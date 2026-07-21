Pháp luật Lái xe khách buồn ngủ gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A Nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng là do lái xe Trần Thanh Hải buồn ngủ, không làm chủ tay lái nên đã xảy ra va chạm với ta-luy bên phải đường, dẫn đến phát sinh cháy ở gầm xe phía trước gần bình dầu.

Hiện trường vụ tai nạn

Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người chết, 5 người bị thương trên Quốc lộ 1A, ngày 20/7, Công an thành phố Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu, qua kiểm tra nhanh với lái xe Trần Thanh Hải âm tính với ma túy (test nước tiểu) và không có nồng độ cồn trong hơi thở.

Nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ tai nạn do lái xe Trần Thanh Hải buồn ngủ không làm chủ tay lái nên đã xảy ra va chạm với ta-luy bên phải đường dẫn đến phát sinh cháy ở gầm xe phía trước gần bình dầu.

Lái xe Trần Thanh Hải là tài xế cho Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Năm Lu, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa.

Theo lộ trình, xe 50E-447.02 loại ô-tô giường nằm 24 chỗ ngồi, trên xe có khoảng 30 người, xuất phát vào lúc 22 giờ tối 20/7 tại phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa; điểm đến là đường Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chiếc xe ô-tô bị cháy rụi.

Đến khoảng 2 giờ ngày 21/7 khi đến Km1839 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai, do buồn ngủ và tránh xe phía trước, lái xe Hải đã đánh tay lái xe sang bên phải nên đã xảy ra va chạm với ta-luy chắn bên phải đường (dài khoảng 25cm). Sau đó, ô-tô tiếp tục đâm một ta-luy khác rồi dừng lại.

Sau khi va chạm, ô-tô phát sinh cháy dưới gầm xe khu vực gần bình dầu. Lúc này, Hải cùng lơ xe đưa hành khách xuống xe nhưng do lửa bùng phát nhanh nên bao trùm toàn bộ thân xe.

Hậu quả vụ việc đã khiến 7 người chết, 5 người bị thương.

Hiện, lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.