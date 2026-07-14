Lãi suất ngân hàng ngày 14/7: Bốn đơn vị niêm yết mức 7%/năm cho kỳ hạn 36 tháng OCB hiện dẫn đầu thị trường với mức lãi suất huy động tối đa 7,3%/năm cho kỳ hạn dài. Các ngân hàng MB, MBV và VCBNeo cũng duy trì mốc 7%/năm cho tiền gửi 36 tháng.

Thị trường tài chính ngày 14/07/2026 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt trong biểu lãi suất huy động kỳ hạn dài. Theo dữ liệu cập nhật, hiện có 4 ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất từ 7%/năm trở lên cho tiền gửi kỳ hạn 36 tháng, bao gồm OCB, MB, MBV và VCBNeo.

OCB dẫn đầu với biểu lãi suất bậc thang

Trong nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần, OCB hiện là đơn vị niêm yết mức lãi suất cao nhất đối với kỳ hạn 36 tháng thông qua chính sách lãi suất bậc thang dựa trên số dư tiền gửi. Cụ thể, ngân hàng này áp dụng mức 7,1%/năm cho các khoản tiền gửi dưới 100 triệu đồng.

Đối với các khoản tiết kiệm lớn hơn, mức lãi suất được đẩy lên đáng kể. Tài khoản có số dư từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng hưởng lãi suất 7,2%/năm. Đặc biệt, với các khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên, mức lãi suất huy động đạt ngưỡng 7,3%/năm.

Nhiều ngân hàng đã đưa lãi suất huy động kỳ hạn 36 tháng trở lại mốc 7%/năm.

Nhóm ngân hàng duy trì lãi suất cố định 7%/năm

Bên cạnh OCB, ba ngân hàng khác là MB, MBV và VCBNeo cũng đang thu hút dòng tiền trung và dài hạn bằng cách niêm yết lãi suất cố định ở mức 7%/năm cho kỳ hạn 36 tháng. Đây được xem là mức lợi nhuận hấp dẫn trong bối cảnh thị trường đang tìm kiếm các kênh trú ẩn an toàn và ổn định.

Xếp ngay sau nhóm này là Bac A Bank với mức lãi suất 6,95%/năm. Hai ngân hàng Nam A Bank và Sacombank cùng niêm yết ở mức 6,9%/năm. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh (Big 4) gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank đang duy trì mức lãi suất 6,8%/năm cho cùng kỳ hạn, tương đương với NCB và PGBank.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến tại một số ngân hàng tiêu biểu (%/năm)

Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng Vietcombank 4,75 6,6 6,8 6,8 Agribank 4,75 6,6 6,8 6,8 ACB 4,75 7,1 7,2 7,3 Bac A Bank 4,75 7,05 7,1 6,95 Saigonbank 4,75 6,9 7,2 7,0 Techcombank 4,35 6,55 6,75 5,85 SCB 1,6 2,9 3,7 3,9

Đáng chú ý, ở kỳ hạn ngắn hơn như 18 tháng, ngân hàng ACB đang niêm yết mức lãi suất lên tới 7,3%/năm, cao hơn so với mặt bằng chung của thị trường. Ngược lại, SCB vẫn tiếp tục duy trì biểu lãi suất ở mức thấp kỷ lục, chỉ dao động từ 1,6% đến 3,9%/năm cho các kỳ hạn từ 1 đến 18 tháng.

Giới phân tích nhận định, việc các ngân hàng đẩy lãi suất kỳ hạn dài lên trên mốc 7%/năm cho thấy nhu cầu ổn định nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ hoạt động tín dụng trong giai đoạn tới. Người gửi tiền có thể cân nhắc các kỳ hạn dài để tối ưu hóa lợi nhuận khi các chỉ số kinh tế vĩ mô vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh.