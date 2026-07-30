Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,75%/năm: Giải pháp tối ưu thanh khoản Thị trường ghi nhận lãi suất tiền gửi ngắn hạn 1-3 tháng dao động từ 4,5% đến 4,75%/năm, trở thành công cụ linh hoạt cho dòng vốn xoay vòng theo quý.

Trong phân khúc tiền gửi ngắn hạn, sản phẩm tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng hiện duy trì mức lãi suất phổ biến từ 4,5% đến 4,75%/năm. Đây được coi là giải pháp cân bằng giữa hiệu suất sinh lời và tính thanh khoản, giúp người gửi tiền dễ dàng tái định hình kế hoạch tài chính theo diễn biến thị trường.

Lợi thế xoay vòng vốn và tối ưu hóa dòng tiền

Khác với các kỳ hạn dài hạn bị cố định lãi suất trong thời gian từ 12 đến 36 tháng, kỳ hạn 3 tháng cho phép nhà đầu tư cá nhân ứng biến linh hoạt trước các đợt điều chỉnh chính sách tiền tệ. Với chu kỳ ngắn, dòng tiền không bị thắt chặt quá lâu nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ sinh lời vượt trội so với tiền gửi không kỳ hạn.

Sản phẩm tài chính này phù hợp với ba nhóm khách hàng chính trên thị trường:

Nhóm ưu tiên quản trị rủi ro: Những người có nhu cầu bảo toàn vốn nhưng chưa xác định được mục tiêu sử dụng tiền trong trung và dài hạn. Sau mỗi đợt đáo hạn 3 tháng, người gửi có thể rút tiền mặt hoặc chuyển sang kỳ hạn khác mà không gánh chịu chi phí cơ hội quá lớn.

Những người có nhu cầu bảo toàn vốn nhưng chưa xác định được mục tiêu sử dụng tiền trong trung và dài hạn. Sau mỗi đợt đáo hạn 3 tháng, người gửi có thể rút tiền mặt hoặc chuyển sang kỳ hạn khác mà không gánh chịu chi phí cơ hội quá lớn. Nhóm khách hàng mới tích lũy: Các cá nhân bắt đầu xây dựng kỷ luật tài chính với quy mô vốn nhàn rỗi nhỏ, cần duy trì khả năng tiếp cận vốn chủ động.

Các cá nhân bắt đầu xây dựng kỷ luật tài chính với quy mô vốn nhàn rỗi nhỏ, cần duy trì khả năng tiếp cận vốn chủ động. Nhóm tối ưu hóa lãi suất: Nhà đầu tư tranh thủ các đợt ưu đãi ngắn hạn từ các ngân hàng thương mại để đạt mức lãi suất tối đa, sau đó tiếp tục đánh giá lại thị trường khi hết chu kỳ 3 tháng.

Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng được nhiều người ưu tiên vì tính linh hoạt cao. Ảnh: Nam Khánh.

Khuyến nghị kỹ thuật để tối đa hóa tỷ suất sinh lời

Để tối ưu hóa lợi nhuận khi tham gia gửi tiết kiệm ngắn hạn, các chuyên gia tài chính khuyến cáo người gửi tiền cần lưu ý các yếu tố kỹ thuật sau:

So sánh biên độ lãi suất giữa các kênh: Lãi suất niêm yết có sự chênh lệch rõ rệt giữa hình thức gửi tại gõ cửa giao dịch và gửi trực tuyến (online), cũng như giữa các nhóm ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng có vốn nhà nước.

Rủi ro tất toán trước hạn: Trong trường hợp khách hàng rút tiền trước khi tròn chu kỳ 3 tháng, toàn bộ khoản tiền gửi sẽ bị áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn, chỉ dao động từ 0,1% đến 0,2%/năm. Do đó, việc phân bổ dòng tiền đúng mốc thời gian là điều kiện tiên quyết để bảo lưu lợi nhuận.

Tận dụng công cụ thay thế và chương trình cộng lãi: Bên cạnh sản phẩm tiết kiệm truyền thống, một số ngân hàng triển khai các hình thức chứng chỉ tiền gửi hoặc chương trình ưu đãi lãi suất cộng thêm, giúp nâng tỷ suất sinh lời lên mức 7,0% đến 8,0%/năm cho các kỳ hạn ngắn. Việc theo dõi sát lịch đáo hạn giúp người gửi tiền nhanh chóng chuyển dịch dòng vốn sang các kênh có lợi thế hơn khi mặt bằng lãi suất thị trường có sự điều chỉnh.