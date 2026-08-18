Lãi suất ngân hàng ngày 18/8/2026: Lãi niêm yết cao nhất 7,6%/năm, thực tế cộng thêm 2% Khảo sát ngày 18/8/2026 cho thấy lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng niêm yết cao nhất là 7,6%/năm. Dù vậy, lãi suất thực tế có thể cộng thêm tới 2%.

Theo khảo sát biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến ngày 18/8/2026, mức lãi suất niêm yết cao nhất cho kỳ hạn 6 tháng lĩnh lãi cuối kỳ ghi nhận ở mức 7,6%/năm. Mặc dù vậy, chi phí vốn huy động thực tế tại nhiều ngân hàng thương mại đang vượt đáng kể so với con số công bố trên biểu niêm yết, với biên độ cộng thêm từ 1 đến 2 điểm phần trăm.

Biểu lãi suất niêm yết kỳ hạn 6 tháng

Dữ liệu khảo sát lãi suất tiết kiệm trực tuyến cho thấy ACB đang đứng đầu thị trường ở kỳ hạn 6 tháng với mức niêm yết 7,6%/năm. Tiếp theo là Bac A Bank với mức 7,05%/năm. Nhóm các ngân hàng niêm yết ở mốc 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng bao gồm LPBank, MBV và VCBNeo.

Bên cạnh đó, phần lớn các ngân hàng còn lại duy trì mức niêm yết dưới 7%/năm cho kỳ hạn này. Cụ thể, PGBank và Saigonbank niêm yết ở mức 6,9%/năm; Sacombank áp dụng 6,8%/năm; BVBank niêm yết 6,7%/năm.

Chênh lệch giữa lãi suất thực tế và niêm yết

Trên thực tế, biểu lãi suất niêm yết hiện thời tại một số đơn vị chỉ mang tính chất tham khảo. Lãi suất tiền gửi thực nhận của khách hàng thường cao hơn từ 1 đến 2 điểm phần trăm so với mức công bố, áp dụng cho cả các giao dịch thực hiện qua kênh trực tuyến.

Cơ chế này được vận hành thông qua việc cung cấp mã tiết kiệm hoặc mã nhân viên giới thiệu. Khách hàng khi thao tác trên ứng dụng ngân hàng số chỉ cần nhập mã để hệ thống tự động áp dụng mức lãi suất ưu đãi cao hơn biểu niêm yết chuẩn.

Ngoài ra, chính sách cộng thêm lãi suất cũng được duy trì tại nhiều đơn vị. SeABank áp dụng mức cộng 0,2 điểm phần trăm cho tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên ở các kỳ hạn 6, 12 và 13 tháng. Các ngân hàng khác như OCB, Techcombank và TPBank cũng triển khai chính sách ưu đãi tương tự. Đối với khách hàng gửi tiền trực tuyến vào hai ngày cuối tuần, Sacombank và Eximbank cộng thêm từ 0,1 đến 0,3 điểm phần trăm lãi suất.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 18/8/2026