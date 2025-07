Đời sống Lâm Đồng: 19 xã, phường bị ảnh hưởng mưa, lốc xoáy, ước thiệt hại 3 tỷ đồng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, tính đến trưa 21/7, toàn tỉnh đã ghi nhận có 19 địa phương (gồm 4 phường, 15 xã) bị thiệt hại do mưa, lốc xoáy xảy ra vào chiều 20/7. Ước thiệt hại 3 tỷ đồng.

Cây cối bị ngã đổ

Theo đó, trong ngày 20/7 và rạng sáng ngày 21/7, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Wipha), đồng thời trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có các vùng mây đối lưu phát triển gây ra mưa vừa, mưa to kèm theo dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn kèm theo dông, lốc, gió giật mạnh đã làm nhiều cây xanh bị ngã đổ; nhiều căn nhà, trụ sở cơ quan, nhà kính bị tốc mái, hư hại; đường điện bị hư hại do cây xanh ngã đổ… Hậu quả có 1 người bị thương ở phường Phú Hài do bị tôn cắt. Về nhà ở có 30 căn bị tốc mái, 1 căn nhà bị ngập. Mưa, lốc xoáy cũng gây ngã đổ một số bảng hiệu, cổng chào tại xã Suối Kiết và Tà Hine; 11 trụ điện bị gãy đổ; 2 xe ô tô bị hư hỏng do cây ngã đè; có 0,3 ha nhà kính bị hư hỏng, thiệt hại về hoa màu, cây trồng đang được tiếp tục cập nhật.



Cột điện bị ngã đổ

Liên quan đến việc ứng phó cơn bão số 3, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cho biết, để chủ động trong công tác phòng lũ, các đơn vị quản lý khai thác đã chủ động điều tiết lưu lượng xả qua tràn và cống nhằm tăng cường dung tích phòng lũ trong trường hợp mưa lớn xãy ra (hồ Đắk Rồ, hồ hạ Gia Nghĩa, Sông Lũy, Sông Dinh 3, Trà Tân, Sông Phan). Hiện nay các hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn toàn tỉnh vẫn đảm bảo an toàn.

Xe ô tô bị cây ngã đè

Về tàu thuyền trên biển, đến 7 giờ sáng ngày 21/7, chưa ghi nhận tàu thuyền trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng, thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Đến thời điểm này, các đơn vị và địa phương đã kịp thời đi kiểm tra và nhanh chóng xử lý các sự cố và kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Trong đó, Điện lực Lâm Đồng khẩn trương triển khai xử lý sự cố mất điện khu vực đường 3 tháng 4, đường Trần Phú phường Xuân Hương - Đà Lạt do nhánh cây bạch đàn tại bến xe liên tỉnh gãy cành làm ảnh hưởng đến đường dây trung thế, sự cố được khắc phục xong vào chiều cuối ngày 20/7. UBND các xã, phường, lực lượng công an, quân sự và lực lượng xung kích các địa phương đã khẩn trương, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống; xử lý các cây xanh bị ngã đổ, đảm bảo giao thông, khôi phục lưới điện.

Xử lý hậu quả thiên tai

Nhà dân bị tốc mái

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương thống kê thiệt hại để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra theo quy định. Trường hợp vượt quá khả năng, các địa phương tổng hợp đề xuất thiệt hại gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ.

Được biết, lượng mưa ghi nhận trong ngày 20/7 ở một số nơi như Phường 2 Bảo Lộc 53mm, đèo Bảo Lộc 50mm, Đà Lạt 15mm, trung bình trên toàn tỉnh lượng mưa phổ biến từ 25mm - 35mm. Tốc độ gió ghi nhận ngày và đêm qua ở khu vực Bảo Lộc, Liên Khương, Đà Lạt đạt cấp 4, cấp 5, Cát Tiên cấp 2 cấp 3. Khu vực biển có gió Tây Nam cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng biển trung bình cao từ 1,5 đến 2m.