD không phải là sự kiện riêng lẻ. Phía sau đó là sự chuyển động mạnh mẽ của môi trường đầu tư Lâm Đồng trong thời gian gần đây.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng thu hút 35 dự án đầu tư mới, với tổng vốn 56.118 tỷ đồng. Địa phương điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 28 dự án, với tổng vốn 95.200 tỷ đồng. Toàn tỉnh có hơn 2.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng vốn đăng ký trên 12.000 tỷ đồng.

Trải thảm đỏ đón nhà đầu tư

Để đồng hành cùng các nhà đầu tư, Lâm Đồng đã triển khai nhiều giải pháp đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.



Lâm Đồng giới thiệu tiềm năng, lợi thế đến các nhà đầu tư

Ngay từ đầu năm, Lâm Đồng cùng chủ trì với Liên đoàn Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tại Lâm Đồng, giai đoạn 2026 - 2030.

Mới đây nhất, theo công bố của VCCI, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025, Lâm Đồng nằm trong nhóm tỉnh, thành phố xếp loại khá cả nước (xếp hạng theo thứ tự: 5 tỉnh nhóm tốt; 13 tỉnh nhóm khá; 16 tỉnh còn lại).

Lĩnh vực năng lượng tại Lâm Đồng đang là một lợi thế thu hút các tập đoàn lớn trong và ngoài nước

Lâm Đồng đã chủ động, tiên phong trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hàng trăm dự án của các doanh nghiệp, nhất là những dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Chỉ trong hơn 6 tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng đã tháo gỡ khó khăn cho 98 dự án vướng mắc tồn đọng kéo dài. Kết quả này chiếm gần 1/3 số dự án có vướng mắc tồn đọng kéo dài được tháo gỡ trên phạm vi cả nước.

Hạ tầng giao thông sẽ là ưu tiên của Lâm Đồng trong đầu tư hạ tầng chiến lược

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của môi trường đầu tư là sự chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng với đó, tỉnh đã tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các “điểm nghẽn” phát triển và hoàn thiện hệ thống quy hoạch.

Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được công bố sẽ là động lực cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế của tỉnh cả trong trước mắt và dài hạn. Tuy nhiên, quy hoạch chỉ mở ra cơ hội. Khả năng biến cơ hội thành dự án, biến chủ trương thành công trình lại phụ thuộc vào cách thức tổ chức thực hiện.

“ Nhiệm kỳ này là chạy đua với công việc. Nếu trước đây, doanh nghiệp phải tự tìm đến nhiều cơ quan để hoàn thiện hồ sơ, thì nay chính quyền chủ động đồng hành cùng nhà đầu tư ngay từ những bước đầu tiên. Bởi một ngày chậm trễ đôi khi đồng nghĩa với việc cơ hội đầu tư dịch chuyển sang địa phương khác. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, cùng với những chiến lược thu hút đầu tư, Lâm Đồng đang nâng cao tiêu chuẩn lựa chọn nhà đầu tư. Lâm Đồng trải thảm đỏ đón những nhà đầu tư thực chất, làm thật và đúng tiến độ. Đối với những nhà đầu tư vào chỉ để giữ dự án, đầu cơ đất đai, tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi ngay.

Đánh giá về tinh thần đồng hành với nhà đầu tư thời gian qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group Đặng Minh Trường nhấn mạnh, tập đoàn xác định Lâm Đồng là môi trường xây dựng, đầu tư hệ sinh thái phát triển.

Sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ về mọi mặt của chính quyền dành cho tập đoàn trong quá trình đầu tư tại địa bàn đã khẳng định tinh thần đồng hành cùng nhà đầu tư.

“Những chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo tỉnh đến sự đồng hành của các sở, ban, ngành, địa phương đã, đang và sẽ giúp tập đoàn hoàn thành tiến độ các dự án nhanh, hiệu quả”, ông Trường chia sẻ

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao chủ trương đầu tư dự án bô xít cho Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam

Những nhận xét ấy có sức thuyết phục đặc biệt bởi chúng xuất phát từ những doanh nghiệp đang trực tiếp bỏ vốn đầu tư, chịu trách nhiệm về hiệu quả của từng quyết định kinh doanh.

Có thể nói, sau thời gian dài nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng công nghiệp và nâng cao chất lượng điều hành, Lâm Đồng đang hội tụ những điều kiện thuận lợi để đón làn sóng đầu tư thế hệ mới.

Vấn đề cốt lõi hiện nay không còn là thu hút bằng được nhà đầu tư, mà là lựa chọn đúng đối tác, đúng lĩnh vực và đúng động lực tăng trưởng. Chất lượng của những yếu tố đó sẽ quyết định khả năng để thu hút dòng vốn đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên.