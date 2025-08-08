Thời sự Lâm Đồng: 1 cá nhân được Tổng hội Y học Việt Nam tôn vinh trí thức tiêu biểu Ngày 8/8, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1955–2025) và Lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu lần thứ IV, năm 2025.

Thầy thuốc Ưu tú, Thạc sỹ Trần Ngọc Trung, Phó Trưởng Phòng nghiệp vụ Y Dược, Sở Y tế Lâm Đồng, Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh Lâm Đồng nhận hoa và bằng tôn vinh trí thức tiêu biểu năm 2025 của Tổng hội Y học Việt Nam



Lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu là một sự kiện ý nghĩa nhằm ghi nhận và tri ân những trí thức, nhà khoa học đã có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp phát triển y học nước nhà. Ngành Y tế Lâm Đồng vinh dự có 1 điển hình được tôn vinh trong dịp này là Thầy thuốc Ưu tú, Thạc sỹ Trần Ngọc Trung, Phó Trưởng Phòng nghiệp vụ Y Dược, Sở Y tế Lâm Đồng, Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh Lâm Đồng.

Trong niềm tự hào chung của ngành, Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam vinh dự có 2 đại diện được vinh danh tại buổi lễ là Điều dưỡng Chuyên khoa I Phan Cảnh Chương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam, Chủ tịch Hội Điều dưỡng TP. Huế và Thạc sỹ Trần Ngọc Trung, Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh Lâm Đồng.

Thạc sỹ Trần Ngọc Trung có 34 năm công tác tại ngành Y tế Lâm Đồng, trải qua quá trình từ một điều dưỡng trực tiếp chăm sóc người bệnh, giảng viên điều dưỡng và tham gia công tác quản lý điều dưỡng. Với vai trò là Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh Lâm Đồng, ông đã đóng góp tích cực vào công tác xây dựng và phát triển Hội Điều dưỡng tỉnh Lâm Đồng.

Thạc sỹ Trần Ngọc Trung là 1 trong 2 điển hình của Hội Điều Dưỡng Việt Nam vinh dự nhận Danh hiệu “Trí thức tiêu biểu năm 2025”

Danh hiệu “Trí thức tiêu biểu năm 2025” là phần thưởng cao quý, xứng đáng, ghi nhận những nỗ lực và cống hiến nổi bật của hai điển hình trong công tác chuyên môn, phát triển tổ chức Hội, đào tạo nhân lực và nâng cao vị thế nghề điều dưỡng Việt Nam. Thành công của các anh là niềm tự hào chung và là nguồn cảm hứng lớn lao để đội ngũ điều dưỡng Việt Nam, cũng như Lâm Đồng tiếp tục nỗ lực, sáng tạo và cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hội nhập quốc tế.