Lãi suất huy động trung bình đạt 8,4%, người gửi tiền đối mặt bài toán rút vốn trước hạn Với mức lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng bình quân chạm mốc 8,4%/năm, nhiều khách hàng đang cân nhắc tất toán trước hạn để hưởng lợi suất mới lên đến 9%/năm bất chấp rủi ro mất lãi.

Thị trường tài chính Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 ghi nhận sự biến động mạnh mẽ của mặt bằng lãi suất huy động. Theo báo cáo từ Công ty Chứng khoán MBS, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng trung bình của các ngân hàng thương mại tính đến cuối tháng 6 đã chạm mốc 8,4%/năm. Xu hướng này khiến nhiều người gửi tiền đứng trước áp lực phải lựa chọn giữa việc giữ nguyên khoản tiết kiệm cũ với lãi suất thấp hoặc chấp nhận tất toán trước hạn để chuyển sang các gói sản phẩm hấp dẫn hơn.

Áp lực từ khoảng chênh lệch lãi suất

Sự gia tăng nhanh chóng của lãi suất khiến các khoản tiền gửi được mở từ cuối năm 2025 trở nên kém hấp dẫn. Tại các ngân hàng lớn, lãi suất kỳ hạn 1 năm từng ở mức 4,7%/năm, nhưng hiện nay, các ngân hàng quy mô nhỏ hơn đang đưa ra mức chào mời lên tới 8,5-9%/năm.

Trường hợp của anh Việt Anh là một ví dụ điển hình. Ông đang sở hữu khoản tiền gửi 200.000.000 VND tại VietinBank với lãi suất 4,7%/năm, dự kiến đến tháng 10/2026 mới đáo hạn. Nếu rút vốn ngay lúc này để chuyển sang ngân hàng khác với lãi suất 9%/năm, ông sẽ phải chấp nhận mức lãi suất không kỳ hạn chỉ 0,1%/năm cho khoảng thời gian đã gửi từ tháng 10/2025 đến nay.

Tương tự, chị Hồng Anh đang gửi 1.000.000.000 VND tại Ngân hàng MB với lãi suất 8%/năm từ tháng 4/2026. Nếu quyết định chuyển sang ngân hàng có lãi suất trên 9%/năm, số tiền lãi mất đi sau hai tháng gửi ước tính khoảng 13.000.000 VND. Đây là bài toán kinh tế khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Người gửi cần cân nhắc thiệt hơn khi quyết định rút tiền gửi trước hạn. Ảnh: Hoàng Hà.

Bài toán lợi ích khi tất toán trước hạn

Theo quy định hiện hành, việc tất toán trước hạn đối với tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ sẽ khiến khách hàng chỉ được hưởng mức lãi suất không kỳ hạn, thường dao động từ 0,1-0,2%/năm. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ phần lãi suất thỏa thuận ban đầu sẽ bị hủy bỏ.

Để hiểu rõ hơn về tác động tài chính, hãy xem xét ví dụ về một khoản gửi 30.000.000 VND, kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 6%/năm:

Hạng mục Giá trị dự kiến (Đúng hạn) Giá trị thực tế (Rút trước hạn - 0,1%) Tiền gốc 30.000.000 VND 30.000.000 VND Tiền lãi 887.671 VND 14.794 VND Tổng cộng 30.887.671 VND 30.014.794 VND

Các chuyên gia tài chính khuyến cáo, việc rút tiết kiệm trước hạn chỉ thực sự có lợi nếu mức chênh lệch lãi suất giữa ngân hàng cũ và mới đủ lớn để bù đắp phần lãi đã mất trong toàn bộ thời gian đã gửi trước đó. Người gửi tiền cần thực hiện phép tính so sánh chi tiết trước khi quyết định theo đuổi các mức lãi suất hấp dẫn từ nhân viên tư vấn của các tổ chức tín dụng khác.

Dự báo lãi suất khó giảm trong ngắn hạn

Phân tích từ MBS cho thấy, trong tháng 6 vừa qua, có 6 trên 16 ngân hàng trong danh mục theo dõi đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động với biên độ từ 0,1-0,5 điểm phần trăm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tăng trưởng tín dụng đang duy trì tốc độ nhanh gấp 1,5 lần so với tốc độ huy động vốn, gây áp lực lên thanh khoản của hệ thống.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước dự báo cấu trúc tín dụng đang có sự dịch chuyển mạnh sang các dự án đầu tư tài sản cố định và hạ tầng trung, dài hạn. Điều này buộc các ngân hàng phải duy trì mức lãi suất huy động cao để đảm bảo nguồn vốn ổn định.

Đáng chú ý, mặt bằng lãi suất cho vay cũng có sự phân hóa. Trong khi một số ngân hàng lớn như Agribank có động thái giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp, thì vẫn có tới 8 ngân hàng công bố lãi suất cho vay bình quân vượt ngưỡng 10%/năm trong tháng 6/2026. Xu hướng này phản ánh sự cạnh tranh gay gắt trong việc cân đối biên lợi nhuận (NIM) giữa huy động và cho vay của hệ thống ngân hàng hiện nay.