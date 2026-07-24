Lãi suất ngân hàng ngày 24/7/2026: Mức trần 10%/năm đòi hỏi tiền gửi tối thiểu 2.000 tỷ đồng Nhiều ngân hàng áp dụng chính sách lãi suất đặc biệt từ 7,0% đến 10%/năm ngày 24/7/2026, kèm điều kiện số dư tiền gửi từ vài trăm đến vài nghìn tỷ đồng.

Thị trường tài chính ngày 24/7/2026 ghi nhận mức lãi suất huy động cao nhất chạm mốc 10%/năm tại PVcomBank. Tuy nhiên, để thụ hưởng các mức lãi suất đặc biệt dao động từ 7,0%/năm đến 10%/năm, khách hàng gửi tiền phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về quy mô nguồn vốn, phổ biến từ 200 tỷ đồng đến 2.000 tỷ đồng.

Phân hóa lãi suất đặc biệt theo điều kiện vốn

Mức lãi suất tiền gửi cao nhất thị trường hiện nay thuộc về PVcomBank với 10%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 12-13 tháng. Điều kiện đi kèm là khách hàng phải duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Mức này chênh lệch đáng kể so với biểu lãi suất niêm yết thông thường cho khách hàng cá nhân tại nhà băng này, vốn chỉ dao động ở mức 5,3%-5,5%/năm. Bên cạnh đó, PVcomBank áp dụng chính sách cộng thêm từ 0,05-0,15 điểm phần trăm cho kỳ hạn từ 1 đến dưới 15 tháng, và 0,1-0,5 điểm phần trăm đối với kỳ hạn từ 15 tháng trở lên.

Tại MSB, chính sách lãi suất đặc biệt dành cho hạn mức từ 500 tỷ đồng ở kỳ hạn 12-13 tháng được niêm yết ở mức 9%/năm, cao hơn lãi suất thông thường từ 2,5-2,8 điểm phần trăm. Ngoài ra, MSB triển khai gói lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,5%/năm cho các kỳ hạn 12, 15, 24 tháng đối với khách hàng mở mới sổ tiết kiệm, số dư áp dụng tối đa 5 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng đưa ra mức lãi suất xấp xỉ 8%/năm bao gồm OCB, Nam A Bank và Vikki Bank:

OCB: Áp dụng mức 8,5%/năm cho kỳ hạn 6 và 12 tháng đối với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên (so với mức niêm yết thông thường 6,7%/năm và 7%/năm).

Áp dụng mức 8,5%/năm cho kỳ hạn 6 và 12 tháng đối với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên (so với mức niêm yết thông thường 6,7%/năm và 7%/năm). Nam A Bank: Quy định mức 8,3%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 8,1%/năm cho kỳ hạn 36 tháng, áp dụng cho số dư từ 500 tỷ đồng.

Quy định mức 8,3%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 8,1%/năm cho kỳ hạn 36 tháng, áp dụng cho số dư từ 500 tỷ đồng. Vikki Bank: Niêm yết lãi suất kỳ hạn 13 tháng cộng thêm biên độ 1,8 điểm phần trăm (tương đương khoảng 7,9%/năm) cho hạn mức từ 999 tỷ đồng.

Ở nhóm hạn mức từ 200 tỷ đến 500 tỷ đồng, HDBank áp dụng lãi suất 7,2%-7,6%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng (tối thiểu 500 tỷ đồng). LPBank niêm yết mức 7,2%/năm cho kỳ hạn 13 tháng (tối thiểu 300 tỷ đồng). ACB áp dụng mức 7,0%/năm đối với kỳ hạn 13 tháng (tối thiểu 200 tỷ đồng), cao hơn 1,6 điểm phần trăm so với mặt bằng chung.

Biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 24/7/2026

Đối với hình thức gửi tiền trực tuyến thông thường không kèm điều kiện đặc biệt, mức lãi suất niêm yết của các ngân hàng thương mại có sự chênh lệch rõ rệt giữa các nhóm ngân hàng.

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBANK 3,8 4 6,25 6,25 6,25 5,8 ACB 4,75 4,75 7,6 7,7 7,8 - BAC A BANK 4,75 4,75 7,05 7,05 7,1 6,95 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,7 6,7 BVBANK 4,75 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,4 5,3 5,3 GPBANK 3,6 3,7 5,25 5,35 5,55 5,55 HDBANK 4,2 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KIENLONGBANK 4,2 4,2 5,5 5,2 5,5 5,15 LPBANK 4,6 4,65 6,8 6,8 6,9 6,95 MB 4,5 4,7 5,8 5,8 6,35 6,35 MBV 4,6 4,75 7 7 7 7 MSB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,8 6,6 NAM A BANK 4,6 4,75 6,4 6,6 6,6 6,9 NCB 4,7 4,75 6,2 6,2 6,4 6,7 OCB 4,75 4,75 6,6 6,6 6,9 6,8 PGBANK 4,75 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,3 5,3 5,6 6,3 SACOMBANK 4,75 4,75 6,4 6,4 6,6 6,6 SAIGONBANK 4,75 4,75 6,9 6,7 7,2 7 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SHB 4,6 4,65 6,2 6,4 6,5 6,6 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,55 6,75 5,85 TPBANK 4,75 4,75 6,05 6,05 6,25 6,25 VCBNEO 4,75 4,75 7 7 7 7 VIB 4,35 4,45 5,7 5,8 7 5,9 VIET A BANK 4,7 4,75 6 6 6,1 6,2 VIETBANK 4,6 4,6 5,9 6 6,1 6,4 VIKKI BANK 4,7 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBANK 4,45 4,65 6 6 6 6

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất trực tuyến niêm yết ở các kỳ hạn ngắn 1-3 tháng ở phần lớn ngân hàng dao động quanh mức trần 4,75%/năm. Đối với các kỳ hạn trung và dài hạn từ 6 đến 18 tháng, lãi suất thương mại dao động phổ biến từ 5,3%/năm đến 7,8%/năm tùy theo chính sách huy động của từng đơn vị.