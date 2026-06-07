Lãi suất ngân hàng hôm nay 6/7/2026: Techcombank giảm mức cộng thêm, lãi suất cao nhất 10%/năm Thị trường ghi nhận động thái điều chỉnh giảm lãi suất ưu đãi tại Techcombank trong ngày 6/7/2026, trong khi nhóm ngân hàng thương mại vẫn duy trì mức lãi suất đặc biệt lên tới 10%/năm cho các khoản tiền gửi quy mô lớn.

Trong phiên giao dịch ngày 6/7/2026, mặt bằng lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng thương mại Việt Nam nhìn chung giữ mức ổn định so với đầu tháng. Tuy nhiên, thị trường xuất hiện xu hướng điều chỉnh nhẹ tại các chương trình ưu đãi cộng thêm lãi suất, điển hình là động thái từ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

Techcombank điều chỉnh biên độ lãi suất cộng thêm

Theo ghi nhận, Techcombank đã chính thức giảm mức lãi suất cộng thêm đối với sản phẩm Tiết kiệm Phát Lộc Online kỳ hạn 6 tháng vào thứ Hai hàng tuần. Cụ thể, mức cộng thêm dành cho khách hàng gửi trực tuyến mới đã giảm từ 1,0%/năm xuống còn 0,8%/năm.

Với lãi suất huy động niêm yết hiện tại là 6,55%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, khách hàng đủ điều kiện nhận ưu đãi mới sẽ hưởng mức lãi suất thực tế là 7,35%/năm. Đối với các hạng hội viên cao nhất, ngân hàng vẫn duy trì mức cộng thêm 1,0%/năm cho khoản tiền gửi đầu tiên trong tháng ở các kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng, đẩy lãi suất thực tế lên lần lượt là 4,75%/năm, 7,55%/năm và 7,75%/năm.

Duy trì lãi suất đặc biệt cho các khoản tiền gửi lớn

Mặc dù lãi suất niêm yết thông thường có xu hướng đi ngang, nhóm các ngân hàng thương mại vẫn tiếp tục cuộc đua huy động vốn quy mô lớn thông qua chính sách lãi suất đặc biệt. PVcomBank hiện là đơn vị dẫn đầu thị trường với mức lãi suất lên tới 10%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 12 và 13 tháng với điều kiện số dư tiền gửi từ 2.000 tỷ đồng trở lên.

Nhiều ngân hàng khác cũng duy trì mức lãi suất vượt ngưỡng 8%/năm cho các tệp khách hàng ưu tiên:

MSB: Áp dụng 9%/năm cho kỳ hạn 12 và 13 tháng (số dư từ 500 tỷ đồng).

Áp dụng 9%/năm cho kỳ hạn 12 và 13 tháng (số dư từ 500 tỷ đồng). OCB: Niêm yết 8,5%/năm cho kỳ hạn 6 và 12 tháng (số dư từ 1.000 tỷ đồng).

Niêm yết 8,5%/năm cho kỳ hạn 6 và 12 tháng (số dư từ 1.000 tỷ đồng). Nam A Bank: Mức 8,3%/năm cho kỳ hạn 24 tháng (số dư từ 500 tỷ đồng).

Mức 8,3%/năm cho kỳ hạn 24 tháng (số dư từ 500 tỷ đồng). Vikki Bank: Lãi suất 7,9%/năm dành cho khách hàng VIP gửi từ 999 tỷ đồng.

Ngoài ra, các ngân hàng như HDBank, LPBank và ACB cũng duy trì mức lãi suất đặc biệt dao động từ 7,0% đến 7,6%/năm cho các khoản tiền gửi từ 200 đến 500 tỷ đồng.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 6/7/2026

Dưới đây là chi tiết lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại một số ngân hàng thương mại (đơn vị: %/năm):

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 ACB 4,75 4,75 7,1 7,3 - MB 4,5 4,7 5,8 6,35 6,35 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,75 5,85 PGBANK 4,75 4,75 6,9 7,0 6,8 SAIGONBANK 4,75 4,75 6,9 7,2 7,0 SCB 1,6 1,9 2,9 3,7 3,9

Nhìn chung, thị trường lãi suất đang có sự phân hóa rõ nét. Trong khi nhóm Big4 (Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank) duy trì sự đồng nhất ở mức 6,6% - 6,8% cho các kỳ hạn dài, thì nhóm ngân hàng tư nhân lại linh hoạt hơn với các chương trình cộng thêm và lãi suất đặc biệt để thu hút nguồn vốn lớn.