Lãi suất ngân hàng ngày 7/7/2026: Đua khuyến mãi huy động, cao nhất chạm mốc 8,9% Các ngân hàng thương mại tận dụng ngày "đôi" 7/7 để tung ra các gói lãi suất đặc biệt, đẩy mức chi trả thực tế lên tới 8,9%/năm nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi.

Trong ngày 7/7/2026, thị trường tài chính ghi nhận làn sóng ưu đãi lãi suất huy động mạnh mẽ từ các ngân hàng thương mại. Tương tự như các chiến dịch "săn sale" trên sàn thương mại điện tử, nhiều đơn vị đã áp dụng mức lãi suất thưởng và quà tặng giá trị cho khách hàng gửi tiền trong ngày này.

Lãi suất thực tế vượt xa mức niêm yết

Ghi nhận tại thị trường TP. Hà Nội, nhiều khách hàng cho biết đã nhận được các lời mời gửi tiết kiệm với lãi suất thỏa thuận cao hơn đáng kể so với biểu lãi suất công bố. Cụ thể, anh Bùi Văn Trung (Phường Hà Đông, TP. Hà Nội) chia sẻ việc được một ngân hàng thương mại cổ phần tại phố Phương Mai, TP. Hà Nội mời gửi tiền với lãi suất 8,3%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, áp dụng cho khoản vay từ 100.000.000 đồng trở lên. Đáng chú ý, mức lãi suất niêm yết cao nhất của đơn vị này trước đó chỉ ở mức 6,0%/năm.

Techcombank cũng triển khai chương trình cộng thêm 0,8 điểm phần trăm cho khách hàng mở tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng vào các ngày thứ Hai hàng tuần. Sau khi cộng thêm, lãi suất thực tế tại đơn vị này đạt mức 7,35%/năm.

Ngân hàng tung nhiều ưu đãi về lãi suất huy động tiền gửi trong tháng 7. Ảnh: Hoàng Hà.

Các mốc lãi suất cao nhất thị trường

Nhóm ngân hàng số và ngân hàng thương mại cổ phần đang dẫn đầu về mức chi trả lãi suất trong tháng 7/2026. Ngân hàng số Cake công bố mức lãi suất lên tới 8,9%/năm cho kỳ hạn từ 10 đến 24 tháng đối với khoản tiền gửi từ 200.000.000 đồng. Với các khoản tiền nhỏ hơn từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, ngân hàng này cũng cộng thêm từ 1,0% đến 1,3% vào lãi suất gốc.

Tại ngân hàng VIB, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng hiện ở mức 8,0%/năm cho khoản gửi từ 2.000.000 đồng. Đối với kỳ hạn dài 36 tháng, khách hàng lĩnh lãi định kỳ 6 tháng có thể hưởng mức lãi suất 8,3%/năm.

Bên cạnh lãi suất, các hình thức khuyến mãi hiện vật cũng được đẩy mạnh. Vikki Bank tổ chức chương trình tặng vàng SJC cho khách hàng có tổng số tiền gửi cao nhất trong tuần đầu tháng 7, với điều kiện tiền gửi từ 100.000.000 đồng cho kỳ hạn trên 6 tháng. Trong khi đó, HDBank chọn hình thức hoàn tiền 10% cho các giao dịch trực tuyến phát sinh trong ngày 7/7.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 7/7/2026

Dưới đây là bảng so sánh lãi suất niêm yết tại một số ngân hàng tiêu biểu (đơn vị: %/năm):

NGÂN HÀNG 3 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 6,6 6,8 6,8 SAIGONBANK 4,75 6,9 7,2 7,0 PGBANK 4,75 6,9 7,0 6,8 BAC A BANK 4,55 6,85 6,9 6,75 LPBANK 4,65 6,8 6,9 6,95

Nhìn chung, nhóm ngân hàng quốc doanh (Big 4) vẫn duy trì sự ổn định với mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng quanh ngưỡng 6,8%/năm. Sự biến động chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quy mô vừa và nhỏ với các chương trình ưu đãi ngắn hạn nhằm gia tăng quy mô vốn huy động trong giai đoạn giữa năm.