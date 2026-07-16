Lãi suất khó giảm sâu, thị trường bất động sản dự báo ấm dần vào cuối năm 2026 Chuyên gia nhận định mặt bằng lãi suất sẽ duy trì ổn định khi tín dụng tăng 7,7%, cao hơn mức huy động 5,5%. Thị trường bất động sản kỳ vọng khởi sắc cuối năm 2026.

Thị trường bất động sản trong 6 tháng cuối năm 2026 được kỳ vọng sẽ chuyển biến tích cực và dần ấm lên nhờ sự ổn định của kinh tế vĩ mô và các chính sách pháp lý dần hoàn thiện. Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính nhận định khả năng lãi suất giảm sâu là rất thấp trong bối cảnh áp lực thanh khoản hệ thống vẫn hiện hữu.

Áp lực thanh khoản và diễn biến mặt bằng lãi suất

Tại hội thảo về thị trường bất động sản diễn ra ngày 16/7, TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, cho biết mặt bằng lãi suất hiện tại đang chịu áp lực từ nhu cầu vốn tăng cao của nền kinh tế. Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước trong 6 tháng đầu năm cho thấy tăng trưởng tín dụng đạt mức 7,7%, trong khi huy động vốn chỉ tăng 5,5%. Sự chênh lệch này phản ánh nhu cầu thanh khoản và huy động vốn để cho vay của các ngân hàng thương mại đang ở mức rất lớn.

Bên cạnh đó, sự hấp dẫn từ các kênh đầu tư như chứng khoán và các tài sản mới buộc các ngân hàng phải duy trì mức lãi suất cạnh tranh để huy động vốn. Dù dưới sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất từ tháng 4 đến nay đã được giữ ổn định, nhưng chuyên gia dự báo khó có thể kỳ vọng lãi suất quay trở lại mức thấp như giai đoạn trước.

Ông Lực nhận định lãi suất trong thời gian tới có thể chỉ giảm nhẹ ở một số phân khúc ưu tiên hoặc nhóm khách hàng có xếp hạng tín dụng tốt, thay vì giảm đồng loạt trên toàn thị trường. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp và nhà đầu tư cần tính toán kỹ lưỡng cơ cấu tài chính, đặc biệt là tỷ lệ giữa vốn tự có và vốn vay.

Thị trường trong giai đoạn thăm dò và chờ đợi nguồn cung

Dù tâm lý nhà đầu tư vẫn còn mang tính phòng thủ, thị trường bất động sản được dự báo sẽ có những tín hiệu khởi sắc rõ nét hơn vào giai đoạn cuối năm 2026. Sự kỳ vọng này dựa trên việc các quy hoạch hạ tầng dần minh bạch và bộ máy chính quyền vận hành thông suốt hơn sau khi các luật mới đi vào thực thi.

Dù tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng và chờ đợi, nhưng thị trường bất động sản vẫn được kỳ vọng sẽ ấm lên vào những tháng cuối năm. Ảnh: Hoàng Hà

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, đánh giá thị trường hiện vẫn đang trong giai đoạn thăm dò. Các nhà đầu tư đang chờ đợi sự hoàn thiện của các chính sách và quy hoạch để xác định chu kỳ phát triển mới. Trong khi đó, ông Lê Văn Hóa từ Tập đoàn Phương Trường An tin rằng chu kỳ mới của thị trường sẽ phát triển theo hướng bền vững và bài bản hơn nhờ tính minh bạch thông tin.

Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là tình trạng thiếu hụt nguồn cung ở phân khúc nhà ở phù hợp với khả năng chi trả. Theo khảo sát, mức chi trả hợp lý cho cả gốc và lãi vay mua nhà chỉ nên chiếm khoảng 30-40% thu nhập hàng tháng của người dân. Nếu vượt quá ngưỡng 40%, rủi ro nợ xấu sẽ gia tăng đối với cả cá nhân và hệ thống tài chính.

Khuyến nghị cho nhà đầu tư

Trong bối cảnh lãi suất khó giảm thêm, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư không nên sử dụng đòn bẩy tài chính quá lớn. Việc lựa chọn các dự án có pháp lý rõ ràng, thuộc phân khúc đáp ứng nhu cầu thực sẽ là chiến lược an toàn trong giai đoạn chuyển giao của thị trường. Nhìn chung, bất động sản dài hạn vẫn được đánh giá là kênh đầu tư tiềm năng nhưng sẽ có sự phân hóa và sàng lọc khắt khe hơn đối với các chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính.