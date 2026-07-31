Lãi suất ngân hàng ngày 31/7/2026: ACB tăng 0,5 điểm phần trăm tại kỳ hạn trung hạn
Mặt bằng lãi suất tiết kiệm tháng 7/2026 duy trì sự ổn định. ACB và Bac A Bank điều chỉnh tăng đến 0,5%, trong khi BaoViet Bank là đơn vị duy nhất hạ lãi suất.
Mặt bằng lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng thương mại trong tháng 7/2026 ghi nhận trạng thái ổn định trên diện rộng. Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận đợt điều chỉnh đơn lẻ ở một số đơn vị nhằm gia tăng sức hút tiền gửi ở các kỳ hạn trung và dài hạn.
ACB và Bac A Bank điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi
Trong tháng 7/2026, Ngân hàng Á Châu (ACB) thực hiện điều chỉnh tăng 0,5 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn tiền gửi từ 6 đến 12 tháng. Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến của ACB, kỳ hạn 1 đến dưới 4 tuần đạt 0,5%/năm, kỳ hạn 1-5 tháng niêm yết ở mức trần quy định là 4,75%/năm. Đối với các kỳ hạn dài hơn, lãi suất tiền gửi 6 tháng tăng lên 7,6%/năm, kỳ hạn 9 tháng niêm yết 7,7%/năm và kỳ hạn 12 tháng đạt 7,8%/năm.
Tương tự, Ngân hàng Bắc Á (Bac A Bank) tăng đồng loạt 0,2 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng. Hiện tại, Bac A Bank áp dụng lãi suất 0,5%/năm cho kỳ hạn 1-3 tuần, 4,75%/năm cho kỳ hạn 1-5 tháng. Đáng chú ý, lãi suất tại nhà băng này đạt 7,05%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng và kỳ hạn 12 tháng đạt mức 7,1%/năm. Các kỳ hạn từ 13 đến 36 tháng được ấn định ở mức 6,95%/năm.
BaoViet Bank hạ lãi suất, thị trường phân hóa
Ở chiều ngược lại, BaoViet Bank là ngân hàng duy nhất điều chỉnh giảm lãi suất huy động trong tháng 7 với mức giảm 0,2 điểm phần trăm cho các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng. Biểu lãi suất trực tuyến của ngân hàng này hiện niêm yết kỳ hạn 1-3 tuần ở 0,3%/năm, kỳ hạn 1-5 tháng ở 4,75%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng đạt 6,4%/năm và kỳ hạn 12-36 tháng ở mức 6,5%/năm.
Trong khi đó, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục giữ nguyên mức niêm yết: kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,75%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng ở mức 6,6%/năm và kỳ hạn 12-18 tháng đạt 6,8%/năm.
Bảng tổng hợp lãi suất niêm yết ngày 31/7/2026
|Ngân hàng
|3 tháng (%)
|6 tháng (%)
|9 tháng (%)
|12 tháng (%)
|18 tháng (%)
|Agribank
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|BIDV
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|Vietcombank
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|VietinBank
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|ABBANK
|4,0
|6,25
|6,25
|6,25
|5,8
|ACB
|4,75
|7,6
|7,7
|7,8
|-
|Bac A Bank
|4,75
|7,05
|7,05
|7,1
|6,95
|BaoViet Bank
|4,75
|6,4
|6,4
|6,5
|6,5
|BVBank
|4,75
|6,7
|6,7
|6,9
|6,7
|Eximbank
|4,7
|5,4
|5,4
|5,3
|5,3
|GPBank
|3,7
|5,25
|5,35
|5,55
|5,55
|HDBank
|4,3
|5,0
|4,8
|5,3
|5,6
|KienlongBank
|4,2
|5,5
|5,2
|5,5
|5,15
|LPBank
|4,65
|6,8
|6,8
|6,9
|6,95
|MB
|4,7
|5,8
|5,8
|6,35
|6,35
|MBV
|4,75
|7,0
|7,0
|7,0
|7,0
|MSB
|4,75
|6,3
|6,3
|6,8
|6,6
|Nam A Bank
|4,75
|6,4
|6,6
|6,6
|6,9
|NCB
|4,75
|6,2
|6,2
|6,4
|6,7
|OCB
|4,75
|6,6
|6,6
|6,9
|6,8
|PGBank
|4,75
|6,9
|6,9
|7,0
|6,8
|PVComBank
|4,75
|5,3
|5,3
|5,6
|6,3
|Sacombank
|4,5
|6,4
|6,4
|6,6
|6,6
|Saigonbank
|4,75
|6,9
|6,7
|7,2
|7,0
|SCB
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SeABank
|4,45
|4,95
|5,15
|5,3
|5,75
|SHB
|4,65
|6,2
|6,4
|6,5
|6,6
|Techcombank
|4,65
|6,55
|6,55
|6,75
|5,85
|TPBank
|4,75
|6,05
|6,05
|6,25
|6,25
|VCBNeo
|4,75
|7,0
|7,0
|7,0
|7,0
|VIB
|4,45
|5,7
|5,8
|7,0
|5,9
|Viet A Bank
|4,75
|6,0
|6,0
|6,1
|6,2
|VietBank
|4,6
|5,9
|6,0
|6,1
|6,4
|Vikki Bank
|4,7
|6,0
|6,0
|6,1
|6,1
|VPBank
|4,65
|6,0
|6,0
|6,0
|6,0