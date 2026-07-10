Lãi suất ngân hàng ngoại ngày 10/7/2026: Mức huy động cao nhất đạt 7,8%/năm Ngày 10/7/2026, lãi suất tại các ngân hàng nước ngoài ghi nhận sự phân hóa lớn. Trong khi HSBC duy trì mức thấp, Woori Bank đẩy lãi suất lên tới 7,8%/năm.

Ghi nhận trong phiên giao dịch ngày 10/7/2026, mặt bằng lãi suất huy động tại nhóm ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam cho thấy sự phân hóa mạnh mẽ. Mặc dù xu hướng chung là giảm so với giai đoạn tháng 4/2026, một số định chế tài chính vẫn duy trì các sản phẩm tích lũy với mức lãi suất vượt trội nhằm thu hút dòng tiền dài hạn.

Nhóm ngân hàng niêm yết lãi suất trên 7%/năm

Đáng chú ý nhất trên thị trường hiện nay là Woori Bank với sản phẩm tiền gửi tích lũy định kỳ cố định. Nhà băng đến từ Hàn Quốc này đang niêm yết mức lãi suất lên tới 7,8%/năm cho kỳ hạn từ 24 đến 60 tháng. Tuy nhiên, đây là mức lãi suất đi kèm điều kiện khắt khe: khách hàng phải nộp đủ số tiền mục tiêu cam kết hàng tháng. Trong trường hợp không thực hiện đúng cam kết, lãi suất sẽ bị điều chỉnh về mức 0,1%/năm.

Bên cạnh đó, Woori Bank cũng áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất tối đa 1,5 điểm phần trăm cho sản phẩm "Free Saving", đưa lãi suất thực tế lên mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng và 6,5%/năm cho kỳ hạn 12-24 tháng.

Hai đại diện đến từ Malaysia là Public Bank Việt Nam và Hong Leong Bank Việt Nam cũng duy trì vị thế cạnh tranh. Public Bank niêm yết lãi suất cao nhất 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng, trong khi các kỳ hạn từ 12-17 tháng dao động từ 6,6% đến 6,8%/năm. Tương tự, Hong Leong Bank áp dụng mức 7%/năm cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng.

Xu hướng điều chỉnh giảm tại các ngân hàng lớn

Trái ngược với sự sôi động của nhóm ngân hàng trên, nhiều định chế tài chính lớn khác lại có động thái thắt chặt chi phí huy động vốn. HSBC Việt Nam hiện là đơn vị có mức lãi suất thấp nhất thị trường khi niêm yết chỉ 1%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và cao nhất chỉ đạt 3,65%/năm cho các kỳ hạn từ 18 tháng trở lên.

UOB Việt Nam cũng vừa thực hiện đợt điều chỉnh giảm mạnh lãi suất huy động trực tuyến. Cụ thể, lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ cho các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng đã giảm từ mức 8,1%/năm xuống còn 6,7%/năm.

Bảng lãi suất huy động niêm yết tại một số ngân hàng nước ngoài (%/năm)

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG Woori Bank 3,2 3,7 4,5 5,9 6,3 HSBC 1 2,25 2,75 3,25 3,65 Shinhan Bank 4 4,3 5,4 6,2 6,5 Public Bank 4,75 4,75 6,1 6,6 7 UOB Việt Nam 4,73 4,73 6,7 6,7 - Hong Leong Bank 4,6 4,75 6,8 7 - CIMB Việt Nam 4,75 4,75 6,2 6,6 -

Nhìn chung, dù mặt bằng lãi suất có xu hướng hạ nhiệt, nhóm ngân hàng ngoại vẫn cung cấp những lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng có kế hoạch tài chính dài hạn và kỷ luật. Việc lựa chọn ngân hàng hiện nay không chỉ dựa trên con số lãi suất niêm yết mà còn phụ thuộc vào các điều kiện đi kèm và tính ổn định của dòng tiền gửi.