Lãi suất ngân hàng ngày 17/8/2026: VCBNeo bất ngờ giảm lãi suất tiền gửi đến 0,8%/năm Ngân hàng VCBNeo vừa điều chỉnh giảm lãi suất huy động tới 0,8 điểm % đối với các kỳ hạn từ 12-60 tháng, đưa mức niêm yết về lại 7%/năm trong ngày 17/8/2026.

Trong biểu lãi suất niêm yết ngày 17/8/2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) gây chú ý trên thị trường tài chính khi điều chỉnh giảm mạnh lãi suất huy động trực tuyến ở hàng loạt kỳ hạn dài, chỉ ít ngày sau đợt tăng mạnh trước đó.

VCBNeo đưa lãi suất trực tuyến kỳ hạn dài về mức 7%/năm

Theo biểu lãi suất mới nhất, VCBNeo điều chỉnh giảm 0,5 điểm phần trăm đối với lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng. Đồng thời, nhà băng này hạ tới 0,8 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn tiền gửi từ 12 đến 60 tháng.

Sau động thái điều chỉnh này, lãi suất tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn từ 6 đến 60 tháng tại VCBNeo đồng loạt quay trở lại mốc 7%/năm, bằng với mặt bằng lãi suất trước đợt tăng gần đây.

Bên cạnh hình thức gửi tiền trực tuyến, VCBNeo cũng ghi nhận mức giảm 0,1 điểm phần trăm đối với sản phẩm tiết kiệm tại quầy "Vạn Phát Lộc". Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 đến 60 tháng của sản phẩm này lùi về mức 6,9%/năm.

Các kỳ hạn còn lại được ngân hàng giữ nguyên so với niêm yết trước đó. Kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng duy trì ở mức 4,75%/năm, trong khi kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng áp dụng mức 6,5%/năm. Đây cũng là khung lãi suất đang được VCBNeo áp dụng cho sản phẩm tiết kiệm linh hoạt.

Mặt bằng lãi suất huy động các ngân hàng ngày 17/8/2026

Thị trường tiền gửi ngày 17/8/2026 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngân hàng. Nhóm ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì mặt bằng niêm yết ổn định với 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, cùng mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến (%/năm) được niêm yết tại các ngân hàng thương mại ngày 17/8/2026: