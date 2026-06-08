Lãi suất ngân hàng ngày 6/8/2026: BIDV rút lại mức tăng, đưa lãi suất về 6,6%/năm BIDV nhanh chóng đưa biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến trở lại mức cũ sau điều chỉnh, bằng niêm yết của Agribank và VietinBank trong ngày 06/08/2026.

Ngày 06/08/2026, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đưa biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến trở lại mức niêm yết cũ sau đợt điều chỉnh tăng trước đó. Động thái này đưa lãi suất huy động của BIDV tái lập trạng thái cân bằng với nhóm các ngân hàng thương mại nhà nước.

Diễn biến biểu lãi suất tại nhóm ngân hàng Big4

Trước đó, BIDV điều chỉnh tăng lãi suất huy động trực tuyến thêm 0,6 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng và tăng 0,4 điểm phần trăm đối với kỳ hạn từ 13 đến 36 tháng. Mức điều chỉnh này từng đưa BIDV lên vị trí cao nhất trong nhóm Big4, đạt 7,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7,2%/năm cho các kỳ hạn 6-11 tháng cũng như 13-36 tháng.

Tuy nhiên, ngân hàng công bố biểu lãi suất mới với việc điều chỉnh giảm toàn bộ các kỳ hạn vừa tăng về mức ban đầu. Cụ thể, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6-12 tháng giảm 0,6 điểm phần trăm về 6,6%/năm; kỳ hạn 13-36 tháng giảm 0,4 điểm phần trăm về 6,8%/năm. Lãi suất các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng duy trì ổn định ở mức 4,75%/năm.

Sau động thái này, biểu lãi suất của BIDV quay trở lại mức tương đương với Agribank và VietinBank trên tất cả các kỳ hạn. So với Vietcombank, mức lãi suất tương đồng ở các kỳ hạn từ 1 đến 18 tháng. Riêng kỳ hạn 24 tháng, Vietcombank niêm yết ở mức 6,3%/năm, thấp hơn 0,5 điểm phần trăm so với ba ngân hàng còn lại trong nhóm.

Sự phân hóa trên thị trường tiền tệ

Tính từ đầu tháng 8/2026, thị trường ghi nhận sự điều chỉnh trái chiều giữa các khối ngân hàng. Bên cạnh động thái đưa lãi suất về mức cũ của BIDV, LPBank thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn, trong khi SeABank công bố giảm lãi suất niêm yết.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 6/8/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến (%/năm) tại các ngân hàng thương mại ghi nhận vào ngày 06/08/2026: