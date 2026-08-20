Lãi suất cho vay bình quân tháng 7/2026: Không nhà băng nào giảm, cao nhất 11,34%/năm Trong 19 ngân hàng công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 7/2026, không có đơn vị nào giảm lãi suất so với tháng trước, với mức cao nhất ghi nhận 11,34%/năm.

Tính đến ngày 19/8/2026, đã có 19 ngân hàng thương mại trong nước công khai lãi suất cho vay bình quân và chênh lệch lãi suất tháng 7/2026. Trong số 17 ngân hàng có đủ dữ liệu so sánh cùng kỳ tháng trước, không ghi nhận bất kỳ đơn vị nào điều chỉnh giảm lãi suất cho vay bình quân, phản ánh thực trạng mặt bằng chi phí vốn đang chịu áp lực giữ nguyên hoặc gia tăng.

Mặt bằng lãi suất cho vay bình quân tháng 7/2026 ghi nhận xu hướng đi ngang và tăng nhẹ tại nhiều ngân hàng.

GPBank có mức lãi suất cho vay bình quân cao nhất

Đáng chú ý, GPBank là đơn vị có mức tăng lãi suất cho vay bình quân mạnh nhất trong tháng 7, tăng 1,37 điểm phần trăm so với tháng 6, lên 11,34%/năm. Đây cũng là ngân hàng duy nhất trong nhóm công bố thông tin có lãi suất cho vay bình quân vượt mốc 11%/năm.

Ngoài GPBank, thị trường ghi nhận thêm 6 ngân hàng thương mại khác có lãi suất cho vay bình quân duy trì trên mức 10%/năm, bao gồm: Vikki Bank (10,82%), BVBank (10,71%), Techcombank (10,62%), Bac A Bank (10,48%), HDBank (10,4%) và Viet A Bank (10,19%). Mức tăng phổ biến của các ngân hàng còn lại dao động từ 0,02 đến 0,9 điểm phần trăm so với tháng 6.

Diễn biến lãi suất tại nhóm ngân hàng lớn

Ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, Agribank công bố mức tăng lãi suất cho vay bình quân thấp nhất, chỉ tăng 0,02 điểm phần trăm so với tháng trước, đạt 8,53%/năm. Cụ thể, lãi suất cho vay lĩnh vực ưu tiên ở mức 4%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối thiểu 6,1%/năm; trung và dài hạn tối thiểu 7,8%/năm; cho vay qua thẻ tín dụng là 15%/năm. Với lãi suất huy động bình quân 5,36%/năm cùng chi phí bù đắp 2,01%/năm, chênh lệch lãi suất bình quân của Agribank đứng ở mức 1,16%/năm.

Tại BIDV, lãi suất cho vay bình quân tháng 7/2026 tăng 0,29 điểm phần trăm lên 7,35%/năm. Mức chênh lệch lãi suất sau khi trừ chi phí huy động và sử dụng vốn của BIDV đạt 1,44%/năm. Trong khi đó, Vietcombank và VietinBank chưa công bố dữ liệu tháng 7; trước đó trong tháng 6, mức lãi suất bình quân của hai nhà băng này lần lượt là 7,5%/năm và 6,14%/năm.

Khung lãi suất chung theo dữ liệu Ngân hàng Nhà nước

Theo báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước về diễn biến lãi suất trong tháng 7/2026, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân đối với các khoản tiền gửi mới và cũ dao động từ 0,1-0,2%/năm đối với kỳ hạn dưới 1 tháng; từ 4,1-4,6%/năm cho kỳ hạn 1 đến dưới 6 tháng; từ 6,3-7,8%/năm cho kỳ hạn 6 đến 12 tháng; và 7,2-7,9%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Đối với hoạt động cấp tín dụng bằng VND, lãi suất cho vay bình quân chung đối với các khoản vay mới và dư nợ cũ toàn hệ thống nằm trong khoảng 8,3-10,5%/năm. Riêng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND áp dụng cho các lĩnh vực ưu tiên bình quân đạt khoảng 3,9%/năm; lãi suất cho vay bằng USD bình quân ở mức 4,1-5,4%/năm.

Bảng tổng hợp lãi suất cho vay bình quân tháng 7/2026