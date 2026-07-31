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    Lãi suất ngân hàng ngày 31/7/2026: ACB tăng 0,5 điểm phần trăm tại kỳ hạn trung hạn

    Lê Nhân31/07/2026 11:01

    Mặt bằng lãi suất tiết kiệm tháng 7/2026 duy trì sự ổn định. ACB và Bac A Bank điều chỉnh tăng đến 0,5%, trong khi BaoViet Bank là đơn vị duy nhất hạ lãi suất.

    Mặt bằng lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng thương mại trong tháng 7/2026 ghi nhận trạng thái ổn định trên diện rộng. Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận đợt điều chỉnh đơn lẻ ở một số đơn vị nhằm gia tăng sức hút tiền gửi ở các kỳ hạn trung và dài hạn.

    ACB và Bac A Bank điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi

    Trong tháng 7/2026, Ngân hàng Á Châu (ACB) thực hiện điều chỉnh tăng 0,5 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn tiền gửi từ 6 đến 12 tháng. Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến của ACB, kỳ hạn 1 đến dưới 4 tuần đạt 0,5%/năm, kỳ hạn 1-5 tháng niêm yết ở mức trần quy định là 4,75%/năm. Đối với các kỳ hạn dài hơn, lãi suất tiền gửi 6 tháng tăng lên 7,6%/năm, kỳ hạn 9 tháng niêm yết 7,7%/năm và kỳ hạn 12 tháng đạt 7,8%/năm.

    Biến động lãi suất ngân hàng trong tháng 7/2026
    Mặt bằng lãi suất huy động nhìn chung ổn định trong tháng 7/2026.

    Tương tự, Ngân hàng Bắc Á (Bac A Bank) tăng đồng loạt 0,2 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng. Hiện tại, Bac A Bank áp dụng lãi suất 0,5%/năm cho kỳ hạn 1-3 tuần, 4,75%/năm cho kỳ hạn 1-5 tháng. Đáng chú ý, lãi suất tại nhà băng này đạt 7,05%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng và kỳ hạn 12 tháng đạt mức 7,1%/năm. Các kỳ hạn từ 13 đến 36 tháng được ấn định ở mức 6,95%/năm.

    BaoViet Bank hạ lãi suất, thị trường phân hóa

    Ở chiều ngược lại, BaoViet Bank là ngân hàng duy nhất điều chỉnh giảm lãi suất huy động trong tháng 7 với mức giảm 0,2 điểm phần trăm cho các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng. Biểu lãi suất trực tuyến của ngân hàng này hiện niêm yết kỳ hạn 1-3 tuần ở 0,3%/năm, kỳ hạn 1-5 tháng ở 4,75%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng đạt 6,4%/năm và kỳ hạn 12-36 tháng ở mức 6,5%/năm.

    Trong khi đó, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục giữ nguyên mức niêm yết: kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,75%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng ở mức 6,6%/năm và kỳ hạn 12-18 tháng đạt 6,8%/năm.

    Bảng tổng hợp lãi suất niêm yết ngày 31/7/2026

    Ngân hàng3 tháng (%)6 tháng (%)9 tháng (%)12 tháng (%)18 tháng (%)
    Agribank4,756,66,66,86,8
    BIDV4,756,66,66,86,8
    Vietcombank4,756,66,66,86,8
    VietinBank4,756,66,66,86,8
    ABBANK4,06,256,256,255,8
    ACB4,757,67,77,8-
    Bac A Bank4,757,057,057,16,95
    BaoViet Bank4,756,46,46,56,5
    BVBank4,756,76,76,96,7
    Eximbank4,75,45,45,35,3
    GPBank3,75,255,355,555,55
    HDBank4,35,04,85,35,6
    KienlongBank4,25,55,25,55,15
    LPBank4,656,86,86,96,95
    MB4,75,85,86,356,35
    MBV4,757,07,07,07,0
    MSB4,756,36,36,86,6
    Nam A Bank4,756,46,66,66,9
    NCB4,756,26,26,46,7
    OCB4,756,66,66,96,8
    PGBank4,756,96,97,06,8
    PVComBank4,755,35,35,66,3
    Sacombank4,56,46,46,66,6
    Saigonbank4,756,96,77,27,0
    SCB1,92,92,93,73,9
    SeABank4,454,955,155,35,75
    SHB4,656,26,46,56,6
    Techcombank4,656,556,556,755,85
    TPBank4,756,056,056,256,25
    VCBNeo4,757,07,07,07,0
    VIB4,455,75,87,05,9
    Viet A Bank4,756,06,06,16,2
    VietBank4,65,96,06,16,4
    Vikki Bank4,76,06,06,16,1
    VPBank4,656,06,06,06,0

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      Thuế - Tài chính
      Lãi suất ngân hàng ngày 31/7/2026: ACB tăng 0,5 điểm phần trăm tại kỳ hạn trung hạn
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