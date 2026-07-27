Lãi suất ngân hàng ngày 27/7/2026: ACB tăng lên 7,8%/năm, gửi 500 triệu thu lãi 39 triệu Ngân hàng ACB vừa điều chỉnh tăng 0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động các kỳ hạn 6-12 tháng. Khoản tiền gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng thu về 39 triệu đồng tiền lãi.

Ngày 27/7/2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) chính thức điều chỉnh tăng 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi trực tuyến ở các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Động thái này nâng mức lãi suất huy động cao nhất tại ngân hàng này lên 7,8%/năm.

Chi tiết mức sinh lời khi gửi 500 triệu đồng tại ACB

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 27/7/2026, ACB áp dụng mức lãi suất 0,5%/năm cho các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 tuần. Với các kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng, lãi suất được áp dụng ở mức tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước là 4,75%/năm.

Sự thay đổi tập trung ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Cụ thể, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng tăng lên 7,6%/năm; kỳ hạn 9 tháng đạt 7,7%/năm và kỳ hạn 12 tháng niêm yết ở mức 7,8%/năm.

Với khoản tiền gửi quy mô 500 triệu đồng tại ACB, số tiền lãi người gửi tiền nhận được tương ứng với từng kỳ hạn như sau:

Kỳ hạn 1 tháng: Nhận 2.017.123 đồng tiền lãi.

Nhận 2.017.123 đồng tiền lãi. Kỳ hạn 3 tháng: Nhận 5.986.301 đồng tiền lãi.

Nhận 5.986.301 đồng tiền lãi. Kỳ hạn 5 tháng: Nhận 9.955.479 đồng tiền lãi.

Nhận 9.955.479 đồng tiền lãi. Kỳ hạn 6 tháng: Nhận 19.156.164 đồng tiền lãi (với lãi suất 7,6%/năm).

Nhận 19.156.164 đồng tiền lãi (với lãi suất 7,6%/năm). Kỳ hạn 9 tháng: Nhận 28.901.370 đồng tiền lãi (với lãi suất 7,7%/năm).

Nhận 28.901.370 đồng tiền lãi (với lãi suất 7,7%/năm). Kỳ hạn 12 tháng: Nhận 39.000.000 đồng tiền lãi (với lãi suất 7,8%/năm). Tổng gốc và lãi sau 12 tháng đạt 539.000.000 đồng.

Mặt bằng lãi suất huy động toàn thị trường ngày 27/7/2026

Ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank), biểu lãi suất huy động duy trì sự ổn định. Lãi suất kỳ hạn 1-3 tháng ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6-9 tháng ở mức 6,6%/năm và các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên niêm yết ở mức 6,8%/năm.

Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, mặt bằng lãi suất kỳ hạn 12 tháng ghi nhận sự phân hóa. Bên cạnh ACB áp dụng mức 7,8%/năm, một số ngân hàng khác niêm yết mức lãi suất xấp xỉ như Saigonbank (7,2%/năm), Bac A Bank (7,1%/năm), PGBank, VCBNeo, MBV và VIB (cùng ở mức 7,0%/năm).

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 27/7/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBANK 3,8 4 6,25 6,25 6,25 5,8 ACB 4,75 4,75 7,6 7,7 7,8 BAC A BANK 4,75 4,75 7,05 7,05 7,1 6,95 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,7 6,7 BVBANK 4,75 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,4 5,3 5,3 GPBANK 3,6 3,7 5,25 5,35 5,55 5,55 HDBANK 4,2 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KIENLONGBANK 4,2 4,2 5,5 5,2 5,5 5,15 LPBANK 4,6 4,65 6,8 6,8 6,9 6,95 MB 4,5 4,7 5,8 5,8 6,35 6,35 MBV 4,6 4,75 7 7 7 7 MSB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,8 6,6 NAM A BANK 4,6 4,75 6,4 6,6 6,6 6,9 NCB 4,7 4,75 6,2 6,2 6,4 6,7 OCB 4,75 4,75 6,6 6,6 6,9 6,8 PGBANK 4,75 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,3 5,3 5,6 6,3 SACOMBANK 4,5 4,5 6,4 6,4 6,6 6,6 SAIGONBANK 4,75 4,75 6,9 6,7 7,2 7 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 4,95 5,15 5,3 5,75 SHB 4,6 4,65 6,2 6,4 6,5 6,6 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,55 6,75 5,85 TPBANK 4,75 4,75 6,05 6,05 6,25 6,25 VCBNEO 4,75 4,75 7 7 7 7 VIB 4,35 4,45 5,7 5,8 7 5,9 VIET A BANK 4,7 4,75 6 6 6,1 6,2 VIETBANK 4,6 4,6 5,9 6 6,1 6,4 VIKKI BANK 4,7 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBANK 4,45 4,65 6 6 6 6

Mức trần lãi suất 4,75%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng hiện vẫn được đa số các ngân hàng áp dụng cho kỳ hạn 1-3 tháng, tạo sự đồng đều ở các khoản tiết kiệm ngắn hạn trên thị trường.