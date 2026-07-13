Lãi suất ngân hàng hôm nay 13/7: Bac A Bank tăng lãi suất huy động lên mức 7,1%/năm Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa trở thành đơn vị đầu tiên điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong tháng 7/2026. Động thái này đưa nhà băng này vào nhóm các đơn vị niêm yết lãi suất trên 7%/năm cho các kỳ hạn dài.

Thị trường tài chính ghi nhận biến động mới trong biểu lãi suất huy động ngày 13/7/2026. Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) đã chính thức điều chỉnh tăng lãi suất, mở màn cho xu hướng thay đổi biểu phí huy động trong tháng này.

Bac A Bank điều chỉnh đồng loạt 0,2 điểm phần trăm

Trong đợt điều chỉnh này, Bac A Bank đã thực hiện thay đổi quan trọng trong cấu trúc biểu lãi suất. Nhà băng này quyết định áp dụng một biểu lãi suất thống nhất cho khách hàng cá nhân, thay thế cho mô hình lãi suất bậc thang chia theo số dư tiền gửi (dưới 1 tỷ đồng và từ 1 tỷ đồng trở lên) như trước đây. Theo đó, lãi suất dành cho nhóm khách hàng gửi dưới 1 tỷ đồng được nâng lên ngang bằng với mức áp dụng cho nhóm trên 1 tỷ đồng.

Cụ thể, với mức tăng đồng loạt 0,2 điểm phần trăm, lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng hiện được niêm yết ở mức 4,75%/năm. Đối với các kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng, mức lãi suất mới đã tăng lên 7,05%/năm.

Bac A Bank là đơn vị đầu tiên điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong tháng 7/2026.

Đáng chú ý, lãi suất huy động cao nhất tại Bac A Bank hiện đạt mức 7,1%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng. Các kỳ hạn dài hơn từ 13 đến 36 tháng cũng được điều chỉnh tăng lên mức 6,95%/năm.

Sự phân hóa trên thị trường lãi suất huy động

Với việc điều chỉnh này, Bac A Bank gia nhập nhóm ít các ngân hàng chính thức niêm yết lãi suất huy động từ 7%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng, tương tự như ACB, MBV và VCBNeo.

Mặc dù biểu lãi suất niêm yết chính thức tại nhiều đơn vị khác vẫn duy trì dưới ngưỡng này, nhưng thực tế thị trường ghi nhận một số ngân hàng đang triển khai các chương trình cộng thêm lãi suất. Đối với khách hàng có khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên ở kỳ hạn 6 tháng, lãi suất thực tế có thể dao động từ 8% đến 9%/năm tùy theo thỏa thuận và chính sách ưu đãi riêng của từng ngân hàng.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 13/7/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến (%/năm) tại các ngân hàng thương mại tính đến ngày 13/7/2026:

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 13/7/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBANK 3,8 4 6,25 6,25 6,25 5,8 ACB 4,75 4,75 7,1 7,2 7,3 BAC A BANK 4,75 4,75 7,05 7,05 7,1 6,95 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,7 6,7 BVBANK 4,75 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,4 5,3 5,3 GPBANK 3,6 3,7 5,25 5,35 5,55 5,55 HDBANK 4,2 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KIENLONGBANK 4,2 4,2 5,5 5,2 5,5 5,15 LPBANK 4,6 4,65 6,8 6,8 6,9 6,95 MB 4,5 4,7 5,8 5,8 6,35 6,35 MBV 4,6 4,75 7 7 7 7 MSB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,8 6,6 NAM A BANK 4,6 4,75 6,4 6,6 6,6 6,9 NCB 4,7 4,75 6,2 6,2 6,4 6,7 OCB 4,75 4,75 6,6 6,6 6,9 6,8 PGBANK 4,75 4,75 6,9 6,9 6,9 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,3 5,3 5,6 6,3 SACOMBANK 4,5 4,5 6,4 6,4 6,6 6,6 SAIGONBANK 4,75 4,75 6,9 6,7 7,2 7 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 4,95 5,15 5,3 5,75 SHB 4,6 4,65 6,2 6,4 6,5 6,6 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,55 6,75 5,85 TPBANK 4,75 4,75 6,05 6,05 6,25 6,25 VCBNEO 4,75 4,75 7 7 7 7 VIB 4,35 4,45 5,7 5,8 7 5,9 VIET A BANK 4,7 4,75 6 6 6,1 6,2 VIETBANK 4,6 4,6 5,9 6 6,1 6,4 VIKKI BANK 4,7 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBANK 4,45 4,65 6 6 6 6

Dữ liệu cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa nhóm ngân hàng có vốn nhà nước và nhóm ngân hàng thương mại cổ phần. Trong khi nhóm "Big 4" (Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank) duy trì mức lãi suất ổn định quanh ngưỡng 6,6 - 6,8% cho các kỳ hạn dài, thì các ngân hàng thương mại cổ phần đang đẩy mạnh cạnh tranh ở các kỳ hạn trung hạn để thu hút nguồn vốn.