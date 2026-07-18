La Roche VF ngược dòng hạ Le Mans trong trận cầu 5 bàn La Roche VF ngược dòng thắng Le Mans 3-2 trong trận giao hữu CLB, còn Le Mans phải nhận thất bại sau khi không bảo toàn được lợi thế.

Le Mans 2 - 3 La Roche VF Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Le Mans tiếp đón La Roche VF.

7' D. Gueye đưa Le Mans vượt lên Phút 7', D. Gueye lập công, đưa Le Mans vượt lên dẫn 1-0. Le Mans mở tỷ số và tạo lợi thế sớm trong trận đấu.

13' La Roche VF gỡ hòa sớm Phút 13, La Roche VF lập công, đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1 trước Le Mans. Bàn gỡ đến nhanh sau khi Le Mans mở tỷ số ở phút 7.

15' M. M. Samb giúp La Roche VF vượt lên Phút 15', M. M. Samb lập công, giúp La Roche VF vượt lên dẫn trước Le Mans với tỷ số 1-2. La Roche VF đã ghi liền hai bàn để đảo chiều thế trận.

42' M. M. Samb nới rộng cách biệt cho La Roche VF Phút 42', M. M. Samb lập công, giúp La Roche VF nới rộng cách biệt lên 1-3 trước Le Mans.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

62' L. Mafouta rút ngắn cách biệt cho Le Mans Phút 62', L. Mafouta lập công, giúp Le Mans rút ngắn cách biệt xuống 2-3 trước La Roche VF. Bàn thắng này tiếp thêm sức nóng cho những phút còn lại của trận đấu.

KT Kết thúc: Le Mans 2-3 La Roche VF Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 00:56 19/07/2026

Le Mans sẽ chạm trán La Roche VF lúc 23:00 ngày 18/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là thông tin đã được xác nhận về cặp đấu, trong khi các dữ liệu chi tiết về phong độ, lực lượng và thành tích đối đầu chưa được cung cấp.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Le Mans vs La Roche VF

Thời gian: 18/07/2026 23:00

Giải đấu: Giao hữu CLB (Friendlies Clubs)

Phong độ và lực lượng chưa có dữ liệu

Chưa có thống kê về những trận gần nhất của Le Mans và La Roche VF. Vì vậy, chưa thể đánh giá chính xác xu hướng thi đấu, khả năng ghi bàn hay mức độ ổn định của hàng phòng ngự hai bên.

Bên cạnh đó, thông tin về cầu thủ vắng mặt, đội hình dự kiến và những điều chỉnh nhân sự trước trận cũng chưa được xác định. Các yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách hai đội nhập cuộc và triển khai thế trận.

Nhận định trước trận

Trong bối cảnh thiếu dữ liệu về phong độ và chiến thuật, chưa thể đưa ra kết luận cụ thể về đội có lợi thế hơn. Trận đấu nhiều khả năng sẽ là cơ hội để hai bên kiểm tra nhân sự và cách vận hành đội hình, nhưng mọi đánh giá sâu hơn cần chờ thêm thông tin chính thức.

Nhìn chung, Le Mans và La Roche VF sẽ bước vào cuộc đối đầu tại Giao hữu CLB theo lịch lúc 23:00 ngày 18/07/2026. Không có đủ cơ sở để dự đoán tỷ số hoặc khẳng định diễn biến trận đấu.

Le Mans 5 trận gần nhất T H H T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới La Roche VF 5 trận gần nhất T T H H H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới