Lãi suất ngân hàng ngày 27/7/2026: ACB tăng lên 7,8%/năm, gửi 500 triệu thu lãi 39 triệu
Ngân hàng ACB vừa điều chỉnh tăng 0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động các kỳ hạn 6-12 tháng. Khoản tiền gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng thu về 39 triệu đồng tiền lãi.
Ngày 27/7/2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) chính thức điều chỉnh tăng 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi trực tuyến ở các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Động thái này nâng mức lãi suất huy động cao nhất tại ngân hàng này lên 7,8%/năm.
Chi tiết mức sinh lời khi gửi 500 triệu đồng tại ACB
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 27/7/2026, ACB áp dụng mức lãi suất 0,5%/năm cho các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 tuần. Với các kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng, lãi suất được áp dụng ở mức tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước là 4,75%/năm.
Sự thay đổi tập trung ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Cụ thể, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng tăng lên 7,6%/năm; kỳ hạn 9 tháng đạt 7,7%/năm và kỳ hạn 12 tháng niêm yết ở mức 7,8%/năm.
Với khoản tiền gửi quy mô 500 triệu đồng tại ACB, số tiền lãi người gửi tiền nhận được tương ứng với từng kỳ hạn như sau:
- Kỳ hạn 1 tháng: Nhận 2.017.123 đồng tiền lãi.
- Kỳ hạn 3 tháng: Nhận 5.986.301 đồng tiền lãi.
- Kỳ hạn 5 tháng: Nhận 9.955.479 đồng tiền lãi.
- Kỳ hạn 6 tháng: Nhận 19.156.164 đồng tiền lãi (với lãi suất 7,6%/năm).
- Kỳ hạn 9 tháng: Nhận 28.901.370 đồng tiền lãi (với lãi suất 7,7%/năm).
- Kỳ hạn 12 tháng: Nhận 39.000.000 đồng tiền lãi (với lãi suất 7,8%/năm). Tổng gốc và lãi sau 12 tháng đạt 539.000.000 đồng.
Mặt bằng lãi suất huy động toàn thị trường ngày 27/7/2026
Ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank), biểu lãi suất huy động duy trì sự ổn định. Lãi suất kỳ hạn 1-3 tháng ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6-9 tháng ở mức 6,6%/năm và các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên niêm yết ở mức 6,8%/năm.
Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, mặt bằng lãi suất kỳ hạn 12 tháng ghi nhận sự phân hóa. Bên cạnh ACB áp dụng mức 7,8%/năm, một số ngân hàng khác niêm yết mức lãi suất xấp xỉ như Saigonbank (7,2%/năm), Bac A Bank (7,1%/năm), PGBank, VCBNeo, MBV và VIB (cùng ở mức 7,0%/năm).
|LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 27/7/2026 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|BIDV
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|VIETCOMBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|VIETINBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|ABBANK
|3,8
|4
|6,25
|6,25
|6,25
|5,8
|ACB
|4,75
|4,75
|7,6
|7,7
|7,8
|BAC A BANK
|4,75
|4,75
|7,05
|7,05
|7,1
|6,95
|BAOVIETBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,7
|6,7
|BVBANK
|4,75
|4,75
|6,7
|6,7
|6,9
|6,7
|EXIMBANK
|4,6
|4,7
|5,4
|5,4
|5,3
|5,3
|GPBANK
|3,6
|3,7
|5,25
|5,35
|5,55
|5,55
|HDBANK
|4,2
|4,3
|5
|4,8
|5,3
|5,6
|KIENLONGBANK
|4,2
|4,2
|5,5
|5,2
|5,5
|5,15
|LPBANK
|4,6
|4,65
|6,8
|6,8
|6,9
|6,95
|MB
|4,5
|4,7
|5,8
|5,8
|6,35
|6,35
|MBV
|4,6
|4,75
|7
|7
|7
|7
|MSB
|4,75
|4,75
|6,3
|6,3
|6,8
|6,6
|NAM A BANK
|4,6
|4,75
|6,4
|6,6
|6,6
|6,9
|NCB
|4,7
|4,75
|6,2
|6,2
|6,4
|6,7
|OCB
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,9
|6,8
|PGBANK
|4,75
|4,75
|6,9
|6,9
|7
|6,8
|PVCOMBANK
|4,75
|4,75
|5,3
|5,3
|5,6
|6,3
|SACOMBANK
|4,5
|4,5
|6,4
|6,4
|6,6
|6,6
|SAIGONBANK
|4,75
|4,75
|6,9
|6,7
|7,2
|7
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|3,95
|4,45
|4,95
|5,15
|5,3
|5,75
|SHB
|4,6
|4,65
|6,2
|6,4
|6,5
|6,6
|TECHCOMBANK
|4,35
|4,65
|6,55
|6,55
|6,75
|5,85
|TPBANK
|4,75
|4,75
|6,05
|6,05
|6,25
|6,25
|VCBNEO
|4,75
|4,75
|7
|7
|7
|7
|VIB
|4,35
|4,45
|5,7
|5,8
|7
|5,9
|VIET A BANK
|4,7
|4,75
|6
|6
|6,1
|6,2
|VIETBANK
|4,6
|4,6
|5,9
|6
|6,1
|6,4
|VIKKI BANK
|4,7
|4,7
|6
|6
|6,1
|6,1
|VPBANK
|4,45
|4,65
|6
|6
|6
|6
Mức trần lãi suất 4,75%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng hiện vẫn được đa số các ngân hàng áp dụng cho kỳ hạn 1-3 tháng, tạo sự đồng đều ở các khoản tiết kiệm ngắn hạn trên thị trường.