Lãi suất ngân hàng ngày 2/7/2026: Ưu đãi thực nhận lên tới 8,9% mỗi năm Thị trường tiền gửi ghi nhận làn sóng khuyến mãi mới với lãi suất thực tế đạt mức 8,0-9,0%/năm tại nhiều nhà băng, đi kèm quà tặng vàng SJC và điểm thưởng giá trị.

Thị trường ngân hàng ngày 2/7/2026 ghi nhận diễn biến mới khi lãi suất huy động không chỉ tăng âm thầm trên biểu niêm yết mà còn được đẩy mạnh thông qua các chương trình khuyến mãi quy mô lớn. Mức lãi suất thực nhận sau ưu đãi hiện phổ biến từ 8,0% đến 9,0%/năm đối với các kỳ hạn tiền gửi từ 6 đến 36 tháng.

Làn sóng cộng thêm lãi suất tại các ngân hàng

SeABank hiện triển khai loạt ưu đãi nhân dịp sự kiện thể thao quốc tế, đẩy lãi suất ưu đãi cao nhất lên tới 8,55%/năm. Đặc biệt, ngân hàng này còn áp dụng chính sách cộng thêm 0,2 điểm phần trăm lãi suất cho khách hàng mới khi phát sinh giao dịch gửi tiền.

Trong hai ngày đầu tháng 7, VPBank cũng áp dụng chương trình cộng thêm lãi suất đến 0,4 điểm phần trăm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến. Ưu đãi này dành cho các khoản mở mới từ 10.000.000 VND, kỳ hạn từ 1 tháng trên ứng dụng VPBank NEO đối với hội viên VPBank Prime.

Đáng chú ý, Ngân hàng số Cake by VPBank đang niêm yết mức lãi suất thực tế lên đến 8,9%/năm. Đây là mức lãi suất thực trả cho người gửi tiền kỳ hạn từ 10 đến 24 tháng sau khi cộng thêm ưu đãi tới 1,5 điểm phần trăm. Chính sách này áp dụng cho các khoản tiền gửi chỉ từ 100.000 VND trong suốt tháng 7/2026.

Với mức ưu đãi trên, một khách hàng gửi tiết kiệm 500.000.000 VND kỳ hạn 6 tháng với lãi suất thực nhận 8,7%/năm sẽ nhận về tổng tiền lãi là 21.750.000 VND. Trong khi đó, khoản gửi 50.000.000 VND kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 8,9%/năm sẽ mang lại lợi nhuận 4.450.000 VND.

Quà tặng bằng vàng SJC và điểm thưởng giá trị

Thay vì cộng trực tiếp vào lãi suất, một số nhà băng chọn hình thức kích cầu thông qua quà tặng hiện vật hoặc điểm thưởng quy đổi. Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố tặng điểm thưởng Sun Signature trị giá từ 25.000.000 VND đến 250.000.000 VND cho các khoản tiền gửi từ 1 tỷ đến 10 tỷ đồng.

Tại HDBank, chương trình ưu đãi kéo dài đến ngày 15/9 mang đến cơ hội trúng từ 1 chỉ đến 16 lượng vàng SJC cho khách hàng gửi tiền. Ngoài ra, người gửi còn có cơ hội nhận sổ tiết kiệm trị giá lên đến 200.000.000 VND. Ngân hàng Bản Việt (BVBank) lại tập trung vào nhóm khách hàng mới với các phần quà tiêu dùng như bình giữ nhiệt, mũ bảo hiểm cho khoản gửi từ 100.000.000 VND kỳ hạn trên 6 tháng.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 2/7/2026

Dưới đây là bảng lãi suất niêm yết tại một số ngân hàng tiêu biểu (đơn vị: %/năm):

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 1/7/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBANK 3,8 4 6,25 6,25 6,25 5,8 ACB 4,75 4,75 7,1 7,2 7,3 BAC A BANK 4,55 4,55 6,85 6,85 6,9 6,75 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,7 6,7 BVBANK 4,75 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,4 5,3 5,3 GPBANK 3,6 3,7 5,25 5,35 5,55 5,55 HDBANK 4,2 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KIENLONGBANK 4,2 4,2 5,5 5,2 5,5 5,15 LPBANK 4,6 4,65 6,8 6,8 6,9 6,95 MB 4,5 4,7 5,8 5,8 6,35 6,35 MBV 4,6 4,75 7 7 7 7 MSB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,8 6,6 NAM A BANK 4,6 4,75 6,4 6,6 6,6 6,9 NCB 4,7 4,75 6,2 6,2 6,4 6,7 OCB 4,75 4,75 6,6 6,6 6,9 6,8 PGBANK 4,75 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,3 5,3 5,6 6,3 SACOMBANK 4,5 4,5 6,4 6,4 6,6 6,6 SAIGONBANK 4,75 4,75 6,9 6,7 7,2 7 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 4,95 5,15 5,3 5,75 SHB 4,6 4,65 6,2 6,4 6,5 6,6 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,55 6,75 5,85 TPBANK 4,75 4,75 6,05 6,05 6,25 6,25 VCBNEO 4,75 4,75 7 7 7 7 VIB 4,35 4,45 5,7 5,8 7 5,9 VIET A BANK 4,7 4,7 6 6 6,1 6,2 VIETBANK 4,6 4,6 5,9 6 6,1 6,4 VIKKI BANK 4,7 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBANK 4,45 4,65 6 6 6 6

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất đang có sự phân hóa rõ nét. Trong khi nhóm ngân hàng thương mại nhà nước duy trì sự ổn định ở mức 6,8%/năm cho kỳ hạn dài, các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân đang tích cực đua thị phần bằng các gói ưu đãi linh hoạt, đẩy lợi ích thực tế của người gửi tiền lên mức cao nhất trong nhiều quý trở lại đây.