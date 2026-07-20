Lãi suất ngân hàng ACB tăng lên 7,8%/năm vào ngày 20/7/2026 Ngân hàng ACB điều chỉnh tăng lãi suất huy động các kỳ hạn 6-12 tháng thêm 0,5 điểm phần trăm, đưa mức lãi suất niêm yết cao nhất thị trường lên 7,8%/năm trong ngày 20/7/2026.

Trong phiên giao dịch ngày 20/7/2026, thị trường tài chính ghi nhận bước đi mới từ Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) khi đơn vị này chính thức điều chỉnh tăng lãi suất huy động tại các kỳ hạn chủ chốt. Động thái này đưa ACB trở thành ngân hàng dẫn đầu hệ thống về mức lãi suất niêm yết công khai, thu hút sự chú ý của nhóm khách hàng gửi tiết kiệm cá nhân.

ACB đẩy lãi suất kỳ hạn 12 tháng lên mức 7,8%/năm

Cụ thể, ACB đã tăng thêm 0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động cho các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Sau điều chỉnh, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng này đạt 7,6%/năm. Đây hiện là mức lãi suất niêm yết cao nhất trên thị trường đối với kỳ hạn này.

Đối với kỳ hạn 9 tháng, lãi suất mới được ấn định ở mức 7,7%/năm. Đặc biệt, tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tăng vọt lên 7,8%/năm, thiết lập đỉnh mới trong biểu lãi suất niêm yết công khai của hệ thống ngân hàng tính đến thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, lãi suất cho các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng vẫn được ACB giữ nguyên. Kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng duy trì ở mức 4,75%/năm, và các kỳ hạn siêu ngắn từ 1 đến 2 tuần hưởng mức lãi suất 0,5%/năm.

Phân tích lợi nhuận từ biểu lãi suất mới

Với mức lãi suất vừa cập nhật, lợi nhuận thực tế cho người gửi tiền có sự thay đổi đáng kể. Xét trên khoản tiền gửi tiết kiệm 500.000.000 VND theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ tại ACB:

Kỳ hạn 12 tháng: Người gửi nhận về 39.000.000 VND tiền lãi.

Người gửi nhận về 39.000.000 VND tiền lãi. Kỳ hạn 9 tháng: Số tiền lãi nhận được là 28.901.370 VND.

Số tiền lãi nhận được là 28.901.370 VND. Kỳ hạn 6 tháng: Khoản lãi tương ứng là 19.156.165 VND.

Tương quan lãi suất giữa các nhóm ngân hàng

Mặt bằng lãi suất ngày 20/7/2026 cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Nhóm ngân hàng quốc doanh (Big4) gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank vẫn duy trì sự ổn định với mức lãi suất cao nhất là 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng trở lên.

Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, ngoài ACB đang dẫn đầu, một số đơn vị khác như Saigonbank cũng niêm yết mức lãi suất khá cạnh tranh với 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Ngược lại, SCB tiếp tục duy trì biểu lãi suất thấp nhất thị trường, với kỳ hạn 12 tháng chỉ ở mức 3,7%/năm.

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến tại một số ngân hàng tiêu biểu ngày 20/7/2026:

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG ACB 4,75 7,6 7,8 - AGRIBANK 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 6,6 6,8 6,8 SAIGONBANK 4,75 6,9 7,2 7,0 PGBANK 4,75 6,9 7,0 6,8 SCB 1,6 2,9 3,7 3,9 TECHCOMBANK 4,35 6,55 6,75 5,85

Thị trường đang chứng kiến xu hướng điều chỉnh lãi suất cục bộ tại các ngân hàng thương mại nhằm gia tăng tính cạnh tranh trong việc huy động vốn trung và dài hạn. Giới phân tích nhận định, việc ACB tăng lãi suất có thể tạo áp lực khiến các ngân hàng cùng quy mô phải cân nhắc điều chỉnh biểu lãi suất trong thời gian tới.