Pháp luật Lạc Dương quyết liệt xử lý lấn chiếm đất lâm nghiệp Trong bối cảnh vi phạm pháp luật về lâm nghiệp còn diễn biến phức tạp, xã Lạc Dương (Lâm Đồng) triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng; kiên quyết xử lý các hành vi xâm hại tài nguyên rừng với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên trực tiếp đi kiểm tra thực địa các điểm lấn chiếm đất lâm nghiệp ở Lạc Dương vào ngày 23/7 (Ảnh Kim Hiền)

Xử lý nghiêm các hành vi xâm hại rừng

Theo UBND xã Lạc Dương, trong 7 tháng đầu năm 2026, địa phương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, lực lượng kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ rừng và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Đến nay, tổng diện tích giao khoán quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn xã đạt 43.241,86 ha cho 1.928 hộ dân và 3 tập thể, góp phần phát huy vai trò cộng đồng trong công tác giữ rừng. Địa phương cũng triển khai trồng rừng, trồng cây xanh theo kế hoạch. Riêng trong tháng 7 đã trồng 1.000 cây thông ba lá trên diện tích giải tỏa 0,8 ha, nâng tổng số cây thông ba lá trồng mới trong 7 tháng đầu năm lên 5.737 cây.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm lâm nghiệp vẫn còn xảy ra. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn xã ghi nhận 10 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Tất cả các vụ việc đều đã xác định được đối tượng vi phạm và lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 55 triệu đồng; không có vụ việc phải chuyển xử lý hình sự. Tổng diện tích rừng bị thiệt hại do phá rừng là 6.299 m².

Đối với một số hạng mục, công trình xây dựng trái quy định, chính quyền địa phương yêu cầu đơn vị chủ rừng tăng cường tuần tra, lập hồ sơ gửi UBND xã để xử lý theo thẩm quyền

Đáng chú ý, trong tháng 7 xảy ra một vụ phá rừng tại lô G, khoảnh 10, tiểu khu 143 với diện tích thiệt hại 433 m², khối lượng lâm sản thiệt hại 12,923 m³; cơ quan chức năng đã xác định được đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định.

Ngoài ra, địa phương còn phát hiện 1 vụ cưa hạ 248 cây thông ba lá trên đất sản xuất nông nghiệp với diện tích thiệt hại 2.900 m², khối lượng lâm sản thiệt hại 7,756 m³.

Vụ việc được xác định là hành vi hủy hoại tài sản công trên đất do UBND xã quản lý và đã được chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an xã để điều tra, truy tìm đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các đợt truy quét đối tượng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Lạc Dương được sự hỗ trợ của các thành viên trong Tổ dự bị động viên tham gia quản lý, bảo vệ rừng nên đạt hiệu quả cao

Cùng với công tác xử lý vi phạm, xã Lạc Dương đặc biệt chú trọng nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng. Trong 7 tháng đầu năm, trên địa bàn xảy ra 57 điểm cháy, song các đơn vị chủ rừng đã huy động lực lượng tổ hợp tác quản lý bảo vệ rừng tham gia chữa cháy kịp thời nên không để cháy lan, không gây thiệt hại tài nguyên rừng.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim tổ chức trồng lại thông trên các diện tích đất san gạt nằm trong phạm vi đơn vị quản lý

Công tác giải tỏa lấn chiếm đất lâm nghiệp cũng được triển khai quyết liệt. UBND xã phối hợp với các đơn vị chủ rừng tổ chức giải tỏa cây trồng trái phép trên đất lâm nghiệp bị lấn chiếm với diện tích 1,6 ha tại 6 vị trí. Tính chung 7 tháng đầu năm, địa phương đã giải tỏa khoảng 19,99 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, tái lấn chiếm.

Ông Bùi Quốc Huân, Chủ tịch UBND xã Lạc Dương cho biết, địa phương luôn xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

"Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời tăng cường phối hợp giữa chính quyền, kiểm lâm, chủ rừng và người dân để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm ngay từ cơ sở", Chủ tịch UBND xã Lạc Dương Bùi Quốc Huân cho biết.

Các đơn vị chức năng cắm các bảng cảnh báo tại những khu vực trọng yếu, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm đất rừng để mở rộng diện tích sản xuất

Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn kiểm tra bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp; tăng cường tuần tra tại các khu vực có nguy cơ cao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý rừng; gắn trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân được giao quản lý rừng với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Khẩn trương xử lý các điểm nóng

Tại khu vực Đarahoa - một trong những địa bàn trọng điểm của lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim, công tác xử lý vi phạm lấn chiếm đất lâm nghiệp đang được triển khai khẩn trương ngay sau chuyến kiểm tra thực tế của lãnh đạo tỉnh ngày 23/7.

Chủ một số công trình vi phạm đã tự nguyện tháo dỡ theo yêu cầu của cơ quan chức năng

Ông Dương Quốc Thuận, Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đarahoa cho biết, lực lượng quản lý bảo vệ rừng đã nhanh chóng rà soát, kiểm tra và đối chiếu toàn bộ các vị trí mà đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh đã kiểm tra. Trên cơ sở đó, các đơn vị liên quan đã có báo cáo bước đầu để phục vụ công tác xử lý theo quy định.

Đối với khu vực san gạt đất tại tiểu khu 142 và 143, cơ quan chức năng đang tiến hành đối chiếu hồ sơ quản lý đất đai qua nhiều thời kỳ nhằm xác định rõ phần diện tích thuộc đất lâm nghiệp. Phần diện tích ngoài quy hoạch 3 loại rừng; đồng thời kiểm tra việc cấp phép và các hồ sơ xử lý trước đây.

Chủ một số công trình vi phạm tự nguyện tháo dỡ theo yêu cầu của cơ quan chức năng

“Những trường hợp chưa lập hồ sơ vi phạm sẽ được xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp đã bị xử phạt, địa phương tiếp tục yêu cầu khắc phục hậu quả, quản lý chặt chẽ hiện trạng và không để phát sinh nhà kính, công trình trái phép trên diện tích vi phạm”, ông Dương Quốc Thuận nhấn mạnh.

Theo Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đarahoa, đối với một số hạng mục và công trình xây dựng trái quy định, chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị chủ rừng tăng cường tuần tra, lập hồ sơ gửi UBND xã để xử lý theo thẩm quyền; cũng như mời chủ các công trình lên làm việc, lập biên bản và yêu cầu tự nguyện tháo dỡ.

Cán bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đarahoa cùng các hộ dân tham gia nhận khoán trồng lại thông trên các diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm

Đến nay, chủ một số công trình vi phạm đã tự nguyện thực hiện tháo dỡ theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Đây được xem là kết quả bước đầu tích cực trong quá trình xử lý các điểm nóng lấn chiếm đất lâm nghiệp tại khu vực Đarahoa.

Từ thực tiễn xử lý các vụ việc thời gian qua, xã Lạc Dương xác định nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm là không để phát sinh vi phạm mới, đặc biệt, tại các khu vực có nguy cơ cao về lấn chiếm đất lâm nghiệp, san gạt đất trái phép và xây dựng công trình không phép trên đất rừng.

Các hộ dân được vận động ký cam kết không lấn chiếm, không xâm hại rừng trong quá trình canh tác nông nghiệp tại các khu vực giáp ranh

UBND xã đang phối hợp với các đơn vị chủ rừng và Hạt Kiểm lâm tiếp tục rà soát quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn để phục vụ điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Địa phương cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng ảnh viễn thám, bản đồ số và dữ liệu quản lý đất đai để hỗ trợ công tác giám sát biến động rừng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng và sự đồng thuận của người dân, Lạc Dương đang từng bước siết chặt kỷ cương trong quản lý bảo vệ rừng, hướng tới mục tiêu giữ vững diện tích rừng hiện có, phục hồi hệ sinh thái và phát triển bền vững vùng đất dưới chân núi Lang Biang.