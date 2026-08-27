Lãi suất vay mua bất động sản vượt 10%/năm, áp lực thả nổi lên gần 17%/năm Lãi suất vay mua nhà ghi nhận điều chỉnh tăng trên toàn hệ thống, với nhiều gói cố định từ 10% đến 13%/năm và mức thả nổi sau ưu đãi có thể lên tới 16,8%/năm.

Mặt bằng lãi suất cho vay mua bất động sản tại các ngân hàng thương mại đang được điều chỉnh theo xu hướng tăng, với mức niêm yết phổ biến trên 10%/năm. Sau giai đoạn ưu đãi cố định, biên độ cộng thả nổi có thể đẩy lãi suất thực tế lên mức gần 17%/năm, tạo áp lực tài chính trực tiếp lên người vay.

Lãi suất vay mua nhà thực tế tại nhóm Big4 và ngân hàng cổ phần

Theo khảo sát, biểu lãi suất cho vay mua bất động sản có tài sản bảo đảm niêm yết tại các ngân hàng có sự phân hóa rõ rệt. Cụ thể, Vietcombank, VietinBank và BIDV cùng niêm yết mức 9,5%/năm; Agribank ở mức 10,5%/năm; SHB ở mức 10,0%/năm; HDBank 10,6%/năm; MB và MSB 10,8%/năm; VIB 11,4%/năm; ACB và Sacombank 12,0%/năm; TPBank 12,03%/năm và VPBank ở mức 12,3%/năm.

Tuy nhiên, mức lãi suất thực tế áp dụng cho từng hợp đồng tín dụng thường cao hơn con số niêm yết tùy thuộc vào hồ sơ và kỳ hạn cố định. Tại BIDV, gói vay mua bất động sản cố định trong 3 năm đầu ghi nhận mức 12,8%/năm. Sau thời gian này, lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất cơ sở cộng thêm biên độ từ 3,0% đến 4,0%/năm, đưa chi phí vay vốn sau ưu đãi lên khoảng 15,8% đến 16,8%/năm.

Nhiều chủ đầu tư tìm cách hỗ trợ lãi suất cho khách mua nhà. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Tại SeABank, lãi suất cố định kỳ hạn 3 tháng áp dụng ở mức 8,5%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 12,5%/năm và kỳ hạn 24 tháng là 13,0%/năm đối với khách hàng thông thường. Khách hàng thuộc các dự án liên kết trong hệ sinh thái được giảm 0,5 đến 1,05 điểm phần trăm. Đối với các khoản vay cố định 12 tháng, mức ghi nhận thực tế tại MSB là 11,5%/năm (tăng từ mức 10,49%/năm của tháng trước), MB ở mức 12,0%/năm và Vietcombank dao động trong khoảng 13,0% đến 14,0%/năm.

Bảng tổng hợp mức lãi suất vay mua nhà niêm yết

Ngân hàng Lãi suất niêm yết cao nhất (%/năm) BIDV, Vietcombank, VietinBank 9,50 SHB 10,00 Agribank 10,50 HDBank 10,60 MB, MSB 10,80 VIB 11,40 ACB, Sacombank 12,00 TPBank 12,03 VPBank 12,30

Áp lực phân bổ vốn và biến động từ thị trường liên ngân hàng

Định hướng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước tập trung ưu tiên dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, nông nghiệp, công nghệ cao, hạ tầng thiết yếu và nhà ở xã hội, đồng thời kiểm soát chặt chẽ rủi ro ở các phân khúc có tính đầu cơ. Do đó, nguồn vốn tín dụng dành cho bất động sản thương mại không thuộc diện ưu tiên.

Theo chuyên gia tài chính - chứng khoán Trần Phương Thảo, áp lực cân đối vốn cho các dự án trọng điểm khiến nhóm ngân hàng Big4 thu hẹp dư địa cho vay bất động sản thương mại. Dù một số ngân hàng thương mại cổ phần có mức lãi suất danh nghĩa thấp hơn, việc xét duyệt hồ sơ vẫn bị kiểm soát chặt chẽ bởi hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Bên cạnh đó, thị trường tiền tệ ghi nhận chi phí vốn ngắn hạn nhích lên. Trong phiên ngày 20/8, lãi suất vay qua đêm liên ngân hàng đạt 3,01%/năm với doanh số gần 914.000 tỷ đồng, sau đó tăng lên 3,28%/năm vào phiên 22/8 với doanh số hơn 769.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn 2 tuần cũng tăng từ 5,65%/năm lên 6,12%/năm.

Trước bối cảnh chi phí vốn tăng, các chủ đầu tư bất động sản buộc phải triển khai nhiều chính sách kích cầu. Một số doanh nghiệp áp dụng gói hỗ trợ lãi suất tối đa 30 tháng ở mức tương đương 12,0%/năm, hoặc chiết khấu trực tiếp từ 10% đến 25% giá bán đối với các hợp đồng thanh toán toàn bộ một lần.