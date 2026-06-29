Lãi suất ngân hàng ngày 29/6/2026: Nhiều đơn vị cộng thêm tới 1,3%/năm Ghi nhận trong ngày 29/6/2026, một số ngân hàng triển khai chương trình cộng thêm lãi suất huy động từ 0,8% đến 1,3%/năm, đẩy lãi suất thực tế lên mức 8,2%/năm.

Ghi nhận diễn biến thị trường tài chính ngày 29/6/2026, bên cạnh biểu lãi suất huy động niêm yết, một số ngân hàng thương mại đang áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất đáng kể hoặc triển khai các chương trình quà tặng giá trị nhằm thu hút dòng tiền gửi mở mới.

Techcombank đẩy lãi suất thực tế lên ngưỡng 8,2%/năm

Tại Techcombank, ngân hàng này thông báo áp dụng chính sách cộng thêm 1,3 điểm phần trăm lãi suất cho các khoản tiền gửi mở mới, được ghi nhận hiệu lực lần đầu trong tháng trên hệ thống. Chính sách ưu đãi này được áp dụng cho các kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng đối với các nhóm sản phẩm bao gồm: Tiền gửi Phát Lộc Online, Tiết kiệm Thường lĩnh lãi cuối kỳ, Tiền gửi Rút gốc linh hoạt (áp dụng cả tại quầy và trực tuyến).

Sau khi áp dụng mức cộng thêm, lãi suất thực tế tại Techcombank được quy định không vượt quá trần lãi suất của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,75%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 8,0%/năm và kỳ hạn 12 tháng đạt mức 8,2%/năm. So với mức lãi suất niêm yết cao nhất cho tiết kiệm trực tuyến thông thường là 6,75%/năm, mức lãi suất thực tế sau ưu đãi ghi nhận sự chênh lệch rõ rệt.

Ngoài ra, Techcombank cũng áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất tới 1 điểm phần trăm cho các khoản tiết kiệm mở mới từ 20 triệu đồng dành riêng cho hội viên Inspire (khách hàng đáp ứng điều kiện mở mới tiết kiệm 100 triệu đồng với kỳ hạn 3 tháng).

MBV và nhóm ngân hàng thương mại điều chỉnh lãi suất thực tế

Tại Ngân hàng TNHH Việt Nam Hiện Đại (MBV), chương trình cộng thêm lãi suất cho tiền gửi cố định trực tuyến sẽ kéo dài đến hết ngày 31/12/2026. Theo đó, các khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên được cộng thêm 1 điểm phần trăm; các khoản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng được cộng thêm 0,8 điểm phần trăm.

Với mức lãi suất niêm yết hiện tại là 7%/năm cho kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng, lãi suất thực tế tại MBV có thể lên tới 8%/năm đối với các khoản tiền gửi quy mô lớn. Đây được xem là mức lợi suất cạnh tranh trong bối cảnh thị trường hiện nay.

Trái ngược với xu hướng cạnh tranh bằng lãi suất trực tiếp, nhóm các ngân hàng Big4 (Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank) tập trung vào các gói quyền lợi bổ sung. Vietcombank triển khai tặng bảo hiểm sức khỏe với quyền lợi lên đến 140 triệu đồng cho khách gửi tiền tại quầy. Trong khi đó, BIDV tổ chức chương trình quay số với giải thưởng cao nhất là sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu đồng cho khách hàng gửi tiền trực tuyến hoặc tại quầy đến hết tháng 7/2026.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 29/6/2026

Dưới đây là biểu lãi suất niêm yết (chưa bao gồm các mức cộng thêm ưu đãi) tại một số ngân hàng thương mại ghi nhận trong ngày 29/6/2026:

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 29/6/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBANK 3,8 4 6,25 6,25 6,25 ACB 4,75 4,75 7,1 7,2 7,3 BAC A BANK 4,55 4,55 6,85 6,85 6,9 6,75 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,7 6,7 BVBANK 4,75 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,4 5,3 5,3 GPBANK 3,6 3,7 5,25 5,35 5,55 5,55 HDBANK 4,2 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KIENLONGBANK 4,2 4,2 5,5 5,2 5,5 5,15 LPBANK 4,6 4,65 6,8 6,8 6,9 6,95 MB 4,5 4,7 5,8 5,8 6,35 6,35 MBV 4,6 4,75 7 7 7 7 MSB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,8 6,6 NAM A BANK 4,6 4,75 6,4 6,6 6,6 6,9 NCB 4,7 4,75 6,2 6,2 6,4 6,7 OCB 4,75 4,75 6,6 6,6 6,9 6,8 PGBANK 4,75 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,3 5,3 5,6 6,3 SACOMBANK 4,5 4,5 6,4 6,4 6,6 6,6 SAIGONBANK 4,75 4,75 6,9 6,7 7,2 7 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 4,95 5,15 5,3 5,75 SHB 4,6 4,65 6,2 6,4 6,5 6,6 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,55 6,75 5,85 TPBANK 4,75 4,75 6,05 6,05 6,25 6,25 VCBNEO 4,75 4,75 7 7 7 7 VIB 4,35 4,75 5,7 5,8 7 5,9 VIET A BANK 4,7 4,75 6 6 6,1 6,2 VIETBANK 4,6 4,6 5,9 6 6,1 6,4 VIKKI BANK 4,7 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBANK 4,45 4,65 6 6 6 6

Lưu ý: Mức lãi suất trên đơn vị %/năm, áp dụng cho hình thức gửi tiền trực tuyến và có thể thay đổi tùy theo chính sách của từng ngân hàng tại từng thời điểm.