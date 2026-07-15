Thuế - Tài chính Lãi suất ngân hàng ngày 15/7/2026: 15 đơn vị niêm yết chạm trần 4,75% kỳ hạn 1 tháng Thị trường ghi nhận 15 ngân hàng áp dụng mức lãi suất huy động tối đa 4,75%/năm cho kỳ hạn 1 tháng vào ngày 15/7/2026. Trong khi đó, chứng chỉ tiền gửi đang nổi lên như phương án tối ưu với lãi suất lên tới 6,8%/năm.

Theo dữ liệu thị trường ngày 15/7/2026, mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn ngắn đang có sự phân hóa rõ rệt. Đáng chú ý, nhóm các ngân hàng thương mại lớn đồng loạt đẩy lãi suất kỳ hạn 1 tháng lên mức trần quy định, phản ánh nhu cầu thanh khoản và chiến lược thu hút tiền gửi ngắn hạn trong bối cảnh mới.

15 ngân hàng niêm yết lãi suất chạm trần 4,75%/năm

Dựa trên quy định hiện hành, mức lãi suất huy động tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại các ngân hàng thương mại được ấn định ở mức 4,75%/năm. Thống kê mới nhất cho thấy có 15 tổ chức tín dụng đang niêm yết mức lãi suất kịch trần này cho kỳ hạn 1 tháng.

Trong danh sách này, đáng chú ý có sự góp mặt của cả 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Big 4) bao gồm: Agribank, VietinBank, Vietcombank và BIDV. Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng 100% vốn nước ngoài cũng duy trì mức lãi suất tối đa này, tiêu biểu như: ACB, Bac A Bank, BaoViet Bank, BVBank, MSB, OCB, PGBank, PVcomBank, Saigonbank, TPBank và VCBNeo.

Ngược lại, một số đơn vị vẫn duy trì mức lãi suất thấp đáng kể cho kỳ hạn 1 tháng. Thấp nhất thị trường hiện nay là SCB với 1,6%/năm. Các đơn vị khác như GPBank niêm yết 3,6%/năm, ABBank và SeABank cùng giữ mức 3,8%/năm.

Lãi suất thực tế có thể thay đổi dựa trên thỏa thuận trực tiếp giữa khách hàng và ngân hàng.

Chứng chỉ tiền gửi: Giải pháp tối ưu lợi nhuận ngắn hạn

Mặc dù lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường bị khống chế bởi mức trần 4,75%, các chuyên gia tài chính cho biết khách hàng vẫn có thể tìm kiếm mức lợi suất cao hơn thông qua hình thức chứng chỉ tiền gửi. Đây là công cụ nợ do ngân hàng phát hành, thường không bị giới hạn bởi mức trần lãi suất tiền gửi ngắn hạn như tiết kiệm truyền thống.

Cụ thể, tại MB, lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 1 tháng đang được niêm yết ở mức 6,5%/năm và tăng lên 7%/năm cho kỳ hạn 3 tháng. Techcombank cũng ghi nhận mức lãi suất chứng chỉ tiền gửi lên tới 6,7%/năm cho kỳ hạn 1 tháng. Tại ACB, khách hàng có thể hưởng mức lãi suất 6,8%/năm cho các kỳ hạn ngắn khi lựa chọn sản phẩm này.

Chi tiết biểu lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại một số ngân hàng tiêu biểu vào ngày 15/7/2026 (đơn vị: %/năm):

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 14/7/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBANK 3,8 4 6,25 6,25 6,25 5,8 ACB 4,75 4,75 7,1 7,2 7,3 BAC A BANK 4,75 4,75 7,05 7,05 7,1 6,95 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,7 6,7 BVBANK 4,75 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,4 5,3 5,3 GPBANK 3,6 3,7 5,25 5,35 5,55 5,55 HDBANK 4,2 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KIENLONGBANK 4,2 4,2 5,5 5,2 5,5 5,15 LPBANK 4,6 4,65 6,8 6,8 6,9 6,95 MB 4,5 4,7 5,8 5,8 6,35 6,35 MBV 4,6 4,75 7 7 7 7 MSB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,8 6,6 NAM A BANK 4,6 4,75 6,4 6,6 6,6 6,9 NCB 4,7 4,75 6,2 6,2 6,4 6,7 OCB 4,75 4,75 6,6 6,6 6,9 6,8 PGBANK 4,75 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,3 5,3 5,6 6,3 SACOMBANK 4,5 4,5 6,4 6,4 6,6 6,6 SAIGONBANK 4,75 4,75 6,9 6,7 7,2 7 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 4,95 5,15 5,3 5,75 SHB 4,6 4,65 6,2 6,4 6,5 6,6 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,55 6,75 5,85 TPBANK 4,75 4,75 6,05 6,05 6,25 6,25 VCBNEO 4,75 4,75 7 7 7 7 VIB 4,35 4,45 5,7 5,8 7 5,9 VIET A BANK 4,7 4,75 6 6 6,1 6,2 VIETBANK 4,6 4,6 5,9 6 6,1 6,4 VIKKI BANK 4,7 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBANK 4,45 4,65 6 6 6 6

Thị trường lãi suất đang cho thấy sự cạnh tranh gay gắt ở các kỳ hạn ngắn. Các chuyên gia khuyến nghị người gửi tiền nên so sánh kỹ lợi suất giữa tiết kiệm truyền thống và chứng chỉ tiền gửi để tối đa hóa dòng tiền nhàn rỗi trong ngắn hạn.