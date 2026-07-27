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    Lãi suất ngân hàng ngày 27/7/2026: ACB tăng lên 7,8%/năm, gửi 500 triệu thu lãi 39 triệu

    Tuệ Nhân27/07/2026 10:06

    Ngân hàng ACB vừa điều chỉnh tăng 0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động các kỳ hạn 6-12 tháng. Khoản tiền gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng thu về 39 triệu đồng tiền lãi.

    Ngày 27/7/2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) chính thức điều chỉnh tăng 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi trực tuyến ở các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Động thái này nâng mức lãi suất huy động cao nhất tại ngân hàng này lên 7,8%/năm.

    Chi tiết mức sinh lời khi gửi 500 triệu đồng tại ACB

    Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 27/7/2026, ACB áp dụng mức lãi suất 0,5%/năm cho các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 tuần. Với các kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng, lãi suất được áp dụng ở mức tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước là 4,75%/năm.

    Sự thay đổi tập trung ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Cụ thể, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng tăng lên 7,6%/năm; kỳ hạn 9 tháng đạt 7,7%/năm và kỳ hạn 12 tháng niêm yết ở mức 7,8%/năm.

    Lãi suất ngân hàng ACB ngày 27/7/2026

    Với khoản tiền gửi quy mô 500 triệu đồng tại ACB, số tiền lãi người gửi tiền nhận được tương ứng với từng kỳ hạn như sau:

    • Kỳ hạn 1 tháng: Nhận 2.017.123 đồng tiền lãi.
    • Kỳ hạn 3 tháng: Nhận 5.986.301 đồng tiền lãi.
    • Kỳ hạn 5 tháng: Nhận 9.955.479 đồng tiền lãi.
    • Kỳ hạn 6 tháng: Nhận 19.156.164 đồng tiền lãi (với lãi suất 7,6%/năm).
    • Kỳ hạn 9 tháng: Nhận 28.901.370 đồng tiền lãi (với lãi suất 7,7%/năm).
    • Kỳ hạn 12 tháng: Nhận 39.000.000 đồng tiền lãi (với lãi suất 7,8%/năm). Tổng gốc và lãi sau 12 tháng đạt 539.000.000 đồng.

    Mặt bằng lãi suất huy động toàn thị trường ngày 27/7/2026

    Ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank), biểu lãi suất huy động duy trì sự ổn định. Lãi suất kỳ hạn 1-3 tháng ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6-9 tháng ở mức 6,6%/năm và các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên niêm yết ở mức 6,8%/năm.

    Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, mặt bằng lãi suất kỳ hạn 12 tháng ghi nhận sự phân hóa. Bên cạnh ACB áp dụng mức 7,8%/năm, một số ngân hàng khác niêm yết mức lãi suất xấp xỉ như Saigonbank (7,2%/năm), Bac A Bank (7,1%/năm), PGBank, VCBNeo, MBV và VIB (cùng ở mức 7,0%/năm).

    LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 27/7/2026 (%/NĂM)
    NGÂN HÀNG1 THÁNG3 THÁNG6 THÁNG9 THÁNG12 THÁNG18 THÁNG
    AGRIBANK4,754,756,66,66,86,8
    BIDV4,754,756,66,66,86,8
    VIETCOMBANK4,754,756,66,66,86,8
    VIETINBANK4,754,756,66,66,86,8
    ABBANK3,846,256,256,255,8
    ACB4,754,757,67,77,8
    BAC A BANK4,754,757,057,057,16,95
    BAOVIETBANK4,754,756,66,66,76,7
    BVBANK4,754,756,76,76,96,7
    EXIMBANK4,64,75,45,45,35,3
    GPBANK3,63,75,255,355,555,55
    HDBANK4,24,354,85,35,6
    KIENLONGBANK4,24,25,55,25,55,15
    LPBANK4,64,656,86,86,96,95
    MB4,54,75,85,86,356,35
    MBV4,64,757777
    MSB4,754,756,36,36,86,6
    NAM A BANK4,64,756,46,66,66,9
    NCB4,74,756,26,26,46,7
    OCB4,754,756,66,66,96,8
    PGBANK4,754,756,96,976,8
    PVCOMBANK4,754,755,35,35,66,3
    SACOMBANK4,54,56,46,46,66,6
    SAIGONBANK4,754,756,96,77,27
    SCB1,61,92,92,93,73,9
    SEABANK3,954,454,955,155,35,75
    SHB4,64,656,26,46,56,6
    TECHCOMBANK4,354,656,556,556,755,85
    TPBANK4,754,756,056,056,256,25
    VCBNEO4,754,757777
    VIB4,354,455,75,875,9
    VIET A BANK4,74,75666,16,2
    VIETBANK4,64,65,966,16,4
    VIKKI BANK4,74,7666,16,1
    VPBANK4,454,656666

    Mức trần lãi suất 4,75%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng hiện vẫn được đa số các ngân hàng áp dụng cho kỳ hạn 1-3 tháng, tạo sự đồng đều ở các khoản tiết kiệm ngắn hạn trên thị trường.

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      Thuế - Tài chính
      Lãi suất ngân hàng ngày 27/7/2026: ACB tăng lên 7,8%/năm, gửi 500 triệu thu lãi 39 triệu
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