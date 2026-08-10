Lãi suất ngân hàng ngày 10/8/2026: VPBank điều chỉnh tăng kỳ hạn 6 đến 13 tháng lên 6,2% Thị trường ghi nhận VPBank tăng 0,2 điểm phần trăm lãi suất huy động kỳ hạn 6-13 tháng lên 6,2%/năm ngày 10/8/2026, đồng thời giảm kỳ hạn 36 tháng về 4,2%/năm.

Ngày 10/8/2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức áp dụng biểu lãi suất huy động trực tuyến mới. Theo đó, tổ chức tín dụng này điều chỉnh tăng 0,2 điểm phần trăm đối với lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6 đến 13 tháng, đưa mức lãi suất niêm yết lên 6,2%/năm.

Diễn biến điều chỉnh biểu lãi suất tại VPBank

Trái ngược với xu hướng tăng ở các kỳ hạn trung hạn, VPBank thực hiện điều chỉnh giảm 1,4 điểm phần trăm đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn dài 36 tháng, xuống còn 4,2%/năm. Đây là mức lãi suất huy động thấp nhất trong toàn bộ biểu lãi suất niêm yết của ngân hàng ở thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đó, lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng tiếp tục được VPBank giữ nguyên ở mức 4,75%/năm. Mức lãi suất dành cho kỳ hạn từ 15 đến 24 tháng cũng duy trì ổn định ở mức 6%/năm.

Làn sóng dịch chuyển lãi suất trong tháng 8/2026

Với đợt điều chỉnh này, VPBank trở thành ngân hàng thứ tư thay đổi biểu lãi suất tiết kiệm kể từ đầu tháng 8/2026, sau BIDV, LPBank và SeABank. Trong các phiên trước đó, BIDV đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động nhưng sau đó nhanh chóng đưa lãi suất trở lại mặt bằng cũ. LPBank lựa chọn xu hướng điều chỉnh tăng, trong khi SeABank áp dụng chính sách giảm lãi suất niêm yết.

Bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến ngày 10/8/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất tiền gửi trực tuyến (%/năm) tại các ngân hàng thương mại niêm yết vào ngày 10/8/2026: