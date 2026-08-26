Lãi suất ngân hàng ngày 26/8/2026: Khối ngoại niêm yết mức cao nhất 7%/năm tại các kỳ hạn dài Khảo sát ngày 26/8/2026 cho thấy lãi suất tiền gửi tại nhóm ngân hàng ngoại cao nhất đạt 7%/năm, trong khi nhóm nhà băng nội ghi nhận mức cao nhất 7,2%/năm.

Ghi nhận biểu lãi suất ngày 26/8/2026, lãi suất huy động tại nhóm ngân hàng nước ngoài và liên doanh hoạt động tại Việt Nam ghi nhận mức cao nhất đạt 7%/năm. Mặc dù mặt bằng lãi suất tiền gửi của khối ngoại nhìn chung thấp hơn các ngân hàng thương mại trong nước, một số đơn vị vẫn duy trì mức chi trả cạnh tranh ở các kỳ hạn trung và dài hạn.

Biến động lãi suất tại khối ngân hàng ngoại và liên doanh

Tại nhóm ngân hàng ngoại, CIMB Bank và Public Bank Việt Nam hiện là hai đơn vị niêm yết mức lãi suất cao nhất ở mức 7%/năm. Cụ thể, CIMB Bank áp dụng lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn gửi 12 tháng; kỳ hạn 6-9 tháng niêm yết 6,7%/năm và kỳ hạn 1-5 tháng ở mức 4,75%/năm.

Tại Public Bank Việt Nam, mức trần 7%/năm được áp dụng cho kỳ hạn 18 tháng. Với các kỳ hạn khác, nhà băng này niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 1-5 tháng, 6,1%/năm cho kỳ hạn 6-8 tháng, 6,3%/năm cho kỳ hạn 9-11 tháng, 6,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, 6,8%/năm cho kỳ hạn 13-17 tháng và 6,5%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.

HongLeong Bank sau khi điều chỉnh giảm lãi suất hiện niêm yết mức cao nhất là 6,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng đối với khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ. Lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng tại nhà băng này là 6,3%/năm và kỳ hạn 13-36 tháng là 6%/năm.

Bên cạnh đó, UOB Việt Nam niêm yết mức 6,7%/năm cho các kỳ hạn từ 6-12 tháng, kỳ hạn 1-5 tháng là 4,73%/năm. Trong khối liên doanh, Indovina Bank áp dụng lãi suất cao nhất 6,7%/năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 13 tháng trở lên; kỳ hạn 12 tháng đạt 6,55%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 6,15%/năm và kỳ hạn 1-3 tháng ở mức 4,55%/năm.

Mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng trong nước

Đối với hệ thống ngân hàng thương mại trong nước, mức lãi suất cao nhất ghi nhận ở mức 7,2%/năm tại LPBank và Saigonbank cho kỳ hạn 12 tháng. Nhóm ngân hàng quốc doanh (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank) duy trì biểu lãi suất ổn định với mức cao nhất 6,8%/năm cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.