Lãi suất ngân hàng ngày 3/7/2026: Lãi suất huy động thực tế chạm mốc 9,2%/năm Thị trường ghi nhận hiện tượng lãi suất huy động thực tế vượt xa mức niêm yết công khai, đạt đỉnh 9,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Nhiều nhà băng âm thầm đẩy lãi suất lên cao để thu hút dòng vốn từ 100 triệu đồng.

Theo khảo sát thị trường ngày 3/7/2026, mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại đang có dấu hiệu tăng mạnh. Đáng chú ý, mức lãi suất thực tế mà khách hàng nhận được đang cao hơn đáng kể so với biểu lãi suất niêm yết công khai, với mức chênh lệch lên tới gần 3%.

Lãi suất huy động âm thầm vượt ngưỡng 9%/năm

Dù biểu lãi suất niêm yết cao nhất tại nhiều đơn vị chỉ dừng lại ở mức 6,3%/năm, nhưng trên thực tế, các cuộc đua lãi suất ngầm đang diễn ra sôi động. Tại ngân hàng P., khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng với số tiền từ 100 triệu đồng có thể hưởng mức lãi suất lên tới 9,2%/năm. Thậm chí, với kỳ hạn ngắn 6 tháng, ngân hàng này cũng sẵn sàng trả mức lãi suất 9%/năm.

Lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng đang có xu hướng tăng mạnh so với giai đoạn trước.

Tình trạng tương tự cũng ghi nhận tại một số nhà băng khác tại TP.HCM. Một ngân hàng thương mại cổ phần đang áp dụng mức lãi suất 9,1%/năm cho khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng, kỳ hạn 12 tháng. Tại ngân hàng V., dù lãi suất niêm yết chỉ 6%/năm, nhưng khách hàng thực tế nhận được 8,6%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng nếu đáp ứng điều kiện về số dư tối thiểu.

Phân hóa lãi suất giữa các nhóm ngân hàng

Bên cạnh các thỏa thuận riêng, một số ngân hàng đã công khai các chương trình ưu đãi lãi suất trong tháng 7. Cake by VPBank áp dụng mức lãi suất huy động cao nhất 8,9%/năm, trong khi SeABank công bố mức 8,55%/năm tại một số kỳ hạn nhất định. Các ngân hàng như HDBank, BVBank, VPBank cũng triển khai loạt chương trình cộng thêm lãi suất hoặc tặng quà để giữ chân người gửi tiền.

Tại ngân hàng N., biểu lãi suất tại quầy đang được ưu tiên cao hơn so với gửi trực tuyến. Cụ thể, kỳ hạn 12 tháng tại quầy đạt 8,8%/năm, trong khi trực tuyến là 8,3%/năm. Các kỳ hạn dài từ 13-36 tháng tại đơn vị này có thể lên tới 8,9%/năm.

Biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 3/7/2026

Dưới đây là bảng lãi suất niêm yết công khai tại một số ngân hàng (đơn vị: %/năm). Lưu ý, lãi suất thực tế có thể cao hơn tùy theo thỏa thuận và số tiền gửi:

Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,8 6,8 Vietcombank 4,75 6,6 6,8 6,8 VietinBank 4,75 6,6 6,8 6,8 ACB 4,75 7,1 7,3 - LPBank 4,6 6,8 6,9 6,95 Saigonbank 4,75 6,9 7,2 7 Techcombank 4,35 6,55 6,75 5,85 TPBank 4,75 6,05 6,25 6,25 VIB 4,35 5,7 7 5,9 SCB 1,6 2,9 3,7 3,9

Thị trường tài chính đang chứng kiến sự dịch chuyển dòng vốn khi các ngân hàng tư nhân liên tục điều chỉnh tăng lãi suất để gia tăng tính cạnh tranh. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh (Big4) vẫn duy trì mức lãi suất niêm yết ổn định quanh ngưỡng 6,8%/năm cho các kỳ hạn dài.