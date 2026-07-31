Lãi suất ngân hàng ngày 31/7/2026: ACB tăng 0,5 điểm phần trăm tại kỳ hạn trung hạn Mặt bằng lãi suất tiết kiệm tháng 7/2026 duy trì sự ổn định. ACB và Bac A Bank điều chỉnh tăng đến 0,5%, trong khi BaoViet Bank là đơn vị duy nhất hạ lãi suất.

Mặt bằng lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng thương mại trong tháng 7/2026 ghi nhận trạng thái ổn định trên diện rộng. Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận đợt điều chỉnh đơn lẻ ở một số đơn vị nhằm gia tăng sức hút tiền gửi ở các kỳ hạn trung và dài hạn.

ACB và Bac A Bank điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi

Trong tháng 7/2026, Ngân hàng Á Châu (ACB) thực hiện điều chỉnh tăng 0,5 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn tiền gửi từ 6 đến 12 tháng. Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến của ACB, kỳ hạn 1 đến dưới 4 tuần đạt 0,5%/năm, kỳ hạn 1-5 tháng niêm yết ở mức trần quy định là 4,75%/năm. Đối với các kỳ hạn dài hơn, lãi suất tiền gửi 6 tháng tăng lên 7,6%/năm, kỳ hạn 9 tháng niêm yết 7,7%/năm và kỳ hạn 12 tháng đạt 7,8%/năm.

Mặt bằng lãi suất huy động nhìn chung ổn định trong tháng 7/2026.

Tương tự, Ngân hàng Bắc Á (Bac A Bank) tăng đồng loạt 0,2 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng. Hiện tại, Bac A Bank áp dụng lãi suất 0,5%/năm cho kỳ hạn 1-3 tuần, 4,75%/năm cho kỳ hạn 1-5 tháng. Đáng chú ý, lãi suất tại nhà băng này đạt 7,05%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng và kỳ hạn 12 tháng đạt mức 7,1%/năm. Các kỳ hạn từ 13 đến 36 tháng được ấn định ở mức 6,95%/năm.

BaoViet Bank hạ lãi suất, thị trường phân hóa

Ở chiều ngược lại, BaoViet Bank là ngân hàng duy nhất điều chỉnh giảm lãi suất huy động trong tháng 7 với mức giảm 0,2 điểm phần trăm cho các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng. Biểu lãi suất trực tuyến của ngân hàng này hiện niêm yết kỳ hạn 1-3 tuần ở 0,3%/năm, kỳ hạn 1-5 tháng ở 4,75%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng đạt 6,4%/năm và kỳ hạn 12-36 tháng ở mức 6,5%/năm.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục giữ nguyên mức niêm yết: kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,75%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng ở mức 6,6%/năm và kỳ hạn 12-18 tháng đạt 6,8%/năm.

Bảng tổng hợp lãi suất niêm yết ngày 31/7/2026