Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng: 191 học sinh tham gia Trường hè Toán học miền Trung - Tây Nguyên Sáng 9/8, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp với Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh (Nam Gia Nghĩa) tổ chức khai mạc Trường hè Toán học miền Trung - Tây Nguyên mở rộng năm 2025.

Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh chào mừng Trường hè Toán học miền Trung - Tây Nguyên mở rộng năm 2025

Đây là một sự kiện học thuật đặc biệt, tạo cơ hội để các em học sinh từ các trường THPT khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Nam Trung Bộ giao lưu, học hỏi và phát triển khả năng tư duy Toán học. Buổi lễ có sự tham gia của các đại diện từ Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Sở GD - ĐT tỉnh Lâm Đồng.

Sự kiện thu hút 191 học sinh đến từ 26 trường THPT chuyên và không chuyên, đại diện cho các tỉnh Lâm Đồng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh.

191 học sinh các khối lớp thuộc các trường THPT chuyên và không chuyên tham gia

Trường hè diễn ra từ ngày 9/8 -17/9. Trong suốt sự kiện, các em học sinh được tham gia vào các hoạt động học thuật sôi nổi. Đó là: Bài giảng chuyên sâu từ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Hà; các buổi thảo luận nhóm, cùng các kỳ thi Olympic Toán học miền Trung - Tây Nguyên. Qua đó, nhằm tạo cơ hội cho các em thử thách khả năng và phát triển tư duy Toán học của mình.

Phó Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Lâm Đồng trao cờ lưu niệm cho các trường tham gia

Trao cờ lưu niệm cho các trường có học sinh tham gia

Ngoài các hoạt động học tập, các em còn có cơ hội tham gia vào các chuyến tham quan dã ngoại để trải nghiệm và kết nối với thiên nhiên, giúp làm phong phú thêm quá trình học hỏi và phát triển toàn diện.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Hà, Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu cao cấp về Toán thông tin nhiều kiến thức thú vị liên quan tới bộ môn

Trường hè Toán học miền Trung - Tây Nguyên góp phần tạo dựng một môi trường học tập tích cực và đầy cảm hứng. Sự kiện giúp các em học sinh không chỉ trau dồi kiến thức Toán học, mà còn nâng cao khả năng tư duy phản biện, sáng tạo và giao lưu học hỏi với bạn bè từ các tỉnh, thành khác.

Đây cũng là dịp để các em thể hiện năng lực và đam mê Toán học. Đồng thời, kết nối với các chuyên gia, giảng viên hàng đầu trong lĩnh vực này.

Trường hè Toán học miền Trung - Tây Nguyên năm 2025 không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Toán học trong khu vực mà còn khơi dậy niềm đam mê học tập và khám phá khoa học cho thế hệ trẻ

Tham dự Trường hè Toán học, học sinh có cơ hội được kết nối với các chuyên gia, giảng viên hàng đầu trong lĩnh vực Toán học

Sự kiện Trường hè Toán học miền Trung - Tây Nguyên năm 2025 không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Toán học trong khu vực mà còn khơi dậy niềm đam mê học tập và khám phá khoa học cho thế hệ trẻ.