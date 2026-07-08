Lãi suất ngân hàng ngày 8/7: NCB niêm yết mức 9,2%/năm cho sản phẩm tiết kiệm mới Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa thiết lập mặt bằng lãi suất mới khi công khai niêm yết mức 9,2%/năm cho kỳ hạn dài, đánh dấu mức lãi suất huy động cao nhất toàn hệ thống hiện nay.

Trong báo cáo cập nhật thị trường ngày 8/7/2026, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã trở thành đơn vị đầu tiên công khai niêm yết lãi suất huy động vượt ngưỡng 9%/năm. Đây là diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh các ngân hàng thương mại đang có sự phân hóa rõ rệt về chiến lược huy động vốn.

NCB thiết lập đỉnh lãi suất mới với sản phẩm đặc quyền

Mức lãi suất 9,2%/năm được NCB áp dụng cho sản phẩm tiết kiệm mới mang tên NCB Signature Saving. Theo biểu lãi suất vừa công bố, nhà băng này áp dụng lộ trình tăng dần theo kỳ hạn gửi, cụ thể:

Kỳ hạn 6 tháng: 8,6%/năm

8,6%/năm Kỳ hạn 12 tháng: 8,8%/năm

8,8%/năm Kỳ hạn 24 tháng: 9,1%/năm

9,1%/năm Kỳ hạn 36 tháng: 9,2%/năm (Mức cao nhất)

Bên cạnh việc đẩy mạnh lãi suất, NCB còn triển khai chương trình khuyến mại quy mô lớn dựa trên giá trị tiền gửi. Khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng sẽ nhận điểm thưởng trị giá 25 triệu đồng; mức thưởng tăng lên 125 triệu đồng cho khoản gửi 5 tỷ đồng và đạt 250 triệu đồng đối với các khoản gửi từ 10 tỷ đồng trở lên.

Phân hóa lãi suất giữa các sản phẩm trực tuyến và truyền thống

Ngoài sản phẩm đặc quyền, NCB vẫn duy trì biểu lãi suất cho các sản phẩm thông thường ở mức cạnh tranh so với mặt bằng chung. Đối với hình thức gửi trực tuyến (Tiết kiệm An Phú), lãi suất kỳ hạn 12 tháng hiện ở mức 6,4%/năm và kỳ hạn từ 24 tháng trở lên đạt 6,8%/năm.

Đối với chứng chỉ tiền gửi An Phát Lộc, ngân hàng này niêm yết mức 7%/năm cho các kỳ hạn dài như 18, 24 và 84 tháng nếu lĩnh lãi định kỳ 6 tháng/lần. Nếu khách hàng chọn lĩnh lãi 12 tháng/lần, mức lãi suất sẽ lên tới 7,2%/năm.

Tương quan lãi suất huy động trên thị trường ngày 8/7/2026

So với nhóm ngân hàng quốc doanh (Big 4), mức lãi suất của NCB đang có sự chênh lệch đáng kể. Hiện tại, Agribank, BIDV và Vietcombank đang duy trì mức lãi suất trực tuyến cho kỳ hạn 12 tháng ở ngưỡng 6,8%/năm.

Dưới đây là bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến tại một số ngân hàng tiêu biểu ghi nhận trong sáng nay:

Ngân hàng 3 tháng (%) 6 tháng (%) 12 tháng (%) 18 tháng (%) Agribank/BIDV/VCB 4,75 6,6 6,8 6,8 ACB 4,75 7,1 7,2 7,3 Saigonbank 4,75 6,9 7,2 7 Techcombank 4,65 6,55 6,75 5,85 NCB (An Phú) 4,75 6,2 6,4 6,7 SCB 1,9 2,9 3,7 3,9

Thị trường hiện ghi nhận sự thận trọng từ một số nhà băng lớn như SCB với mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng chỉ ở mức 3,7%/năm. Ngược lại, các ngân hàng quy mô nhỏ hơn đang tích cực sử dụng công cụ lãi suất và các sản phẩm chuyên biệt để thu hút nguồn vốn trung và dài hạn.