Lãi suất ngân hàng ngày 25/8/2026: MB áp dụng ưu đãi cộng thêm 1,5%/năm kỳ hạn 1-6 tháng Ngân hàng MB vừa triển khai chương trình cộng thêm 1,5% lãi suất mỗi năm cho kỳ hạn từ 1 đến 6 tháng, nâng lãi suất thực tế kỳ hạn 6 tháng lên mức 7,3%/năm.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa công bố áp dụng chính sách cộng thêm 1,5 điểm phần trăm vào biểu lãi suất huy động từ ngày 25/8 đến ngày 24/9/2026. Chương trình ưu đãi này áp dụng trực tiếp cho các kỳ hạn gửi từ 1 đến 6 tháng với mức tiền gửi tối thiểu từ 10 triệu đồng, không phân biệt đối tượng khách hàng mới hay hiện hữu.

Lãi suất thực tế tại MB lên tới 7,3%/năm cho kỳ hạn 6 tháng

Sau khi được cộng thêm biên độ ưu đãi, lãi suất tiết kiệm thực tế tại MB đối với kỳ hạn 1-5 tháng chạm mức 4,75%/năm. Đây là mức trần tối đa theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước đối với các khoản tiền gửi ngắn hạn dưới 6 tháng.

Đáng chú ý, đối với kỳ hạn tiền gửi 6 tháng, mức lãi suất thực nhận của khách hàng được nâng lên mức 7,3%/năm. Trước đó, MB từng triển khai mức cộng thêm tới 2,2 điểm phần trăm cho khách hàng gửi tiền lần đầu trong tháng 8, đưa lãi suất thực tế của kỳ hạn 6 tháng lên 8,0%/năm.

Song song với biểu lãi suất niêm yết tại quầy, nhà băng này cũng duy trì chính sách cộng thêm 2 điểm phần trăm lãi suất tiết kiệm cho các khách hàng mở tài khoản tiền gửi trực tuyến cố định lĩnh lãi cuối kỳ trên ứng dụng số vào dịp cuối tuần. Với số tiền gửi tối thiểu từ 20 triệu đồng, lãi suất trực tuyến đạt 4,75%/năm ở kỳ hạn 1-5 tháng và 7,8%/năm ở kỳ hạn 6 tháng.

Mặt bằng lãi suất tại nhóm ngân hàng Big4 và toàn hệ thống

Trên thị trường, mức lãi suất tiền gửi 8,0%/năm cho kỳ hạn 6 tháng cũng đã được nhóm ngân hàng thương mại nhà nước (Big4) áp dụng đối với các khoản tiền gửi quy mô lớn từ 10 tỷ đồng trở lên.

Đối với phân khúc khách hàng cá nhân thông thường, các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank đồng loạt áp dụng mức lãi suất huy động niêm yết 6,6%/năm cho kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 đến 18 tháng.

Biểu lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng ngày 25/8/2026