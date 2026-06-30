Lãi suất ngân hàng hôm nay 30/6: Saigonbank niêm yết mức cao nhất 7,9%/năm Thị trường lãi suất tiết kiệm ngày cuối tháng 6/2026 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt với chỉ 4 ngân hàng điều chỉnh giảm, trong khi nhiều đơn vị khác bắt đầu tăng trở lại, đưa mức huy động cao nhất lên 7,9%/năm.

Thị trường lãi suất ngân hàng trong tháng 6/2026 diễn biến tương đối trầm lắng với số lượng đơn vị điều chỉnh lãi suất huy động không lớn. Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 30/6, toàn hệ thống chỉ ghi nhận 4 ngân hàng thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi, trong khi xu hướng tăng bắt đầu xuất hiện tại một số ngân hàng thương mại cổ phần lớn.

Nhiều ngân hàng bắt đầu điều chỉnh tăng lãi suất huy động vào cuối tháng 6/2026.

Nhóm ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất

Trong tháng 6, LPBank đã điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất tại quầy cho kỳ hạn 1-5 tháng. Đối với hình thức gửi trực tuyến, nhà băng này giảm từ 0,05-0,2 điểm phần trăm cho các kỳ hạn từ 6-36 tháng. Tương tự, VIB cũng thực hiện giảm 0,3-0,4 điểm phần trăm lãi suất tại các kỳ hạn ngắn từ 1-5 tháng.

VPBank ghi nhận mức giảm 0,2-0,3 điểm phần trăm cho kỳ hạn 12-24 tháng. Đáng chú ý, BIDV sau một giai đoạn tăng lãi suất đã điều chỉnh giảm 0,6 điểm phần trăm lãi suất trực tuyến kỳ hạn 6-12 tháng và 0,4 điểm phần trăm cho kỳ hạn 13-16 tháng, đưa lãi suất về mức cũ.

Xu hướng tăng trở lại tại các ngân hàng lớn

Ngược lại với đà giảm, một số ngân hàng như TPBank, VCBNeo, ACB và Saigonbank đã bắt đầu tăng lãi suất huy động. Cụ thể, TPBank tăng 0,1 điểm phần trăm cho kỳ hạn 1-3 tháng trực tuyến. VCBNeo ghi nhận mức tăng từ 0,3-0,5 điểm phần trăm cho hình thức gửi trực tuyến và 0,3 điểm phần trăm tại quầy.

Đặc biệt, ACB có mức điều chỉnh khá mạnh khi tăng từ 0,05-0,15 điểm phần trăm cho kỳ hạn 1-3 tháng và tăng vọt từ 1,6-2,2 điểm phần trăm cho kỳ hạn 6-12 tháng trực tuyến. Hiện tại, ACB niêm yết lãi suất cao nhất là 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Saigonbank hiện là đơn vị niêm yết lãi suất huy động cao nhất thị trường, đạt mức 7,9%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 13 tháng sau khi điều chỉnh tăng thêm 0,5 điểm phần trăm tại nhiều kỳ hạn.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 30/6/2026

Dưới đây là bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến (%/năm) tại một số ngân hàng tiêu biểu:

Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 4,75 6,6 6,8 6,8 Vietcombank 4,75 6,6 6,8 6,8 ACB 4,75 7,1 7,3 - Saigonbank 4,75 6,9 7,2 7,0 VIB 4,35 5,7 7,0 5,9 Techcombank 4,35 6,55 6,75 5,85 SCB 1,6 2,9 3,7 3,9

Nhìn chung, thị trường lãi suất tiết kiệm cuối tháng 6 cho thấy sự chuẩn bị của các ngân hàng cho kế hoạch kinh doanh nửa cuối năm, với việc duy trì mức lãi suất hấp dẫn ở các kỳ hạn dài để thu hút nguồn vốn ổn định.