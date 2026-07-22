Lãi suất ngân hàng 22/7/2026: BVBank phát hành chứng chỉ tiền gửi 8,2%/năm Thị trường ghi nhận mức lãi suất chứng chỉ tiền gửi lên tới 8,2%/năm tại BVBank. Đặc biệt, khách hàng mới có thể hưởng lãi suất tiết kiệm thực tế đạt 8,6%/năm.

Thị trường tài chính ngày 22/7/2026 ghi nhận diễn biến mới trong cuộc đua huy động vốn khi Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) công bố biểu lãi suất chứng chỉ tiền gửi ở mức cao vượt trội. Đây được xem là động thái nhằm thu hút dòng tiền trung và dài hạn trong bối cảnh mặt bằng lãi suất có sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngân hàng.

Chứng chỉ tiền gửi chạm mốc 8,2%/năm

Theo công bố từ BVBank, ngân hàng này bắt đầu phát hành chứng chỉ tiền gửi online trên ứng dụng ngân hàng số từ ngày 17/7/2026 với lãi suất lên đến 8,2%/năm. Chương trình áp dụng cho khách hàng cá nhân với số tiền tối thiểu từ 10 triệu đồng.

Cụ thể, mức lãi suất 8,2%/năm được áp dụng cho các kỳ hạn 6, 9 và 12 tháng theo phương thức lĩnh lãi cuối kỳ. Đối với khách hàng lựa chọn kỳ hạn 15 tháng hoặc nhận lãi định kỳ hàng tháng, mức lãi suất sẽ dao động trong khoảng từ 7,64% đến 8,06%/năm. BVBank cho biết hạn mức phát hành cho đợt này là 1.000 tỷ đồng và dự kiến kéo dài đến hết ngày 31/12/2026.

So sánh lãi suất chứng chỉ tiền gửi trên thị trường

Mức lãi suất 8,2%/năm của BVBank hiện nằm trong nhóm cao nhất thị trường. Để so sánh, tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 6 tháng đang được niêm yết ở mức 7,1%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng tại nhà băng này duy trì ở mức 7%/năm.

Tại VPBank, biểu lãi suất cho sản phẩm này có sự phân hóa theo giá trị khoản vay. Với số tiền từ 10 triệu đến dưới 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 184 đến 209 ngày hưởng lãi suất 7,8%/năm. Đáng chú ý, VPBank áp dụng mức lãi suất lên tới 9%/năm đối với cùng kỳ hạn nhưng yêu cầu số tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên.

Bên cạnh chứng chỉ tiền gửi, BVBank cũng triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến lần đầu. Khách hàng mới sẽ được cộng thêm lãi suất tới 1,9 điểm phần trăm cho kỳ hạn 6 tháng với số tiền từ 10 triệu đồng. Sau khi cộng ưu đãi, lãi suất thực tế khách hàng nhận được có thể đạt mức 8,6%/năm.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 22/7/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng thương mại (đơn vị: %/năm):

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 ACB 4,75 4,75 7,6 7,8 - BVBANK 4,75 4,75 6,7 6,9 6,7 MB 4,5 4,7 5,8 6,35 6,35 SACOMBANK 4,5 4,5 6,4 6,6 6,6 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,75 5,85 VPBANK 4,45 4,65 6 6 6 SCB 1,6 1,9 2,9 3,7 3,9

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất tại các ngân hàng quốc doanh (Big 4) vẫn duy trì sự ổn định ở mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Trong khi đó, nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân đang có sự cạnh tranh quyết liệt ở các kỳ hạn ngắn và trung hạn thông qua các sản phẩm chứng chỉ tiền gửi và chương trình ưu đãi cho khách hàng mới.