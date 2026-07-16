Lãi suất ngân hàng ngày 16/7/2026: Gửi 100 triệu nhận lãi tới 4,25 triệu đồng Lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng đạt 8,5%/năm và 12 tháng chạm mốc 9%/năm vào ngày 16/7/2026. Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giảm xuống mức 5,21%/năm.

Thị trường tài chính ngày 16/7/2026 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa lãi suất huy động dân cư và lãi suất trên thị trường liên ngân hàng. Trong khi lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại duy trì ở mức cao, lên tới 9%/năm cho kỳ hạn dài, thì thanh khoản hệ thống liên ngân hàng lại có dấu hiệu dồi dào, đẩy lãi suất bình quân sụt giảm.

Lãi suất huy động chạm mốc 9%/năm

Theo khảo sát biểu lãi suất niêm yết tại các ngân hàng, mức lãi suất phổ biến 4,75%/năm hiện đang được áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng. Đây là mức trần lãi suất huy động do Ngân hàng Nhà nước quy định. Với số tiền gửi tiết kiệm 100 triệu đồng, khách hàng nhận về số tiền lãi cuối kỳ tương ứng:

Kỳ hạn 1 tháng: 395.833 đồng.

395.833 đồng. Kỳ hạn 3 tháng: 1.187.500 đồng.

1.187.500 đồng. Kỳ hạn 5 tháng: 1.979.167 đồng.

Đáng chú ý, lãi suất tại các kỳ hạn trung và dài hạn đang có sự bứt phá mạnh mẽ. Tại nhiều ngân hàng thương mại, lãi suất kỳ hạn 6-9 tháng đã vọt lên mức 8,5%/năm. Với mức lãi suất này, khách hàng gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng sẽ nhận về 4.250.000 đồng tiền lãi. Nếu kéo dài kỳ hạn lên 9 tháng, số tiền lãi nhận được là 6.375.000 đồng.

Đỉnh điểm của biểu lãi suất hiện nay thuộc về kỳ hạn 12 tháng với mức niêm yết lên đến 9%/năm tại một số đơn vị. Theo đó, người gửi 100 triệu đồng sẽ nhận về 9.000.000 đồng tiền lãi sau một năm gửi tiết kiệm.

Thanh khoản liên ngân hàng dồi dào, lãi suất giảm mạnh

Trái ngược với đà tăng ở thị trường huy động dân cư, số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đang có xu hướng hạ nhiệt. Trong tuần từ ngày 6-10/7, doanh số giao dịch bằng VND đạt xấp xỉ 4.428.576 tỷ đồng, bình quân 885.715 tỷ đồng/ngày, giảm 36.289 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Lãi suất bình quân các kỳ hạn chủ chốt giảm sâu. Cụ thể, kỳ hạn qua đêm giảm 2,02 điểm phần trăm, xuống còn 5,21%/năm; kỳ hạn 1 tuần giảm 1,24 điểm phần trăm, xuống 5,57%/năm và kỳ hạn 1 tháng giảm 0,46 điểm phần trăm, còn 7,32%/năm. Các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm, chiếm 96% tổng doanh số.

Đối với giao dịch bằng USD, doanh số bình quân đạt khoảng 145.079 tỷ đồng/ngày (quy đổi), giảm nhẹ so với tuần trước. Lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm USD giảm xuống mức 3,62%/năm, trong khi kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ lên 3,84%/năm.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 16/7/2026

Dưới đây là bảng so sánh lãi suất niêm yết trực tuyến tại một số ngân hàng tiêu biểu (%/năm):

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 6,6 6,8 6,8 ACB 4,75 7,1 7,3 - LPBANK 4,6 6,8 6,9 6,95 MB 4,5 5,8 6,35 6,35 SAIGONBANK 4,75 6,9 7,2 7,0 TECHCOMBANK 4,35 6,55 6,75 5,85 VIB 4,35 5,7 7,0 5,9

Nhìn chung, thị trường đang duy trì mặt bằng lãi suất hấp dẫn ở các kỳ hạn dài nhằm thu hút nguồn vốn trung và dài hạn, trong khi thanh khoản ngắn hạn giữa các định chế tài chính vẫn đang được đảm bảo ở mức ổn định.