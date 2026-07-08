Lãi suất ngân hàng ngày 7/8/2026: Chứng chỉ tiền gửi chạm mốc 9%/năm Thị trường ghi nhận đợt phát hành chứng chỉ tiền gửi rộng rãi với lãi suất cao nhất tới 9%/năm nhằm cải thiện thanh khoản và đa dạng hóa nguồn vốn huy động.

Ngày 7/8/2026, thị trường tài chính ghi nhận xu hướng các ngân hàng thương mại gia tăng huy động vốn thông qua việc phát hành giấy tờ có giá. Lãi suất chứng chỉ tiền gửi hiện niêm yết ở mức vượt trội so với kênh tiết kiệm thông thường, đạt cao nhất 9%/năm.

Thị trường chứng chỉ tiền gửi ghi nhận mức lãi suất lên tới 9%/năm

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) áp dụng mức lãi suất cao nhất lên đến 9%/năm đối với chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 13 tháng, dành cho hạn mức từ 100 triệu đồng. Ở các kỳ hạn ngắn hơn, VPBank áp dụng mức 7,3%/năm cho kỳ hạn 1 tháng đến dưới 2 tháng; 7,5%/năm cho kỳ hạn 2 tháng đến dưới 3 tháng và 8%/năm cho kỳ hạn 3 tháng đến dưới 6 tháng. Đối với chứng chỉ tiền gửi giá trị từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, mức lãi suất cao nhất đạt 7,8%/năm.

Tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), chương trình huy động vốn qua phát hành chứng chỉ tiền gửi dành riêng cho khách hàng nước ngoài niêm yết lãi suất lên đến 8,5%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng. Mệnh giá quy định từ 100 triệu đồng (bội số của 10 triệu đồng) và khách hàng có thể chuyển nhượng trực tiếp tại quầy. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến thông thường cao nhất tại OCB là 7,3%/năm đối với kỳ hạn 36 tháng, số tiền gửi trên 500 triệu đồng.

Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai chứng chỉ tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng VCB Digibank với mệnh giá 100.000 đồng/chứng chỉ. Lãi suất niêm yết cho kỳ hạn 6 tháng là 7,5%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 7,7%/năm và kỳ hạn 12 tháng đạt 7,9%/năm.

Áp lực thanh khoản và giải pháp đa dạng hóa nguồn vốn

Đánh giá về diễn biến thị trường, ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), nhận định việc phát hành giấy tờ có giá là giải pháp quan trọng giúp ngân hàng tối ưu hóa bài toán thanh khoản. Trong 6 tháng đầu năm 2026, bên cạnh huy động tiền gửi từ khách hàng, MB triển khai đồng thời việc vay trái phiếu quốc tế và phát hành chứng chỉ tiền gửi. Hiện MB duy trì mức lãi suất chứng chỉ tiền gửi từ 7 - 7,1%/năm cho các kỳ hạn 3 - 6 tháng.

Đối với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, khảo sát ngày 7/8/2026 cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngân hàng. Nhóm ngân hàng quốc doanh (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank) giữ mức lãi suất đồng nhất: kỳ hạn 3 tháng đạt 4,75%/năm, kỳ hạn 6 - 9 tháng đạt 6,6%/năm, kỳ hạn 12 - 18 tháng ở mức 6,8%/năm.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 7/8/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động tiền gửi trực tuyến (%/năm) tại các ngân hàng thương mại: