Viên chức được hưởng mức hỗ trợ khi được cấp có thẩm quyền quyết định giao hoặc phân công đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách chuyển đổi số theo Đề án vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP, cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách về quản lý công nghệ thông tin hoặc công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng hoặc an toàn thông tin, an ninh mạng; giao dịch điện tử và các vị trí việc làm khác liên quan đến chuyển đổi số do cơ quan có thẩm quyền ban hành, được hưởng hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Phong phản ánh, thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, Nghị định số 179/2025/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng. Tuy nhiên, khoản 2 Điều 2 Thông tư số 23/2025/TT-BKHCN quy định đối tượng viên chức là những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh ông Phong được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị của 02 tỉnh trước khi hợp nhất, gồm: (1) Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, (2) Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, (3) Trung tâm Tin học - Công báo thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, và (4) Phòng Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ. Theo quyết định của UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là tổ chức hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh, sử dụng đồng thời biên chế công chức và viên chức.

Hiện nay, đội ngũ viên chức đang công tác tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực tiếp đảm nhiệm khối lượng lớn nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng, như: vận hành, quản trị Cổng Thông tin điện tử, Hệ thống thông tin báo cáo, Hệ thống phòng họp không giấy, Hệ thống theo dõi nhiệm vụ, Hệ thống Một cửa điện tử và các nền tảng tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến triển khai Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị tham mưu triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, các viên chức nêu trên do hiện đang công tác tại tổ chức hành chính thay vì đơn vị sự nghiệp công lập theo mô hình tổ chức sau sắp xếp bộ máy nên phát sinh vướng mắc trong việc xác định đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Thông tư số 23/2025/TT-BKHCN. Đây là tình huống phát sinh khách quan trong quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo định hướng của Trung ương.

Do đó, ông Phong kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét có ý kiến hướng dẫn thống nhất đối với trường hợp viên chức đang làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (là tổ chức hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh) nhưng được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng thì thuộc đối tượng được hưởng mức hỗ trợ theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 179/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ đã xác định đối tượng được hưởng mức hỗ trợ là cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách về quản lý công nghệ thông tin hoặc công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng hoặc an toàn thông tin, an ninh mạng; giao dịch điện tử và các vị trí việc làm khác liên quan đến chuyển đổi số do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 23/2025/TT-BKHCN ngày 20/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định: "Công chức, viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách về chuyển đổi số được hưởng mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 179/2025/NĐ-CP phải được cấp có thẩm quyền quyết định giao hoặc phân công đảm nhiệm chuyên trách các vị trí việc làm quy định tại Thông tư này bằng văn bản; không bao gồm các trường hợp công chức, viên chức kiêm nhiệm một phần nhiệm vụ về chuyển đổi số bên cạnh chức trách, nhiệm vụ được giao tại vị trí việc làm chính khác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị".

Do vậy, trường hợp viên chức được hưởng mức hỗ trợ khi được cấp có thẩm quyền quyết định giao hoặc phân công đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách chuyển đổi số theo Đề án vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.