Lãi suất ngân hàng MB lên tới 8%/năm cho kỳ hạn 6 tháng ngày 17/7/2026 Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa triển khai chương trình ưu đãi lãi suất tiền gửi trực tuyến lên tới 8%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, xác lập mức lợi nhuận vượt trội trong nhóm các nhà băng lớn.

Ghi nhận trong phiên giao dịch ngày 17/7/2026, thị trường huy động vốn chứng kiến bước đi đáng chú ý từ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Nhà băng này đã chính thức áp dụng mức lãi suất ưu đãi lên đến 8%/năm đối với tiền gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng, thông qua hình thức sử dụng mã voucher trên ứng dụng di động.

MB kích cầu tiền gửi với lãi suất ưu đãi 8%/năm

Để được hưởng mức lãi suất 8%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, MB đưa ra điều kiện khách hàng phải thực hiện gửi tiền trực tuyến với giá trị từ 100.000.000 VND trở lên và chọn phương thức lĩnh lãi cuối kỳ. Khách hàng cần kích hoạt mã voucher có sẵn trên ứng dụng MB Bank để áp dụng mức lãi suất này.

Đáng chú ý, mức lãi suất ưu đãi này cao hơn 2,2 điểm phần trăm so với lãi suất niêm yết thông thường của MB cho cùng kỳ hạn. Với khoản tiền gửi 100.000.000 VND, người gửi tiền sẽ nhận về tổng số tiền lãi là 4.000.000 VND sau khi kết thúc kỳ hạn 6 tháng.

Bên cạnh kỳ hạn 6 tháng, chương trình voucher của MB cũng mở rộng cho các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng với mức lãi suất cao nhất đạt 4,75%/năm. So với biểu lãi suất niêm yết, mức thực nhận này cao hơn từ 0,05 đến 0,75 điểm phần trăm tùy từng mốc thời gian.

Phân tích tương quan lãi suất trên thị trường

Mức lãi suất 8%/năm của MB hiện đang dẫn đầu phân khúc kỳ hạn 6 tháng khi so sánh với các ngân hàng lớn. Trong khi đó, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước (Big 4) bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank hiện đang duy trì mức lãi suất trực tuyến cho kỳ hạn này ở mức 6,6%/năm.

Ở các kỳ hạn dài hơn, MB niêm yết lãi suất từ 7-11 tháng ở mức 5,8%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng đạt 6,35%/năm. Mức lãi suất cao nhất theo biểu niêm yết chính thức của ngân hàng này là 7%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi dài hạn từ 24 đến 60 tháng.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 17/7/2026 (%/năm)

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất tiền gửi trực tuyến tại một số ngân hàng thương mại, phản ánh sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm định chế tài chính:

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 3/7/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBANK 3,8 4 6,25 6,25 6,25 5,8 ACB 4,75 4,75 7,1 7,2 7,3 BAC A BANK 4,55 4,55 6,85 6,85 6,9 6,75 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,7 6,7 BVBANK 4,75 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,4 5,3 5,3 GPBANK 3,6 3,7 5,25 5,35 5,55 5,55 HDBANK 4,2 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KIENLONGBANK 4,2 4,2 5,5 5,2 5,5 5,15 LPBANK 4,6 4,65 6,8 6,8 6,9 6,95 MB 4,5 4,7 5,8 5,8 6,35 6,35 MBV 4,6 4,75 7 7 7 7 MSB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,8 6,6 NAM A BANK 4,6 4,75 6,4 6,6 6,6 6,9 NCB 4,7 4,75 6,2 6,2 6,4 6,7 OCB 4,75 4,75 6,6 6,6 6,9 6,8 PGBANK 4,75 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,3 5,3 5,6 6,3 SACOMBANK 4,5 4,5 6,4 6,4 6,6 6,6 SAIGONBANK 4,75 4,75 6,9 6,7 7,2 7 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 4,95 5,15 5,3 5,75 SHB 4,6 4,65 6,2 6,4 6,5 6,6 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,55 6,75 5,85 TPBANK 4,75 4,75 6,05 6,05 6,25 6,25 VCBNEO 4,75 4,75 7 7 7 7 VIB 4,35 4,45 5,7 5,8 7 5,9 VIET A BANK 4,7 4,75 6 6 6,1 6,2 VIETBANK 4,6 4,6 5,9 6 6,1 6,4 VIKKI BANK 4,7 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBANK 4,45 4,65 6 6 6 6

Nhìn chung, xu hướng ưu đãi lãi suất qua kênh trực tuyến và ứng dụng ngân hàng số đang trở thành chiến lược chủ chốt của các nhà băng nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành và thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư. Việc MB tung ra mức lãi suất 8%/năm cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt trong việc giành thị phần huy động ở các kỳ hạn trung hạn.